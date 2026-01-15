loader
Foto

„Prim plan” – Analiza evenimentelor relevante pentru români

publicat: Joi, 15 Ianuarie 2026
 TVRINFO 

Emisiunea „Prim plan”, moderată de Ștefan Onică, este difuzată la TVR INFO de luni până joi, de la ora 21:00. Programul își propune să ofere telespectatorilor o viziune de ansamblu asupra celor mai importante știri de pe agenda publică națională și internațională.

 

De luni până joi, Ștefan Onică vă invită la o analiză completă a evenimentelor care definesc agenda publică. Ca emisiune de știri, „Prim plan” oferă un spațiu de dezbatere unde liderii politici, antreprenorii și analiștii explică mecanismele din spatele deciziilor zilei. Formatul include o revistă a presei alături de jurnaliștii TVR, un interviu-eveniment de 40 de minute și o secțiune de analiză aplicată, totul sub semnul profesionalismului și al încrederii în relevanța informațiilor prezentate.

Formatul este conceput pentru a fi dinamic și analitic, fiind împărțit în trei etape esențiale, cu o sinteză a știrilor zilei, unde subiectele sunt dezbătute succint împreună cu jurnaliștii Direcției Știri a TVR pentru a înțelege motivațiile și implicațiile imediate, un interviu central cu un invitat relevant (lideri politici, antreprenori, primari sau oameni de cultură) implicat direct în principalele teme de actualitate și dezbaterea cu analiști, secțiunea finală dedicată „disecării” declarațiilor din interviu oferind context și claritate informațiilor prezentate anterior.

Dacă doriți să descoperiți știrile și oamenii momentului, puteți urmări emisiunea Prim Plan de luni până joi, de la ora 21:00, pe TVR INFO.

Tag-uri: evenimente relevante, Prim Plan, stiri, TVR INFO

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

15 Ianuarie, 11:24

Al treilea suspect în cazul uciderii prin tortură a milionarului din Sibiu a fost depistat în Indonezia

15 Ianuarie, 10:14

Trump pune sub semnul întrebării capacitatea fiului fostului şah de a aduna suficient sprijin în Iran

15 Ianuarie, 09:03

Iranul și-a închis spațiul aerian și se declară gata de negocieri cu SUA. „Nu repetați greșeala pe care ați făcut-o în iunie”

15 Ianuarie, 08:46

Ziua Culturii Naționale. Sala de teatru de la Cotroceni, pusă la dispoziția trupelor independente și a liceenilor

PREZENTATORI Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Cazul Regimentului 89 Infanterie: MApN preia teza „evreilor comuniști” care au atacat soldații în timpul Pogromului de la Iași și scoate militarii nevinovați

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Cazul Regimentului 89 Infanterie: MApN preia teza „evreilor comuniști” care au atacat soldații în timpul Pogromului de la Iași și scoate militarii nevinovați

Decorarea militarului Ion Vasile Banu, din cadrul Regimentului 89 Infanterie, singura persoană omagiată de către președintele Nicușor Dan cu ...

„Prim plan” – Analiza evenimentelor relevante pentru români

  TVRINFO     TVRINFO 

„Prim plan” – Analiza evenimentelor relevante pentru români

Emisiunea „Prim plan”, moderată de Ștefan Onică, este difuzată la TVR INFO de luni până joi, de la ora 21:00. Programul își propune să ofere ...

Australian Open, startul sezonului de Grand Slam din tenis pentru 2026

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Australian Open, startul sezonului de Grand Slam din tenis pentru 2026

Primul Grand Slam al anului va începe duminică, 18 ianuarie, la Melbourne, iar România are trei jucătoare calificate direct pe tabloul principal: ...

Despre limitele empatiei și prețul creației, în drama „Umil”, la TVR Cultural

  FILM     TVR.RO 

Despre limitele empatiei și prețul creației, în drama „Umil”, la TVR Cultural

„Umil” („Smiren”, Bulgaria – România, 2021), debutul în filmul de ficțiune al realizatorului de documentare Svetoslav Draganov, poate fi urmărit ...

Visuri, ambiții și iubiri în serialul italian „Inimi”, în premieră la TVR 2

  FILM     TVR2 

Visuri, ambiții și iubiri în serialul italian „Inimi”, în premieră la TVR 2

Mari descoperiri medicale ale anilor ’60 se îmbină cu poveşti de dragoste complicate în secția de chirurgie cardiacă a spitalului Le Molinette ...

Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea”, la TVR 1

Duminică, 18 ianuarie, de la ora 21.00, TVR 1 difuzează partea a doua a Festivalului Național de Folclor „Ioan Macrea”, ediția 2025, un ...

Piața muncii în 2026: riscuri, schimbări și adaptare - „Alchimia banilor”, de la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Piața muncii în 2026: riscuri, schimbări și adaptare - „Alchimia banilor”, de la TVR 1

Provocările economice ale noului an redesenează piața muncii și obligă angajații, dar și companiile să ia decizii dificile într-un climat ...

Cum să îngrijim leandrul. Ultima ediţie a sezonului „În grădina Danei”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Cum să îngrijim leandrul. Ultima ediţie a sezonului „În grădina Danei”, la TVR 1

Pasionaţii de grădinărit şi viaţa la ţară găsesc noi motive de bucurie urmărind „În grădina Danei”. Duminică, 18 ianuarie, de la 10.30, pe TVR ...

”From Sound to Shape” – dialoguri ale expresiei artistice contemporane

  LIFESTYLE     TVR.RO 

”From Sound to Shape” – dialoguri ale expresiei artistice contemporane

Asociația Culturală Fain Art organizează vernisajul expoziției ”From Sound to Shape”, semnată de artiștii Andrea Beatrix Kiss, George Ciorogar ...

Rețelele de socializare dăunează grav sănătății mintale a adolescenților

  TVRINFO     TVRINFO 

Rețelele de socializare dăunează grav sănătății mintale a adolescenților

Un raport recent publicat în Franța, fundamentat pe cinci ani de cercetări și analiza a peste 1.000 de studii internaționale, confirmă legătura ...

Naționala de polo a României, victorie la limită cu Turcia

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Naționala de polo a României, victorie la limită cu Turcia

Poloiștii tricolori au obținut marţi, în al doilea meci din grupa D a Campionatului European de la Belgrad, o victorie cu mari emoții în fața ...

Povestea unuia dintre cei mai mari matematicieni ai secolului XX, în filmul „Omul care a cunoscut infinitul”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Povestea unuia dintre cei mai mari matematicieni ai secolului XX, în filmul „Omul care a cunoscut infinitul”, la TVR 1

Filmul biografic despre matematicianul indian Srinivasa Ramanujan şi bazat pe cartea cu același nume din 1991, scrisă de Robert Kanigel, se vede ...

Ziua Culturii Naționale, aniversare cu programe speciale la Televiziunea Română

  PROMO     TVR1   TVR2   TVRCULTURAL   TVRI 

Ziua Culturii Naționale, aniversare cu programe speciale la Televiziunea Română

Concerte-eveniment, spectacole impresionante de balet, filme inspirate din cărți memorabile, dezbateri și documentare în premieră dedicate ...

Legalizarea prostituției, un subiect sensibil pentru societatea românească

  TVRINFO     TVRINFO 

Legalizarea prostituției, un subiect sensibil pentru societatea românească

România se află în fața unui moment de cotitură socială și legislativă, odată cu depunerea în Parlament a unui proiect de lege care vizează ...

Dorul de comunism. Anatomia unei nostalgii colective în documentarul de la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

Dorul de comunism. Anatomia unei nostalgii colective în documentarul de la TVR Cultural

La doar trei decenii de la prăbușirea sistemului comunist, în aproape toate țările europene din fostul bloc comunist, nostalgia față de vechiul ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate