Evenimente semnificative și impactul lor asupra comunității, la Ora de știri

publicat: Marţi, 27 Ianuarie 2026
Alături de prezentatoarele Stela Popa și Teodora Antonescu, „Ora de Știri”, care se difuzează zilnic, de la 18.00, la TVR INFO, prioritizează realitățile stringente ale zilei.

 

Conceput ca un program de tip magazin, „Ore de știri” oferă telespectatorilor un spațiu dedicat analizelor aprofundate și contextului social. Totodată, este o platformă de implicare cetăţenească şi acordă spaţii ample proiectelor de voluntariat, de construcţie a viitoarelor generaţii.

„Ora de ştiri” este o producţie a Ştirilor TVR lansată în 2006.

Ora de Ştiri spune, de fapt, povestea unei zile, arătând ce se întâmplă şi explicând de ce se întâmplă. Este rezumatul unei pagini de actualitate internă şi internaţională, rostit pe un ton decent, într-o manieră coerentă şi elegantă, un produs informativ curat, imparţial şi centrat pe interesul public.

Stela Popa și Teodora Antonescu vin în casele românilor cu ştiri care contează, punând în discuţie subiecte care îi afectează pe oameni. Emisiunea este produsul muncii unei echipe care pune preţ pe valoare, pe etică şi pe profesionalism. Editorii, producătorii şi moderatorii sunt într-o permanentă comunicare pentru a găsi cele mai relevante subiecte, cele mai inedite unghiuri de abordare şi cele mai interesante voci, unele poate mai puţin prezente în spaţiul public însă care au ceva de spus, care aduc plus valoare prin intervenţia în discursul informativ.

Puteți urmări emisiunea „Ora de știri”, de luni până duminică, de la 18.00, pe TVR INFO.

sursa foto: shutterstock/Tero Vesalainen

