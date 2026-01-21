Donald Trump, în direct de la Davos – discursul se vede la TVR INFO

TVR INFO transmite miercuri, 21 ianuarie, discursul preşedintelui Statelor Unite Donald Trump de la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveţia. Transmisiunea în direct începe la ora 15.00.

TVR INFO aduce în prim-plan unul dintre cele mai așteptate momente ale agendei internaționale: discursul președintelui Statelor Unite, Donald Trump, susținut în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, transmis în direct miercuri, 21 ianuarie, de la ora 15.00.

La un an de la începutul celui de-al doilea mandat la Casa Albă și după o absență de șase ani de pe scena de la Davos, Donald Trump revine în Elveția într-un context geopolitic extrem de tensionat. Relațiile dintre Statele Unite și Europa se află sub presiune, pe fondul declarațiilor controversate ale liderului american privind Groenlanda – o temă care a stârnit ample reacții internaționale și care se află în centrul discuțiilor programate la acest summit global.

Președintele SUA a sugerat în repetate rânduri că miza Groenlandei este una strategică, legată direct de securitatea internațională, și a lăsat să se înțeleagă că soluția finală va implica atât Statele Unite, cât și NATO. Declarațiile sale, făcute atât în conferințe de presă, cât și pe rețelele de socializare, au atras atenția liderilor europeni, care sunt așteptați la întâlniri directe cu președintele american la Davos.

În ciuda unor dificultăți logistice apărute înaintea deplasării – inclusiv o problemă tehnică a aeronavei prezidențiale – Donald Trump ajunge la Forumul Economic Mondial hotărât să transmită un mesaj ferm privind direcția politicii externe americane.

Urmărim transmisiunea în direct la TVR INFO, miercuri, 21 ianuarie, de la ora 15.00, pentru a fi la curent cu declarațiile-cheie ale liderului de la Casa Albă și cu evoluțiile unui moment decisiv pentru relațiile internaționale. Românii din afara graniţelor pot vedea discursul preşedintelui SUA în direct la TVR Internaţional.