loader
Foto

Galerie foto

Determinare, sacrificiu și sprijinul familiei — drumul biatlonistului George Colțea către Milano–Cortina 2026

publicat: Marţi, 10 Februarie 2026

TVRSPORT  JO MILANO CORTINA 2026   TVRSPORT 

Pasiunea pentru sport a venit pentru George Marian Colțea aproape natural, încă din copilărie. Schi fond și biatlonul nu au fost doar activități, ci adevărate lecții de viață.

 

„Am început să practic schi fond de mic copil, 5–6 ani. Ulterior, la vârsta de 12 ani am ales să practic în paralel și biatlonul, sport pe care l-am îndrăgit foarte mult și în care mi-am investit tot timpul, ambiția și determinarea”, povestește sportivul.

Inspirat de mama sa, antrenoare de schi fond și biatlon, tânărul în vârstă de 26 de ani a avut parte de primele ghidaje și de încurajarea necesară pentru a începe un drum care avea să-l poarte la nivel olimpic: „Biatlonul l-am descoperit prin mama mea, care m-a antrenat încă de copil și până la vârsta de 14–15 ani, moment în care am fost preluat de alți antrenori”.

Astăzi, rutina unui sportiv de performanță este complexă și solicitantă. „O zi obișnuită de pregătire pentru un biatlonist de performanță debutează dimineața, cu două antrenamente care pot însuma între 2–6 ore pe zi - pregătire fizică specifică și nespecifică. În general, antrenamentul principal e unul specific, cuprinzând partea de tir, care este foarte importantă”, explică George Colțea. Majoritatea antrenamentelor sale s-au desfășurat în Brașov, pe meleagurile natale, locul care i-a fost martor în construirea performanțelor.

(w882) COSR

„Cursele în care am reușit să obțin rezultate foarte bune au un loc aparte în sufletul meu”

Parcursul său sportiv a fost presărat cu momente definitorii. „Cu siguranță au fost multe momente importante în cariera mea, dar cursele în care am reușit să obțin rezultate foarte bune au un loc aparte în sufletul meu”, mărturisește el. Familia și prietenii au fost alături de el de-a lungul întregii călătorii: „Pe lângă rezultate bune, familia și apropiații mi-au fost mereu aproape și m-au motivat, ajutându-mă să mă ridic și să continui, de la debutul meu și până în prezent”.

Sprijinul celor din jur și încrederea în propriile forțe sunt valori fundamentale pentru George Colțea. „Pentru mine, susținerea familiei și a apropiaților a fost mereu un sprijin nemărginit și vreau să le mulțumesc că m-au înțeles și mi-au fost mereu aproape”. Pentru tinerii care visează la biatlon sau la orice alt sport de performanță, mesajul său este clar și motivant: „Să aibă încredere în ei și să își urmeze întotdeauna visul, dar să asculte și părerea apropiaților și, oricât de greu ar fi, să nu renunțe”.

(w882) COSR

Povestea lui George Colțea nu este doar despre rezultate, ci despre determinare, sacrificiu și pasiune, despre modul în care un copil ghidat de familie și dornic să-și depășească limitele poate ajunge pe cea mai mare scenă sportivă a lumii — Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026.

125 de ore de transmisiuni, 8 comentatori, 29 de sportivi români și 17 zile de spectacol olimpic pe TVR 1 și TVR Sport. Televiziunea Română pregătește o adevărată sărbătoare a sportului alb pentru telespectatorii din întreaga țară. În perioada 6–22 februarie 2026, pasionații sporturilor de iarnă pot urmări cele mai importante momente ale Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026, în direct pe TVR 1 și TVR Sport.

Credit foto: COSR

 

 

Tag-uri: biatlon, JO Milano Cortina 2026, Jocurile Olimpice de iarna, schi fond

tvrsport Logo

 

#tvrsport

Logo

10 Februarie, 16:32

Sportiva de la sanie Corina Buzățoiu, la prima ei participare la Jocurile Olimpice, pe locul 25 după primele două manșe

10 Februarie, 12:20

JO 2026 – Schi fond: Românii au ratat calificarea în sferturile probei de sprint clasic

10 Februarie, 12:15

Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Programul zilei de miercuri, 11 februarie

10 Februarie, 10:23

Calitatea medaliilor acordate la Jocurile Olimpice de iarnă, sub semnul întrebării. Unele distincţii s-au rupt după ce au fost înmânate

 

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Determinare, sacrificiu și sprijinul familiei — drumul biatlonistului George Colțea către Milano–Cortina 2026

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Determinare, sacrificiu și sprijinul familiei — drumul biatlonistului George Colțea către Milano–Cortina 2026

Pasiunea pentru sport a venit pentru George Marian Colțea aproape natural, încă din copilărie. Schi fond și biatlonul nu au fost doar ...

Daniel Cacina, despre muncă, echipă și curajul de a visa atunci când sari mai sus decât limitele

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Daniel Cacina, despre muncă, echipă și curajul de a visa atunci când sari mai sus decât limitele

În săriturile cu schiurile, totul se decide într-o fracțiune de secundă. Dar în spatele fiecărui zbor stau ani întregi de muncă, disciplină și ...

George Buta - de la joaca din copilărie și până la maturitatea sportivului care știe că performanța se clădește zi de zi

  TVRSPORT     TVRSPORT 

George Buta - de la joaca din copilărie și până la maturitatea sportivului care știe că performanța se clădește zi de zi

Pentru George Razvan Buta, biatlonul nu a început ca o promisiune de medalie sau ca un obiectiv olimpic. A început firesc, aproape inocent, „ca ...

Protest al primăriilor față de reforma administraţiei publice propusă de Guvern

  TVRINFO     TVRINFO 

Protest al primăriilor față de reforma administraţiei publice propusă de Guvern

Administrația locală din România se află într-o grevă de avertisment fără precedent care a paralizat activitatea în peste 1.500 de primării de ...

Vocea care a comentat 81 de sporturi și 15 Jocuri Olimpice: Vlad Bucurescu

  VEDETE     TVR1   TVRSPORT 

Vocea care a comentat 81 de sporturi și 15 Jocuri Olimpice: Vlad Bucurescu

De la Nagano 1998 la Milano–Cortina 2026, telespectatorii au trăit pasiunea comentatorului TVR pentru care rutina nu a existat niciodată

Din pasiune pentru sport: Paul Pepene la a cincea Olimpiadă

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

Din pasiune pentru sport: Paul Pepene la a cincea Olimpiadă

Din Brașov la Milano-Cortina 2026, un drum lung presărat cu sacrificii și singura medalie de aur din istoria României la schi fond la un ...

Raul Flore, drumul unui vis care a început pe băncile școlii și ajunge la Jocurile Olimpice

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Raul Flore, drumul unui vis care a început pe băncile școlii și ajunge la Jocurile Olimpice

Povestea biatlonistului român care merge la Milano–Cortina 2026 cu rigoare, sacrificiu și sprijinul celor de acasă

Aniversare Victor Rebengiuc - TVR dedică o săptămână specială unuia dintre cei mai mari actori din istoria României

  PROMO     TVRCULTURAL   TVR3   TVR2   TVR1 

Aniversare Victor Rebengiuc - TVR dedică o săptămână specială unuia dintre cei mai mari actori din istoria României

Televiziunea Română va difuza o serie de programe dedicate lui Victor Rebengiuc – film, spectacole de teatru și interviuri memorabile, la TVR 1, ...

De ce continuă românii să fie nostalgici după comunism, deși cei mai mulți admit lipsurile și absența libertății din perioada totalitară

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

De ce continuă românii să fie nostalgici după comunism, deși cei mai mulți admit lipsurile și absența libertății din perioada totalitară

Cât timp românii nu vor pune semnul egalității între comunism și suprimarea libertății și cât timp prin anticomunism nu vor înțelege ...

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Orice pachet legislativ este perfectibil

  TVRINFO     TVRINFO 

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Orice pachet legislativ este perfectibil

Într-un exercițiu de asumare politică, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a admis că Guvernul a comis o eroare de strategie atunci când a ...

„Pentru un jurnalist pasionat de sport, Jocurile Olimpice rămân un vârf de carieră!”

  VEDETE     TVR1   TVRSPORT 

„Pentru un jurnalist pasionat de sport, Jocurile Olimpice rămân un vârf de carieră!”

Se pregăteşte pentru al optulea maraton din cariera lui de alergător, iar în aceste zile bifează a patra sa experienţă de comentator sportiv la ...

Milano Cortina 2026: hocheiul pe gheață, sportul vitezei absolute și al marilor confruntări

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

Milano Cortina 2026: hocheiul pe gheață, sportul vitezei absolute și al marilor confruntări

Cel mai important eveniment sportiv al iernii se apropie cu paşi repezi. Echipele de top ale planetei participă la turneul de hochei de la ...

Delia Reit – lecția curajului și a răbdării pe zăpada visului olimpic

  PROMO     TVR.RO 

Delia Reit – lecția curajului și a răbdării pe zăpada visului olimpic

Dintr-un sport ales de familie, schi fond, spre o pasiune descoperită prin muncă, sacrificii și credință în propriile forțe

Gabriel Cojocaru – drumul unui tânăr schior român spre visul olimpic

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Gabriel Cojocaru – drumul unui tânăr schior român spre visul olimpic

De la primele alunecări pe zăpadă la șase ani, la ambiția de a urca în topurile mondiale ale schiului fond

Eduard Mihai Crăciun – drumul de la Sinaia spre visul olimpic cu viteza unei sănii

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Eduard Mihai Crăciun – drumul de la Sinaia spre visul olimpic cu viteza unei sănii

“Drumul e la fel de frumos ca destinația” – povestea unui tânăr sportiv care și-a redescoperit pasiunea în viteză și răbdare

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate