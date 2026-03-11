loader
E justificată temerea că ar fi început Al Treilea Război Mondial? În dezbatere la ‟Breaking Fake News”, pe TVR 1

publicat: Miercuri, 11 Martie 2026

Vineri, 13 martie 2026, ora 16.45, la TVR 1, jurnalistul Marian Voicu şi invitatul său, Cristian Gomboş, jurnalist, Radio România, discută despre criza internaţională generată de atacurile Statelor Unite şi Israelului asupra Iranului.

 

Marian Voicu
Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de non-ficțiune. Lucrează în TVR din 1996 ca reporter, prezentator de ştiri, moderator de talk-show și producător. Din 2020 produce și prezintă la TVR1 „Breaking Fake News!”, singura emisiune din spațiul audiovizual românesc care documentează fenomenul dezinformării.

Războiul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului a generat o nouă criză internațională. Conflictul are potențialul de a se extinde nu doar în statele din jur iar consecințele economice s-ar putea resimți la nivel global. Dar cât de justificată este însă temerea că ar fi început al Treilea Război Mondial?

În noua ediţie ‟Breaking Fake News”, pe TVR 1, Marian Voicu stă de vorbă pe acest subiect cu Cătălin Gomboș, jurnalist, Radio România. O nouă ediţie a emisiunii care ne ajută deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate se vede la TVR 1 vineri, 13 martie, de la ora 16.45.

Israelul și Statele Unite au lansat pe 28 februarie un atac comun asupra mai multor obiective din Iran. Ultima implicare a Statelor Unite în Orientul Mijlociu a fost în 2003, când a fost vorba de Irak. Care au fost motivele invocate pentru declanșarea celor două conflicte? Aflăm despre implicarea Statelor Unite în Orientul Mijlociu în rubrica „Istoria și istoriile sale”, cu Gabriela Avram.

Moartea ayatollahului Ali Khamenei, în urma atacurilor americano-israeliene din Iran, a generat un val de dezinformări pe rețelele de socializare. Pentru unii, a fost un adevărat erou, patriot și martir în lupta cu Occidentul imperialist. Pentru alții, a fost un lider feminist și moral. Cine a fost, de fapt, Ali Khamenei?  Ali Khamenei, un dictator teocrat? Ne lămurim urmărind „Conspirația săptămânii”, cu Tatiana Țarfulea.

Bombardarea unei şcoli iraniene în chiar prima zi a atacului americano-israelian, soldată cu uciderea a peste 160 de copii, a declanşat o ofensivă a falsurilor şi dezinformărilor online privind responsabilitatea tragediei. Între timp, un recent videoclip care promovează agenda globală a preşedintelui Trump folosind celebre personaje hollywoodiene a stârnit un val de critici din partea actorilor şi producătorilor de film, distribuiţi fără voia lor în propagandă de război. Despre acestea şi alte deznformări – la „Revista presei fake”, cu Horia Grușcă.

Iar „Spărgătorii de fake news”, Horia Sârghi și Mihai Geamănu, ne deschid ochii aducându-ne un alt personaj neaşteptat: Păpușarul Digital. Cei doi, Zaiafet și Geminschi, au aflat că Baba Vanga ar fi prezis războiul din Iran și că un influencer generat de Inteligența Artificială agită spiritele prin România.

„Breaking Fake News” este unica emisiune din piața media din România despre fake news, dezinformare și propagandă, câștigându-și un public fidel în cei 5 ani de existență, permanent conectată la actualitate, de la pandemia de Covid-19 și războiul din Ucraina sau cel din Israel, până la schimbările climatice, criza energetică, epidemia de rujeolă, ascensiunea mișcărilor extremiste etc. Emisiunea realizată şi prezentată de Marian Voicu se vede la TVR 1.

