Viața în era digitală

TVRINFO

Trăim într-o lume în care granița dintre real și virtual se estompează cu fiecare click, o eră în care întrebările despre viitor nu mai sunt simple curiozități, ci necesități de supraviețuire.

Ne întrebăm, adesea cu o strângere de inimă, dacă inteligența artificială ne va transforma profesia într-o amintire sau dacă arhitectura complexă a tehnologiei blockchain este cu adevărat un instrument pe care îl putem stăpâni.

În acest peisaj dominat de algoritmi, documentarul „Viața în era digitală” (Shift — Living in the Digital Age), producție Germania 2025, vine să ne ofere informații utile.

Sub îndrumarea prezentatorului Roger Ditter, suntem invitați să privim dincolo de confortul pe care ni-l oferă echipamentele smart. Dincolo de ușurința cu care ne rezolvăm sarcinile zilnice, se ascunde o realitate mai dură: datele noastre personale au încetat să ne mai aparțină, devenind una dintre cele mai tranzacționate mărfuri ale secolului XXI.

Provocarea nu se oprește însă la protecția intimității. Deși internetul rămâne o bibliotecă infinită de cunoaștere, el a devenit și un teren minat, unde trollii și boții lucrează neîncetat pentru a ne modela opiniile și a ne testa reziliența socială. Într-o epocă în care „Machine Learning” nu mai este doar un termen tehnic, ci un motor care decide ce informații ajung pe ecranele noastre, societatea este supusă unui test de stres cotidian.

Această emisiune magazin nu este doar o prezentare a riscurilor, ci un ghid esențial pentru utilizatorul modern. Scopul său este să ne redea puterea de a alege în cunoștință de cauză și să ne învețe cum să navigăm prin lumea digitală fără a ne pierde controlul asupra propriului viitor.

Vă invităm să descoperiți mecanismele care ne guvernează prezentul și să învățați cum să transformați tehnologia dintr-o amenințare într-un aliat conștient, vizionând seria documentară „Viața în era digitală”, care se difuzează vineri și, în reluare, sâmbătă, de la 08:00, pe TVR INFO.