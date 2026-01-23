loader
Elisabeta I - Regina fecioară, documentar la TVR INFO

publicat: Vineri, 23 Ianuarie 2026
Sâmbătă, 24 ianuarie, televiziunea publică propune o incursiune în destinul uneia dintre cele mai fascinante figuri ale istoriei universale prin difuzarea părții a doua a documentarului dedicat reginei Elisabeta I.

 

Producția explorează parcursul fiicei lui Henric al VIII-lea și a Annei Boleyn, o suverană a cărei inteligență redutabilă și carismă au definit a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Rămasă orfană la o vârstă fragedă și confruntată cu un mediu politic ostil, Elisabeta s-a declarat simbolic soție a regatului său, alegând celibatul ca strategie pentru a-și păstra independența și autoritatea în fața marilor puteri europene.

Domnia sa de peste patru decenii, cunoscută drept Epoca Elisabetană, este recunoscută ca o perioadă de aur, marcată de o efervescență culturală fără precedent și de consolidarea Angliei ca putere globală. Sub protecția coroanei, artele și literatura au înflorit prin geniile lui William Shakespeare și Christopher Marlowe, în timp ce explorările maritime conduse de Francis Drake și Walter Raleigh au adus bogăție și influență prin extinderea comerțului în Lumea Nouă. Pe plan religios, stabilitatea a fost atinsă prin Aranjamentul elisabetan, un compromis pragmatic ce a transformat Biserica Anglicană în religie de stat, temperând tensiunile dintre catolici și protestanți.

Momentul de apogeu militar și politic al regimului a fost reprezentat de înfrângerea Armadei Spaniole în 1588, un eveniment care a modificat echilibrul de forțe în Europa. Tacticile inovatoare ale flotei engleze au stopat încercarea regelui Filip al II-lea de a restaura catolicismul în insulă, consolidând definitiv dominația navală a Angliei. Această victorie a întărit prestigiul „Reginei Fecioare”, care a demonstrat o abilitate diplomatică excepțională în gestionarea relațiilor cu Franța, Scoția și Provinciile Unite, menținând un echilibru fragil între puterile continentale.

Moartea suveranei în anul 1603, la Palatul Richmond, a marcat sfârșitul dinastiei Tudor și începutul erei Stuart, prin urcarea pe tron a lui James I. Dincolo de dezbaterile privind cauzele medicale ale dispariției sale, moștenirea lăsată este cea a unui stat modern, prosper și unit. Elisabeta I rămâne în istorie nu doar ca un monarh longeviv, ci ca simbolul unei reziliențe care a transformat o insulă amenințată de conflicte interne într-un imperiu maritim dominant, a cărui influență culturală și politică persistă până în prezent.

Documentarul se difuzează sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 21:00, TVR INFO.

Sursă foto: shutterstock/Oleksandr Berezko

Sursă: https://www.britannica.com/biography/Elizabeth-I

Realizator: Jean-Louis Remilleux

Prezentator: Stephane Bern

Redactor: Gabriela Onea

