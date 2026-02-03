loader
„Sâmbăta cu Albertina”, un spațiu dedicat curiozității și evoluției

publicat: Marţi, 03 Februarie 2026
În fiecare weekend, TVR INFO devine gazda unui spațiu dedicat curiozității și evoluției: „Sâmbăta cu Albertina”.

 

Mai mult decât o simplă emisiune, programul s-a consolidat ca un partener de dialog pentru cei care caută nu doar informație, ci și înțelegere, oferind o perspectivă panoramică asupra stilului de viață modern.

Emisiunea propune o incursiune fascinantă prin domenii care ne modelează existența. De la ultimele inovații în medicină și importanța unui stil de viață sănătos — unde somnul, mișcarea și nutriția sunt analizate de specialiști — până la mecanismele subtile ale psihologiei și impactul social media, „Sâmbăta cu Albertina” acoperă tot ce este esențial pentru starea noastră de bine.

Educația rămâne un pilon central, emisiunea explorând metode de învățare continuă și modele de succes care ne motivează să ne reinventăm profesional. În paralel, latura estetică și culturală a vieții este celebrată prin interviuri cu artiști consacrați, recenzii de carte și reportaje de la cele mai importante festivaluri de film, muzică sau teatru. Nu sunt uitate nici plăcerile senzoriale, gastronomia și moda fiind prezentate ca forme de expresie personală și disciplină.

În centrul acestui proiect se află o figură emblematică a Televiziunii Române. Cu o carieră începută în anul 2000, Albertina Ionescu celebrează un sfert de secol în marea familie a TVR. De la efervecența emisiunilor pentru tineret și strălucirea marilor festivaluri precum „Cerbul de Aur” sau „Eurovision”, până la rigoarea Telejurnalului, Albertina și-a păstrat intactă „setea de a înțelege oamenii”.

Pentru ea, televiziunea este locul unde înveți să fii „mic în fața poveștilor mari”. Această modestie profesională se reflectă în modul în care își alege invitații: oameni care nu doar se lasă priviți, ci care ne dau de gândit. Succesul, în viziunea Albertinei, nu este despre aplauze, ci despre curajul de a rămâne generos, curios și împăcat cu propriile alegeri atunci când te privești în oglindă.

„Sâmbăta cu Albertina” este, în esență, un ghid de navigare prin complexitatea vieții contemporane. Este o invitație pentru cei care refuză cinismul și aleg, în schimb, să învețe, să observe și să evolueze. Într-o societate aflată în transformare, emisiunea ne reamintește că frumusețea nu stă în perfecțiune, ci în puterea de a fi autentic și de a-i ridica pe ceilalți prin propria ta voce.

Dacă sunteți gata să descoperiți noi orizonturi și să priviți lumea cu o curiozitate reînnoită, vă invităm să fiți alături de noi în fiecare sâmbătă, de la ora 11:05, pe TVR INFO. Descoperiți poveștile care contează și oamenii care schimbă lumea, în liniște, alături de Albertina Ionescu.

