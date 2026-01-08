Lumea diplomatică, din culisele relațiilor internaționale

TVRINFO

Emisiunea „Lumea diplomatică”, difuzată de TVR INFO, oferă telespectatorilor o privire rară și valoroasă în lumea complexă a diplomației

Ce mize se ascund în spatele unui parteneriat economic? Cum se negociază acorduri culturale sau strategice? Ce rol joacă România în actuala arhitectură geopolitică? Și mai ales, de ce e vital, în contextul unei lumi interconectate și tensionate, să avem relații bune cu toți?

„Lumea diplomatică” se dorește a fi un spațiu de reflecție și înțelegere a strategiilor, provocărilor și valorilor care stau la baza politicii externe.

Emisiunea poartă publicul dincolo de ușile închise ale negocierilor oficiale și aduce în fața camerelor ambasadori acreditați la București, precum și diplomați români cu experiență în marile capitale ale lumii. Prin interviuri consistente, întrebări bine articulate și teme de actualitate, acești invitați explică, cu calm și claritate, ce înseamnă, în termeni reali, construirea unei relații între state.

Răspunsurile vin direct de la cei care, prin munca lor, modelează imaginea României în lume. Fiecare ediție aduce în prim-plan interviuri exclusive cu ambasadori acreditați la București sau oficiali internaționali. Publicul are ocazia să înțeleagă direct de la sursă care sunt prioritățile, provocările și beneficiile relației bilaterale dintre România și alte state – fie că e vorba despre investiții economice, proiecte educaționale, schimburi culturale sau măsuri de securitate.

Pentru mai multe informații puteți urmări emisiunea „Lumea diplomatică” vineri, de la ora 11.30, pe TVR INFO.

Producători : Eva Matei, Mirela Baltă