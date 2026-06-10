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Un omagiu muzical dedicat lui Garbis Dedeian, la TVR Cultural

publicat: Miercuri, 10 Iunie 2026

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Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 21.00, vedem la TVR Cultural concertul „Ode to a Master – The Spirit of Garbis Dedeian”, un emoționant omagiu adus marelui saxofonist și compozitor Garbis Dedeian. Conceput de Cătălin Milea, spectacolul reunește muzicieni de top ai scenei jazzistice românești într-o celebrare a talentului și moștenirii artistice lăsate de unul dintre maeștrii jazzului autohton.

 

În acest final de săptămână, TVR Cultural aduce în atenția iubitorilor de jazz un eveniment de excepție, dedicat memoriei unuia dintre cei mai valoroși muzicieni ai scenei românești. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 21.00, telespectatorii pot urmări concertul „Ode to a Master – The Spirit of Garbis Dedeian”, un spectacol emoționant desfășurat la Sala Radio și conceput ca un omagiu adus marelui saxofonist și compozitor Garbis Dedeian.

În centrul acestui proiect se află saxofonistul Cătălin Milea, unul dintre cei mai apreciați artiști ai generației sale, semnatarul conceptului muzical și al aranjamentelor care dau identitate acestei seri speciale. Printr-o selecție atentă de lucrări reprezentative din creația lui Garbis Dedeian, Milea reconstruiește universul artistic al muzicianului dispărut, evidențiind atât sensibilitatea, cât și forța expresivă care i-au definit stilul.

(w882) Ode to a M

Pe scena Sălii Radio, Cătălin Milea este acompaniat de membri ai Big Band-ului Radio România, sub bagheta Simonei Strungaru, și de invitați speciali, într-o formulă artistică ce reunește muzicieni care au colaborat de-a lungul timpului cu Garbis Dedeian sau care îi continuă moștenirea artistică. Atmosfera concertului este completată de proiecții video menite să ofere publicului o experiență vizuală și sonoră deopotrivă.

Programul include piese emblematice precum „În liniștea nopții”, „Povestea mea”, „Tribute to Coltrane”, „Unde ești?”, „Touffete” și „De dragul tău”, lucrări care reflectă diversitatea stilistică și profunzimea creației lui Dedeian. De la influențele jazzului clasic până la accente contemporane, concertul propune o călătorie muzicală ce traversează generații și sensibilități artistice.

Evenimentul este realizat în parteneriat cu Centrul Cultural Armean și Uniunea Armenilor din România, instituții care contribuie la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural lăsat de artistul de origine armeană.

(w882) Ode to a M

Ode to a Master – The Spirit of Garbis Dedeian / afiş romania-muzical.ro

Considerat una dintre personalitățile marcante ale jazzului românesc contemporan, Garbis Dedeian a impresionat prin talentul său interpretativ, prin activitatea componistică și prin dedicarea față de formarea tinerilor muzicieni. Influențat de mari nume ale jazzului internațional, precum Sonny Rollins și John Coltrane, el a construit o carieră solidă, apreciată atât în România, cât și pe scene importante din Europa și din alte colțuri ale lumii.

Difuzarea concertului „Ode to a Master – The Spirit of Garbis Dedeian” reprezintă o invitație adresată tuturor celor care iubesc jazzul autentic și doresc să redescopere creația unui artist care a lăsat o amprentă profundă asupra muzicii românești. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 21.00, TVR Cultural oferă publicului ocazia de a participa, din fața micului ecran, la o celebrare a talentului, memoriei și spiritului unui adevărat maestru al jazzului.

Tag-uri: Big Band-ul Radio România, Cătălin Milea, concert, Garbis Dedeian, jazz, Ode to a Master – The Spirit of Garbis Dedeian, omagiu, Sala Radio, TVR Cultural

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