Reuniunea Consiliului European de la Bruxelles

publicat: Joi, 22 Ianuarie 2026
Contextul geopolitic actual a determinat convocarea unei reuniuni de urgență a liderilor Uniunii Europene, programată pentru seara zilei de joi, sub coordonarea președintelui Consiliului European, Antonio Costa.

 

Întâlnirea la nivel înalt, la care participă și preşedintele Nicuşor Dan, survine după o perioadă de tensiuni diplomatice generate de intențiile Washingtonului privind Groenlanda și de amenințările cu impunerea unor tarife vamale punitive asupra blocului comunitar. Deși anunțul recent al președintelui Donald Trump privind retragerea acestor măsuri comerciale a detensionat parțial atmosfera, șefii de stat și de guvern analizează cu prudență noile evoluții ale relației transatlantice.

La nivelul Comisiei Europene, s-a subliniat prioritatea dialogului diplomatic, evitându-se o escaladare care ar putea afecta stabilitatea economică de ambele părți ale Atlanticului. Totuși, instituțiile de la Bruxelles au confirmat existența unor mecanisme de protecție pregătite pentru activare în cazul în care interesele europene ar fi periclitate. Printre acestea se numără un pachet de represalii financiare estimat la 93 de miliarde de euro și instrumentul anticoerciție intrat în vigoare anul trecut. Acesta din urmă ar permite blocului comunitar să restricționeze importurile, investițiile sau drepturile de proprietate intelectuală ale companiilor americane ca răspuns la presiunile economice externe.

Agenda discuțiilor de la Bruxelles include și consolidarea suveranității europene în fața subminării ordinii internaționale și a provocărilor geopolitice actuale. Antonio Costa a evidențiat necesitatea unei Europe bazate pe principii, protecție și prosperitate, capabilă să iasă mai rezilientă din aceste confruntări de viziuni. Totodată, liderii europeni urmează să evalueze propunerea americană privind constituirea unui Consiliu pentru Pace, inițiativă aflată deja sub o analiză aprofundată la nivelul Administrației Prezidențiale din România pentru a-i determina implicațiile strategice pe termen lung.

 

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

Reuniunea Consiliului European de la Bruxelles

  TVRINFO 

