Șase mame, șase povești spuse cu inima la vedere. Partea a doua a filmului „Numai să nu fii”, la Dosar România, pe TVR 1

publicat: Luni, 04 Mai 2026

Documentarul care explorează cele mai profunde straturi ale maternității revine cu un nou capitol. Partea a doua a filmului aduce în fața publicului șase mărturii tulburătoare despre pierdere, miracol, adopție și lupta neîncetată pentru viață. Marţi, 5 mai, ora 21.00, la „Dosar România”, pe TVR 1.

 

O poveste jurnalistică de prestigiu, în continuă transformare! Lansată ca un vehicul media care să cuprindă toate formele de publicistică de televiziune: de la reportaj și documentar TV, la investigație sau interviu, emisiunea „Dosar România” s-a transformat în ultimii ani într-un produs TV care abordează subiecte de mare intensitate și relevanță, prezentate sub forma unor documentare de lung metraj, dar și a unor ediții speciale ce dezbat ...

„Dorința mea este ca acest film să fie nu numai o voce pentru mamele care trăiesc în tăcere drame inimaginabile, ci și o sursă de inspirație pentru cei care caută puterea de a depăși astfel de momente critice. Deși la prima vedere pare a fi doar o cronică a suferinței, aș zice că este mult mai mult decât atât, și anume un omagiu adus capacității umane de a se reconstrui prin iubire”, ne-a declarat Roxana Elekeş, realizatoarea documentarului „Numai să nu fii”, a cărui a doua parte o putem vedea la TVR 1, în ediţia „Dosar România” de marţi, 5 mai.

Partea  a doua a documentarului „Numai să nu fii” urmărește parcursul a șase femei care au trecut prin încercări extreme, oferind o perspectivă onestă asupra încercărilor vieții.

Construit ca un mozaic de destine, filmul aduce în prim-plan povești diferite, dar conectate: o femeie care descoperă maternitatea prin adopție și apoi prin naștere, o mamă care învață să trăiască cu absența copilului ei, o familie care își găsește sensul dincolo de limitele impuse de lume, dar și lupte tăcute duse în spitale, unde dragostea devine cea mai puternică formă de supraviețuire.

„Nu este un film despre un singur tip de mamă. Este despre toate formele în care iubirea poate rezista, indiferent de încercările la care este supusă”, a mai mărturisit Roxana Elekes.

Marţi seară, în documentarul Roxanei Elekes, descoperim:

Curajul de a alege necondiționat: Roxana Moisă a ales să devină universul unei fetițe cu sindrom Down prin adopție.

Iubirea care nu face diferențe: Despre echilibrul delicat dintre un copil adoptat și unul biologic, în ciuda tuturor prejudecăților ne povestește Nicoleta Lefter.

Lupta pentru salvare: Ioana Țubec a trecut prin infernul dependenței de droguri a fiicei sale, luptând pentru a o readuce la lumină. Și a reușit.

Durerea dincolo de limite: Mărturia cutremurătoare a Cristinei Șocai, o mamă care își plânge fiica pierdută prematur, chiar în timp ce aceasta purta în pântece cel de-al doilea nepot.

Miracolul vindecării duble: Alina Ilinca și fiul ei, ambii diagnosticați cu cancer, au luptat umăr la umăr și au reușit să învingă boala, fiind astăzi amândoi vindecați.

Speranța unui nou început: Veronica Anușca ne poartă în universul fragil al așteptării și al pregătirii pentru sosirea pe lume a fetiței ei, Ana Lucia.

Filmul aduce în atenție teme sensibile și actuale — adopția, pierderea, boala, dependența — invitând la introspecție și la a da sens vieții, indiferent de obstacole.

Asemenea primei părți, acest film este o experiență care rămâne cu telespectatorul mult timp după genericul final.

Despre pierdere și speranță, marți, 5 mai, ora 21:00 la „Dosar România". Un film de Roxana Elekes. Producător: Răzvan Butaru

foto: TVR, „Dosar România"

Tag-uri: documentar, Dosar Romania TVR 1, mame, marturii tulburatoare, maternitate, perspective, Razvan Butaru, „Numai sa nu fii"

