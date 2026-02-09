loader
Raul Flore, drumul unui vis care a început pe băncile școlii și ajunge la Jocurile Olimpice

publicat: Luni, 09 Februarie 2026

Drumul spre Jocurile Olimpice nu începe întotdeauna pe marile arene sau în centrele de excelență. Uneori, el pornește dintr-o clasă de școală generală, dintr-o conversație între colegi și dintr-o curiozitate care schimbă o viață. Așa începe și povestea lui Raul Antonio Flore (29 de ani), unul dintre sportivii români înscriși la schi biatlon care va reprezenta România la Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026.

„Am descoperit biatlonul prin intermediul unui coleg de clasă în școala generală. Mi-a povestit ce face la antrenamente, în special că trage cu arma, iar asta m-a atras”, își amintește tânărul. Era o vârstă la care majoritatea copiilor își caută pasiunile, iar pentru Raul Flore întâlnirea cu biatlonul a fost decisivă.

Primele antrenamente au venit la 13 ani, odată cu înțelegerea faptului că biatlonul nu este doar un sport, ci un test continuu de anduranță, concentrare și disciplină. Un sport dur, care nu iartă greșelile, dar care oferă, în schimb, o formare solidă, nu doar ca atlet, ci și ca om.

Astăzi, în spatele calificării olimpice se află ani întregi de muncă tăcută și o rutină strictă, departe de lumina reflectoarelor. Sezonul de vară îl găsește pe Raul Flore între antrenamentele de acasă și cele de la Predeal sau Cheile Grădiștei, locuri esențiale pentru pregătirea fizică și tehnică. „Prefer să mă antrenez mai mult de acasă pentru că pot controla mult mai bine partea de nutriție și refacere”, explică sportivul născut în Brașov.

(w882)

O zi obișnuită de pregătire este una solicitantă, construită cu precizie și sacrificiu: „Micul dejun la ora 7:30, apoi antrenament de 2–4 ore – alergare, bicicletă sau role cu tragere – de la 8:30. Urmează odihna până la 16:30 și încă un antrenament scurt de o oră”. Este ritmul unui sportiv care știe că performanța se clădește zilnic, pas cu pas.

Dincolo de efortul fizic, biatlonul presupune și o presiune psihică uriașă, mai ales atunci când competițiile îl țin departe de casă luni întregi. „Sunt plecat aproximativ cinci luni pe an și este epuizant psihic. Fără susținerea soției și a părinților, ar fi imposibil”, mărturisește Raul Flore, vorbind deschis despre rolul esențial al familiei în parcursul său.

Pentru el, Jocurile Olimpice nu sunt doar o competiție, ci încununarea unui drum început devreme, cu renunțări, disciplină și multă perseverență. Iar mesajul pe care îl transmite tinerilor vine din experiență directă: „Este un sport complex, mult mai dificil decât altele, dar este un sport frumos, din care poți învăța multe și te poți forma ca adult”.

La Milano–Cortina 2026, Raul Flore va purta tricolorul într-un sport care cere rezistență și luciditate în cele mai grele momente. Povestea lui este dovada că performanțele se construiesc în timp, cu răbdare și cu oameni care cred în tine – chiar și atunci când drumul pare lung.


Credit foto: COSR

