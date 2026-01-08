loader
Lumea diplomatică, din culisele relațiilor internaționale

Joi, 08 Ianuarie 2026
Emisiunea „Lumea diplomatică”, difuzată de TVR INFO, oferă telespectatorilor o privire rară și valoroasă în lumea complexă a diplomației

 

Ce mize se ascund în spatele unui parteneriat economic? Cum se negociază acorduri culturale sau strategice? Ce rol joacă România în actuala arhitectură geopolitică? Și mai ales, de ce e vital, în contextul unei lumi interconectate și tensionate, să avem relații bune cu toți?

„Lumea diplomatică” se dorește a fi un spațiu de reflecție și înțelegere a strategiilor, provocărilor și valorilor care stau la baza politicii externe.

Emisiunea poartă publicul dincolo de ușile închise ale negocierilor oficiale și aduce în fața camerelor ambasadori acreditați la București, precum și diplomați români cu experiență în marile capitale ale lumii. Prin interviuri consistente, întrebări bine articulate și teme de actualitate, acești invitați explică, cu calm și claritate, ce înseamnă, în termeni reali, construirea unei relații între state.

Răspunsurile vin direct de la cei care, prin munca lor, modelează imaginea României în lume. Fiecare ediție aduce în prim-plan interviuri exclusive cu ambasadori acreditați la București sau oficiali internaționali. Publicul are ocazia să înțeleagă direct de la sursă care sunt prioritățile, provocările și beneficiile relației bilaterale dintre România și alte state – fie că e vorba despre investiții economice, proiecte educaționale, schimburi culturale sau măsuri de securitate.

Pentru mai multe informații puteți urmări emisiunea „Lumea diplomatică” vineri, de la ora 11.30, pe TVR INFO.

Producători : Eva Matei, Mirela Baltă

08 Ianuarie, 14:43

Nicușor Dan, blocat peste 7 ore pe aeroportul din Paris. Avionul militar nu a putut decola din cauza zăpezii. Ministrul Apărării face declarații

08 Ianuarie, 14:34

Zeci de fermieri, cu tractoare şi utilaje agricole, au blocat principalele căi de acces în Paris, în semn de protest faţă de acordul cu ţările Mercosur

08 Ianuarie, 14:32

SUA insistă că au nevoie de Groenlanda ca să apere lumea. JD Vance: Trump va merge până la capăt. Primăriţa orașului Nuuk: Groenlanda nu este şi nu poate fi de vânzare

08 Ianuarie, 13:46

Fostul ministru de Finanțe, Daniel Chițoiu, a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă

