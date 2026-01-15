„Prim plan” – Analiza evenimentelor relevante pentru români

Emisiunea „Prim plan”, moderată de Ștefan Onică, este difuzată la TVR INFO de luni până joi, de la ora 21:00. Programul își propune să ofere telespectatorilor o viziune de ansamblu asupra celor mai importante știri de pe agenda publică națională și internațională.

De luni până joi, Ștefan Onică vă invită la o analiză completă a evenimentelor care definesc agenda publică. Ca emisiune de știri, „Prim plan” oferă un spațiu de dezbatere unde liderii politici, antreprenorii și analiștii explică mecanismele din spatele deciziilor zilei. Formatul include o revistă a presei alături de jurnaliștii TVR, un interviu-eveniment de 40 de minute și o secțiune de analiză aplicată, totul sub semnul profesionalismului și al încrederii în relevanța informațiilor prezentate.

Formatul este conceput pentru a fi dinamic și analitic, fiind împărțit în trei etape esențiale, cu o sinteză a știrilor zilei, unde subiectele sunt dezbătute succint împreună cu jurnaliștii Direcției Știri a TVR pentru a înțelege motivațiile și implicațiile imediate, un interviu central cu un invitat relevant (lideri politici, antreprenori, primari sau oameni de cultură) implicat direct în principalele teme de actualitate și dezbaterea cu analiști, secțiunea finală dedicată „disecării” declarațiilor din interviu oferind context și claritate informațiilor prezentate anterior.

Dacă doriți să descoperiți știrile și oamenii momentului, puteți urmări emisiunea Prim Plan de luni până joi, de la ora 21:00, pe TVR INFO.