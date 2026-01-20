„Cine face legea”, cu Marinela Mititelu, la TVR INFO

loader
Zi de zi, de luni până joi, ora 11.00, jurnalista Marinela Mititelu explică procesul decizional legislativ din România, analizând în fața publicului ce se întâmplă în spatele hotărârilor luate de decidenți.

 

Înțelegerea modului în care se construiește cadrul legal reprezintă un demers esențial pentru descifrarea direcției în care evoluează societatea. Analiza procesului legislativ pornește de la întrebări fundamentale despre factorii care influențează deciziile politice și despre parcursul parcurs de o inițiativă până la transformarea sa în normă aplicabilă. În acest angrenaj, Guvernul României joacă un rol central, activitatea acestuia fiind structurată în jurul ședințelor săptămânale convocate și conduse de prim-ministru.

Activitatea Executivului se materializează prin adoptarea de hotărâri și ordonanțe, fiecare având un rol bine definit în ierarhia juridică. Hotărârile sunt emise exclusiv pentru a organiza executarea legilor, în timp ce ordonanțele, simple sau de urgență, sunt instrumente prin care Guvernul poate reglementa în domenii care, în mod obișnuit, aparțin competenței Parlamentului, fie în temeiul unei legi speciale de abilitare, fie în situații excepționale. Agenda de lucru a ședințelor guvernamentale este complexă, cuprinzând nu doar proiecte de acte normative, ci și memorandumuri, puncte de vedere și informări, toate menite să asigure conducerea generală a administrației publice și gestionarea politicilor interne și externe.

