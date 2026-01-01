Mesajele liderilor statului pentru anul 2026

TVRINFO

La trecerea în noul an, românii au primit din partea celor mai înalți oficiali ai statului mesaje care îmbină realismul perioadei dificile traversate cu o viziune optimistă, dar temperată, despre viitorul apropiat.

În mesajele cu ocazia Anului Nou, premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan au punctat atât realizările, cât și efortul colectiv și nevoia de reformă autentică.

Premierul Ilie Bolojan a adresat românilor un mesaj marcat de pragmatismul care i-a definit mandatul, recunoscând deschis că anul 2025 nu a fost deloc unul ușor. Șeful Executivului a pus accentul pe necesitatea „curățeniei” făcute în vistieria țării, subliniind că eforturile de a pune finanțele publice pe baze sănătoase au fost prioritare pentru a corecta greșelile trecutului.

Dincolo de cifre, Ilie Bolojan a ținut să le mulțumească direct cetățenilor pentru rezistența de care au dat dovadă. Acesta a punctat că succesul administrativ de până acum se datorează în mare parte sacrificiilor făcute de fiecare familie în parte. Mesajul său pentru 2026 este unul de încredere: după un an de „reparații”, urmează un an în care România trebuie să devină locul unde viitorul se clădește acasă, printr-o muncă așezată și o viziune clară asupra binelui comun.

De cealaltă parte, președintele Nicușor Dan a propus o analiză mai amplă, invitând la o privire onestă asupra drumului parcurs în 2025. Șeful statului nu a ocolit subiectele sensibile care au apăsat pe umerii românilor, de la scumpirea traiului zilnic până la teama de instabilitate într-o lume tot mai imprevizibilă. Totuși, președintele a identificat o mare victorie a anului care tocmai se încheie: maturitatea societății civile și dorința românilor de a rămâne ferm ancorați în valorile europene și democratice.

Viziunea pentru noul an a președintelui Nicușor Dan include o economie modernă și lupta împotriva marii corupții, totul sub semnul respectului reciproc între stat și individ. Președintele este convins că, deși drumul către o Românie mai dreaptă este anevoios, este singura cale pe care putem păși cu succes.