Alexandru Rogobete: Achizițiile de vaccinuri s-au făcut fără a ține cont de nevoile reale

publicat: Joi, 02 Aprilie 2026
România și Polonia au fost condamnate recent de un tribunal din Bruxelles la plata unor sume considerabile reprezentând restanțe pentru dozele de vaccin anti-COVID-19 comandate prin contractele centralizate ale Comisiei Europene.

 

Conform deciziei, România trebuie să achite grupului farmaceutic Pfizer/BioNTech aproximativ 600 de milioane de euro, în timp ce Polonia are de plată un sold de 1,3 miliarde de euro. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, că dozele de vaccin doar de la Pfizer depăşesc cu mult populaţia României, inclusiv cu rapel și, astfel, achizițiile din al treilea contract cu Pfizer a fost semnat fără o fundamentare clară a nevoii, cifrele fiind supraevaluate.

Litigiul a fost declanșat de producătorii farmaceutici după ce statele menționate au refuzat plata unor tranșe de vaccinuri aferente celui de-al treilea contract semnat de Comisia Europeană în mai 2021. În cazul României, autoritățile actuale susțin că achiziția a fost subdimensionată față de nevoile reale, depășind cu mult numărul total al populației, chiar și luând în calcul schemele de rapel. Până la finalul anului 2023, România contractase în total 80 de milioane de doze, dintre care fuseseră livrate 37 de milioane, deși numărul persoanelor vaccinate cu schemă completă se ridica la 17 milioane.

Această situație face și obiectul unei anchete desfășurate de Direcția Națională Anticorupție (DNA), care a vizat trei foști oficiali guvernamentali: un fost prim-ministru și doi foști miniștri ai Sănătății. Aceștia sunt acuzați de abuz în serviciu și complicitate, procurorii susținând că au aprobat achiziționarea a zeci de milioane de doze suplimentare fără o fundamentare clară, prejudiciind bugetul statului cu aproximativ 1 miliard de euro. Conform anchetatorilor, România ar fi putut evita aceste costuri prin utilizarea unor clauze contractuale ce permiteau renunțarea la cota-parte alocată de Uniunea Europeană.

În plan juridic, Guvernul României a împuternicit Ministerul Finanțelor să contracteze asistență juridică specializată pentru reprezentarea în fața instanței belgiene. Procesul de selecție a vizat avocați cu experiență în litigii internaționale, fiind analizate inclusiv ofertele societăților care reprezintă Polonia și Ungaria în cauze similare inițiate de Pfizer. În prezent, România este reprezentată de o asociere de firme de avocatură româno-belgiene, mandată să apere interesele statului în acest dosar complex ce vizează execuția contractelor de achiziție din perioada pandemiei.

