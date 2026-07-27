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Cum ar fi „Vacanţa în casa din Franţa”? Ne facem o idee urmărind documentarul la TVR 1

publicat: Luni, 27 Iulie 2026

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Cine n-a visat să aibă un mic colţ de paradis unde să fugă în week-end sau în vacanţe? Mulţi francezi transformă case vechi în reşedinţe secundare şi se bucură de viaţă. Urmărim documentarul „Vacanţă în casa din Franţa la TVR 1 joi, 30 iulie şi 6 august, ora 22.00.

 

Case în sate tradiționale... altele la malul mării... sau ascunse în inima naturii... Francezii visează să evadeze la țară. În sfârșit, în propriul lor mic paradis...

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Așa că, ori de câte ori pot, își cumpără o a doua locuință. În Franța, una din zece case este o a doua locuință. Realizatorii Pierre Lascar şi Anastasia Sampsidis ne propun un documentar cu aer de vacanţă la TVR 1: „Vacanţa în casa din Franţa” (Maisons de campagne – Paradis a petit prix, Franţa, 2021), o poveste despre întoarcerea la natură, frumos, idilic, mai exact, atributele viaţii la ţară.

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Îngrijirea grădinii, întreținerea unei case mari... toate acele mici activități pe care nu le faci într-un apartament parizian devin marile plăceri dătătoare de bucurie, satisfacţii, linişte.

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Între strategii inteligente și oportunități surprinzătoare, a deveni proprietarul unei case la țară fără a cheltui o avere este acum posibil.

În pădurea Morvan, din estul Franței, Laurent și Alexandra vor să-și construiască un nou cuib... au ales o soluție accesibilă și în vogă... o casă modulară din lemn. Iar sentimentul e că aproape că simți că faci parte din pădure.

Sunt pe cale să se angajeze într-un proiect gigantic de construcție. Dar asta le va aduce, în final, multă satusfacţie.

Dar cea mai bună modalitate de a cumpăra o casă la țară fără a cheltui o avere... este să o cumperi împreună cu alții. În Burgundia, șase prieteni dețin o casă, fiecare contribuind cu 50.000 de euro...

(w882) Captura fo

Dacă derulezi un proiect cu oameni care duc vieți diferite, trebuie să te adaptezi la modul lor de viață. A cumpăra în grup înseamnă și a experimenta un tip de aventură umană, de a crea un nou tip de familie.

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Lângă munții din Grenoble, Laure și Daniel își transformă visul în realitate cumpărând o casă veche într-unul dintre cele mai frumoase sate din Franța... Chiar și acum, cu greu le vine să creadă când spun: „Locuiesc aici”...

(w882) Captura fo

Cum se vede vacanţa din casa de la ţară din Franţa vedem joi seară, de la ora 22.00, în documentarul producţie Franţa 2021. Poate găsim idei pentru o vacanţă în casa de la ţară din România.

foto: capturi foto documentar „Vacanţa în casa din Franţa”

 

Tag-uri: casa de la tara, case vechi, documentar, resedinte secundare, TVR 1, „Vacanta in casa din Franta”

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