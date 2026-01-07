loader
Președintele Nicuşor Dan: România nu va trimite trupe în Ucraina

publicat: Miercuri, 07 Ianuarie 2026
Președintele Nicușor Dan a reprezentat Romania la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai „Coaliţiei de Voinţă”, care s-a desfășurat la palatul Elysee, la Paris.

 

Marți, capitala Franței a devenit centrul diplomației europene, găzduind la Palatul Élysée o reuniune crucială a „Coaliției de Voință” dedicată planului de pace pentru Ucraina. Președintele Nicușor Dan a reprezentat România la această întâlnire la nivel înalt a șefilor de stat și de guvern, un eveniment marcat și de primirea președintelui Volodimir Zelenski de către omologul său francez, Emmanuel Macron, în cadrul unui dejun de lucru strategic.

Ulterior, în jurul orei 21:00, ora României, președintele Nicușor Dan a oferit detalii esențiale despre rezultatele discuțiilor într-o conferință de presă susținută la Ambasada României din Paris. Șeful statului a explicat că eforturile complexe ale echipelor tehnice, formate din șefi de stat major și consilieri de securitate, s-au concretizat în definirea unui document militar riguros. Deși acest act nu este destinat publicului, el stabilește cu precizie modul în care vor fi exercitate garanțiile de securitate pentru Ucraina, clarificând împărțirea sarcinilor și mecanismele de coordonare între statele participante.

Un punct central al declarațiilor președintelui a fost reconfirmarea poziției ferme a României, care nu va trimite trupe în Ucraina. Acesta a subliniat că actualul context este fundamental diferit față de situația de acum patru ani, de la debutul conflictului, datorită existenței acestui cadru organizat și a unui document public asumat de toate statele din coaliție. Totodată, Nicușor Dan a evidențiat importanța strategică a implicării Statelor Unite ale Americii în acest mecanism de protecție, fapt care confirmă soliditatea parteneriatului transatlantic și transmite un mesaj de unitate și descurajare în fața Rusiei.

 

