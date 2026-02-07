Chris Simion-Mercurian: „Teatrul Grivița 53 s-a născut din nevoia de curățenie și de adevăr.” Duminică, la „Brilliant”

TVRINFO

Autorul și regizorul de teatru italian Eugenio Barba celebrează 90 de ani la Grivița 53, printr-o stagiune de cinci spectacole. Despre acest eveniment, dar şi despre povestea cu final fericit a primului teatru privat construit în Romania din donații vorbesc la „Brilliant” soţii Chris Simion și Tiberiu Mercurian. Realizatoarea Loredana Negrilă ne invită la o ediţie a emisiunii, pe 8 februarie, de la ora 10.30, la TVR INFO.

„Teatrul Grivița 53 își propune să devină o scenă independentă, un reper care să provoace experiențe unice. Și acestea nu sunt doar cuvintele invitaților mei de la Brilliant, ci obiective. Teatrul este un spațiu de creaţie, liber, viu. Și merită efortul celor nouă ani, despre care vom vorbi duminică. Dar pe cât de greu a fost de construit fizic, pe atât de atent și cu răbdare trebuie construit cultural”, este introducerea Loredanei Negrilă în episodul din 8 februarie a emisiunii sale de la TVR INFO.

Invitaţii săi – fondatorii Teatrului Grivița 53 „doi oameni extraordinari, vulnerabili și luptători: Chris Simion și Tiberiu Mercurian, care au ales să împlinească și să dăruiască. Spectacole și experiențe culturale autentice. Având la bază, în toate, sentimentul fără de care nu își concep existența, iubirea”, îi descrie realizatoarea.

„Teatrul Grivița 53 s-a născut din nevoia de curățenie și de adevăr”, mărturiseşte Chris Simion, rememorând drumul parcurs de la prima cărămidă până acum, când piesele programate în fosta casă veche de pe Calea Griviţei sunt sold out cu săptămâni bune înainte. A fost o cale anevoioasă, cu urcuşuri şi coborâşuri, cu mult efort şi prieteni câştigaţi pe viaţă.

„Ne-am asumat un drum pe care nu l-a mai parcurs nimeni”, adaugă şi Tiberiu Mercurian, cel care i-a fost alături soţiei sale pe tot parcursul acestei aventuri. „Tiberiu vine mereu în întâmpinarea mea”, afirmă Chris recunoscătoare. Experienţa le-a adus, pe lângă bucuria reuşitei a ceva cu totul extraordinar, şi încredinţarea că „fără ego poți să creezi miracol”. „Ne-am dorit să arătăm că și în spațiul românesc putem avea spectacole ca la Berlin sau Londra”, mai spune invitata Loredanei Negrilă.

Tot ce au trăit soţii Mercurian în ultimii nouă ani este acum pus în scenă în spectacolul „5+3=9”, piesă care încă se joacă, în februarie, la Griviţa 53. Iar luna martie aduce iubitorilor de teatru un mare eveniment: autorul și regizorul de teatru italian Eugenio Barba celebrează 90 de ani la Grivița 53, printr-o stagiune de cinci spectacole. O întâlnire unică, după cum se aşteaptă Chris Simion, pe care fondatorul Teatrului Odin și al Școlii Internaționale de Antropologie Teatrală o va avea cu publicul românesc.

Vor urma, la Griviţa 53, spectacole puse în scenă de Alexandru Dabija şi Gabor Tompa. Aflăm mai multe despre ele din dialogul Loredanei Negrilă cu invitaţii săi la „Brilliant”.

Povestea teatrului Grivița 53 se îmbină cu povestea cuplului Chris şi Tiberiu, încercaţi, la rândul lor, de situaţii dificile, cărora au fost nevoiţi să le facă faţă. Privind în urmă, Chris este acum convinsă că boala i-a adus „conștientizarea prezentului”, dar şi că „iubirea ne-a testat credința și răbdarea”.

Urmărim, pe 8 februarie, un dialog sincer și captivant despre amprenta pe care Chris Simion și Tiberiu Mercurian vor să o lase în lume, prin acest spațiu cultural unic, primul teatru privat care s-a construit în Romania din donații. Loredana Negrilă ne aşteaptă să aflăm mai multe la o nouă ediţie a emisiunii „Brilliant”, duminică, de la ora 10.30, la TVR INFO.

***

Jurnalista Loredana Negrilă ne propune, la interviurile „Brilliant”, inițiative şi portrete ale unor români din domenii cât mai variate: IT, medicină, sport, turism, agricultură organică, ecologie, comerț online, învățământ la distanță, asistență socială, asistență pentru problemele diasporei românești, voluntariat, arte (teatru, muzică, dans, artă, film, literatură), al căror unic numitor comun este curajul de a fi ei înşişi, de a-şi prețui visurile și de a le pune în practică, spre binele propriu și al societății. Urmărim interviul Loredanei Negrilă cu Chris Simion şi Tiberiu Mercurian pe 8 februarie, de la ora 10.30, la TVR INFO.