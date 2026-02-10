Determinare, sacrificiu și sprijinul familiei — drumul biatlonistului George Colțea către Milano–Cortina 2026

Pasiunea pentru sport a venit pentru George Marian Colțea aproape natural, încă din copilărie. Schi fond și biatlonul nu au fost doar activități, ci adevărate lecții de viață.

„Am început să practic schi fond de mic copil, 5–6 ani. Ulterior, la vârsta de 12 ani am ales să practic în paralel și biatlonul, sport pe care l-am îndrăgit foarte mult și în care mi-am investit tot timpul, ambiția și determinarea”, povestește sportivul.

Inspirat de mama sa, antrenoare de schi fond și biatlon, tânărul în vârstă de 26 de ani a avut parte de primele ghidaje și de încurajarea necesară pentru a începe un drum care avea să-l poarte la nivel olimpic: „Biatlonul l-am descoperit prin mama mea, care m-a antrenat încă de copil și până la vârsta de 14–15 ani, moment în care am fost preluat de alți antrenori”.

Astăzi, rutina unui sportiv de performanță este complexă și solicitantă. „O zi obișnuită de pregătire pentru un biatlonist de performanță debutează dimineața, cu două antrenamente care pot însuma între 2–6 ore pe zi - pregătire fizică specifică și nespecifică. În general, antrenamentul principal e unul specific, cuprinzând partea de tir, care este foarte importantă”, explică George Colțea. Majoritatea antrenamentelor sale s-au desfășurat în Brașov, pe meleagurile natale, locul care i-a fost martor în construirea performanțelor.

„Cursele în care am reușit să obțin rezultate foarte bune au un loc aparte în sufletul meu”

Parcursul său sportiv a fost presărat cu momente definitorii. „Cu siguranță au fost multe momente importante în cariera mea, dar cursele în care am reușit să obțin rezultate foarte bune au un loc aparte în sufletul meu”, mărturisește el. Familia și prietenii au fost alături de el de-a lungul întregii călătorii: „Pe lângă rezultate bune, familia și apropiații mi-au fost mereu aproape și m-au motivat, ajutându-mă să mă ridic și să continui, de la debutul meu și până în prezent”.

Sprijinul celor din jur și încrederea în propriile forțe sunt valori fundamentale pentru George Colțea. „Pentru mine, susținerea familiei și a apropiaților a fost mereu un sprijin nemărginit și vreau să le mulțumesc că m-au înțeles și mi-au fost mereu aproape”. Pentru tinerii care visează la biatlon sau la orice alt sport de performanță, mesajul său este clar și motivant: „Să aibă încredere în ei și să își urmeze întotdeauna visul, dar să asculte și părerea apropiaților și, oricât de greu ar fi, să nu renunțe”.





Povestea lui George Colțea nu este doar despre rezultate, ci despre determinare, sacrificiu și pasiune, despre modul în care un copil ghidat de familie și dornic să-și depășească limitele poate ajunge pe cea mai mare scenă sportivă a lumii — Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026.

125 de ore de transmisiuni, 8 comentatori, 29 de sportivi români și 17 zile de spectacol olimpic pe TVR 1 și TVR Sport. Televiziunea Română pregătește o adevărată sărbătoare a sportului alb pentru telespectatorii din întreaga țară. În perioada 6–22 februarie 2026, pasionații sporturilor de iarnă pot urmări cele mai importante momente ale Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026, în direct pe TVR 1 și TVR Sport.

Credit foto: COSR