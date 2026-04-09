„«Hristos a Înviat!» este cea mai de folos călăuză a sufletului meu!” Maria Dragomiroiu, de Paşti, la „Brilliant”

publicat: Joi, 09 Aprilie 2026
Despre copilărie şi locurile natale, despre speranţa ce i-o aduce Învierea Domnului în fiecare an şi despre influenţa Mariei Tănase sa asupra vieţii sale ne vorbeşte artista. „Mi-a plăcut muzica dramatică, de aceea cântam piesele Mariei Tănase”, îi mărturiseşte ea realizatoarei Loredana Negrilă. O ediţie specială a emisiunii, în două părţi – de Paşti, pe 12 aprilie, de la ora 16.30, respectiv sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 23.00, la TVR INFO.

 

„Cu un registru vocal care îmbină expresivitatea muzicii populare cu sensibilitatea solistei de muzică clasică, invitata acestei ediţii speciale Brilliant, comparată încă de la debut cu Maria Tănase, a transformat cântecul popular într-un act de credință, dragoste și de neînfrântă dăruire. Maria Dragomiroiu a cântat pentru rădăcini şi tradiție pe cele mai importante scene din România, a umplut săli în străinătate și inimile românilor plecaţi de acasă. A absolvit Facultatea de Muzică la 51 de ani, demonstrând că visul nu are vârstă”, ne-o prezintă Loredana Negrilă pe invitata sa din următoarele două episoade „Brilliant” de la TVR INFO. Maria Dragomiroiu este invitata realizatoarei TVR într-o ediţie specială a emisiunii „Brilliant”, difuzată în două părţi – de Paşti, pe 12 aprilie, de la ora 16.30, respectiv sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 23.00, la TVR INFO.

Copilăria nu i-a fost ușoară, îi mărturiseşte artista jurnalistei TVR. „Aveam lipsuri, dar am fost fericită”, îşi aminteşte ea, adăugând că, deşi copil, a fost nevoită să muncească. Cu atât mai mare îi era, însă, bucuria, atunci când primea un mult aşteptat dar. „Aveam o singură rochiță nouă, de Paște”, spune ea. Şi totuşi, greul l-a simţit abia mai târziu, când, la liceu în Bucureşti fiind, a aflat că valorile în care crescuse nu erau apreciate „la oraş”: „Am fost la un pas de exmatriculare pentru că învățasem Crezul”, povesteşte interpreta.

Folclorul i-a cucerit inima încă din copilărie. „Copiii crescuți la țară simt fiorul muzicii populare mai intens decât cei crescuți la oraș”, este încredinţată artista. Atrasă de „muzica dramatică”, obişnuia să cânte piesele Mariei Tănase. Iar vocea a ajutat-o să-i urmeze „păsării măiastre” a folclorului românesc şi în carieră: „Dumnezeu m-a ajutat să-mi croiesc destinul în muzică”, e convingerea Mariei Dragomiroiu, recunoscătoare lui Dinu Săraru pentru realizarea primului său album.

De altfel, asemănarea glasului său cu cel al Mariei Tănase i-a adus atât recunoaştere, cât şi emoţii dintre cele mai diferite. „Am fost la un pas de a rata trofeul emisiunii Floarea din gradină pentru că vocea îmi semăna prea mult cu a Mariei Tănase”, rememorează acum artista, neuitând însă şi că Adrian Păunescu i-a oferit premiul Cenaclului și al Revistei „Flacăra” pentru „păstrarea purității folclorului”, numindu-o „o Marie cu altă pălărie”.

De Paşti, Maria Dragomiroiu pune haina de artist în cui, pentru a redeveni Maria din Marcea, satul vâlcean în care a copilărit, unde a învăţat să iubească tradiţiile, unde credinţa în Dumnezeu era în firea oamenilor şi unde se reîntoarce întotdeauna cu drag de sărbători. „Sufletul meu renaște atunci când spun Hristos a Înviat!”, mărturiseşte artista. Acolo, în curtea copilăriei sale, îi place să grădinărească și să se ocupe de flori, la fel de mult cum se bucură de timpul petrecut cu vecinii din copilărie.

„A aprins lumina în suflete și timpuri grele prin cântecele care i-au conferit notorietate. Şi care constituie o valoroasă contribuţie la patrimoniul imaterial local. Vă invit la un dialog în tihnă alături artista care a transformat fiecare notă într-o rugăciune și fiecare durere într-o speranță. O femeie remarcabilă, care continuă să ne amintească faptul că adevăratul cânt vine din inimă și origini. Ascultați, simțiți și bucurați-vă de Maria Dragomiroiu! Un suflet care nu poartă povara timpului pentru că dăruiește Lumină”, ne invită Loredana Negrilă.

Cele două părţi ale ediției speciale „Brilliant” care îi este dedicată pot fi văzute duminică, pe 12 aprilie, de la ora 16.30, respectiv sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 23.00, la TVR INFO.

Jurnalista Loredana Negrilă ne propune, la interviurile „Brilliant”, inițiative şi portrete ale unor români din domenii cât mai variate: IT, medicină, sport, turism, agricultură organică, ecologie, comerț online, învățământ la distanță, asistență socială, asistență pentru problemele diasporei românești, voluntariat, arte (teatru, muzică, dans, artă, film, literatură), al căror unic numitor comun este curajul de a fi ei înşişi, de a-şi prețui visurile și de a le pune în practică, spre binele propriu și al societății. Urmărim interviul Loredanei Negrilă cu Maria Dragomiroiu pe 12 aprilie, de la 16.30 (partea I), respectiv pe 18 aprilie, de la 23.00 (partea a II-a), la TVR INFO.

