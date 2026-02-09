Aniversare Victor Rebengiuc - TVR dedică o săptămână specială unuia dintre cei mai mari actori din istoria României

La împlinirea vârstei de 93 de ani, Victor Rebengiuc rămâne nu doar un reper al scenei și ecranului românesc, ci o adevărată conștiință artistică, o prezență care a modelat generații și a dat chip, voce și profunzime unor personaje fundamentale pentru cultura română. TVR a pregătit programe speciale.

Cu această ocazie aniversară, Televiziunea Română urează marelui actor „La mulți ani!” prin „Săptămâna Victor Rebengiuc”, mai multe zile în care publicul are ocazia să-l redescopere în filme și spectacole de teatru de referință.

Actor emblematic, cu o carieră ce se întinde pe mai bine de șapte decenii, Victor Rebengiuc a traversat epoci, regimuri și stiluri artistice, rămânând fidel adevărului scenic și rigorii profesionale. De la teatrul clasic la filmul de autor, de la roluri istorice la personaje contemporane, maestrul Victor Rebengiuc a construit o operă care spune, în egală măsură, povestea unei țări și a oamenilor ei.

Marți, 10 februarie, de la ora 21:00, TVR 1 difuzează „Moromeții”, primul film al celebrei serii regizate de Stere Gulea, o creație-cult a cinematografiei românești. Pe fundalul unor mutații sociale profunde, care se vor dovedi ireversibile, filmul urmărește destrămarea unei familii țărănești tradiționale. Ilie Moromete, interpretat magistral de Victor Rebengiuc, încearcă autoritar și disperat să oprească timpul în loc, să conserve o lume care se destramă sub ochii săi. Odată cu el, dispare un prototip social ce a reprezentat, timp de secole, structura profundă a societății românești. Dispare, de fapt, o identitate care nu a mai fost pe deplin înlocuită.

Miercuri, 11 februarie, TVR Cultural a pregătit, de la ora 22:00, Teatru TV – „Dimineața pierdută” (1990 / Partea I), preluare de la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” din București. Adaptare după textul Gabrielei Adameșteanu, spectacolul îl aduce pe Victor Rebengiuc în rolul profesorului Mironescu, alături de două mari doamne ale scenei românești: Tamara Buciuceanu Botez și Gina Patrichi. Este o întâlnire de excepție cu teatrul de idei, cu subtilitatea psihologică și cu rafinamentul interpretativ al unei generații legendare.

Tot miercuri, de la ora 19:30, TVR 3 propune publicului „O scrisoare pierdută”, în care Victor Rebengiuc este inegalabil în rolul lui Ștefan Tipătescu. Un personaj pe care actorul îl încarcă de nuanțe, ironie fină și forță interioară, confirmând încă o dată actualitatea și vitalitatea operei caragialiene.

Săptămâna aniversară se încheie în 15 februarie, cu Duminica filmului românesc. TVR 2 va difuza, de la ora 13:00, „Dreptate în lanţuri” (România, 1983), un film în regia lui Dan Piţa, cu Ovidiu Iuliu Moldovan, Claudiu Bleonţ și Victor Rebengiuc în rolurile principale. Filmul istoric urmărește aventurile lui Pantelimon, un haiduc care reuşeşte să dejoace planurile urmăritorilor săi, continuând să-i ajute pe cei săraci și dă mult de furcă autorităţilor.

„Săptămâna Victor Rebengiuc” nu este doar o retrospectivă artistică, ci un gest de recunoștință. La 93 de ani, Victor Rebengiuc continuă să fie un reper moral și profesional, un artist care nu a făcut niciodată compromisuri cu adevărul. Prin această celebrare, Televiziunea Română reamintește publicului larg că valorile autentice nu îmbătrânesc și că memoria culturală se păstrează vie atunci când este împărtășită.

Credit foto: capturi din filme/spectacole