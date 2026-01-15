loader
Artă sub Cerul Sfinților. „Am simțit că Dumnezeu Și-a pictat singur biserica.” Daniel Codrescu, autorul picturii în mozaic a Catedralei Naţionale, invitat la „Brilliant”

Despre binecuvântata povară ce i s-a dat, despre bucurie şi zbucium, precum şi despre legătura dintre restaurarea unor fragmente din fresca Mănăstirii Văcărești și renașterea icoanei din Catedrala Mântuirii Neamului vorbeşte pictorul Daniel Codrescu la „Brilliant”. Realizatoarea Loredana Negrilă ne invită la o ediţie specială a emisiunii, difuzată în două părţi, pe 18 şi 25 ianuarie, de la ora 10.30, la TVR INFO.

 

Sensibilitate, profunzimi abisale, frământări exprimate uneori vulcanic, alteori cu calmul apelor liniștite doar la suprafață, ori reținute, pe alocuri, într-o confesiune sinceră, fără denivelări. Pe toate le vom simți și trăi alături de invitatul următoarelor două ediții „Brilliant” de la TVR INFO. „Vă invit să descoperiți artistul care a creat chipurile Sfinților și ale îngerilor din mici bucăți de mozaic pictate într-un timp unic la vremea sa, recreând universul divin, pe cât de tainic, pe atât de copleșitor și luminos, al Catedralei Mântuirii Neamului”, ne invită Loredana Negrilă. Daniel Codrescu, autorul lucrărilor de pictură în mozaic ale Catedralei Naţionale, este invitatul realizatoarei TVR într-o ediţie specială a emisiunii „Brilliant”, difuzată în două părţi, pe 18 şi 25 ianuarie, de la ora 10.30, la TVR INFO.

Daniel Codrescu a studiat în România, dar și la Institutul de Artă și Restaurare „Palazzo Spinelli” din Florența. A lucrat, mai apoi, pe cele mai importante șantiere din Italia şi Franța. Maestru i-a fost tatăl său, artistul Marcel Codrescu, ucenic al părintelui Sofian Boghiu. Nu puține au fost momentele din copilăria lui Daniel în care cele mai frumoase „jucării” erau piesele de mozaic. Pentru ca, mulți ani mai târziu, să aibă privilegiul de a-și împlini misiunea ca pe un dar ce i-a fost trimis, în cea mai mare catedrală ortodoxă din lume. „Sub formă de lumină, contraste și culori. Elemente care așază privitorul într-o comuniune cu sfinții, ca într-o asceză”, subliniază Loredana Negrilă.

„Dumnezeu lucrează prin oameni foarte tainic și misterios”, este convingerea lui Daniel Codrescu, amintindu-şi cum, cu trei ani înainte de a fi implicat în această lucrare grandioasă, a trecut printr-un moment de cumpănă. „Am avut o revelație cu imaginea Împărăției Cerurilor în timpul unei operații de apendicită”, mărturiseşte el în dialogul cu jurnalista TVR.

De altfel, pare că destinul l-a pregătit tocmai pentru măreaţa lucrare pe care o coordonează. Copil fiind, s-a familiarizat cu arta mozaicului într-un mic atelier de lângă Mănăstirea Văcărești. „Întâmplări din viața mea se întrepătrund cu istoria Mănăstirii Văcărești”, spune invitatul, adăugând: „M-aș bucura dacă s-ar regăsi ceva din fragmentele Mănăstirii Văcărești în ansamblul Catedralei Naționale”.

Şi totuşi, responsabilitatea de a se implica într-o asemenea misiune l-a pus în dificultate. „Am răspuns acestei provocări cu bucurie, dar și cu reținere”, îşi aminteşte Daniel Codrescu, fiind conştient că „uneori, te lupți cu această ispită: de a renunța la povara Crucii”. În acelaşi timp, însă, „greutățile au fost un motiv pentru a mă apropia mai mult de Dumnezeu”, se mai confesează el. Încredinţat că nu ar fi putut săvârși această lucrare fără a fi integrat în viața bisericii, pictorul a simţit binecuvântarea rugăciunii asupra muncii echipei sale încă de la începutul lucrărilor: „Ne-a vegheat puterea rugăciunii săvârșite timp de șapte ani, în toate bisericile, cât timp am lucrat”, spune el.

Acum, când Sfântul Altar şi o mare parte a Catedralei poartă veşmintele croite de mâinile sale, artistul mărturiseşte: „Îmi privesc lucrarea cu multă recunoștință”, bucurându-se că „sunt lucruri care au ieșit mult mai bine decât mă așteptam.” Pictura Catedralei Mântuirii Neamului este unică, nu s-a mai făcut în lumea ortodoxă așa ceva – aflăm tot de la Daniel Codrescu. Cu smerenie, însă, după 7 ani de muncă intensă, pictorul ştie că nimic nu se face fără Dumnezeu: „Am simțit că Dumnezeu Și-a pictat singur biserica”, mai dezvăluie el la „Brilliant”.

O discuţie cu totul specială şi un om care poartă pe umeri o sarcină pe cât de dificilă, pe atât de înălţătoare. „Discursul său impresionează adesea printr-o sensibilitate incantatorie a echilibrului dintre vorbă și gând, dar tocmai prin aceste mici fisuri de reflecție se infiltrează mai uşor atemporalitatea și inefabilul operei sale. Dar cum despre arta sa nimeni nu poate spune mai mult și mai bine decât artistul însuși, urmăriți-l în următoarele două ediții Brilliant care îi sunt dedicate: duminică, 18 și 25 ianuarie, 10.30, TVR INFO”, este invitaţia realizatoarei TVR.

Jurnalista Loredana Negrilă ne propune, la interviurile „Brilliant”, inițiative şi portrete ale unor români din domenii cât mai variate: IT, medicină, sport, turism, agricultură organică, ecologie, comerț online, învățământ la distanță, asistență socială, asistență pentru problemele diasporei românești, voluntariat, arte (teatru, muzică, dans, artă, film, literatură), al căror unic numitor comun este curajul de a fi ei înşişi, de a-şi prețui visurile și de a le pune în practică, spre binele propriu și al societății. Urmărim interviul Loredanei Negrilă cu Daniel Codrescu pe 18 și 25 ianuarie, de la ora 10.30, la TVR INFO.

