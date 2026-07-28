Virtuozitate și sonorităţi populare surprinzătoare, în a doua ediţie „best of” din Festivalul „Sus la munte, la Muscel” - duminică, la TVR 1

PROMO TVR1

Tradiția, virtuozitatea și emoția pură a folclorului românesc revin la TVR 1 într-o selecție de colecție a celor mai aplaudate recitaluri din istoria recentă a Festivalului Național-Concurs de Muzică Populară „Sus la munte, la Muscel”. Iuliana Tudor ne aşteaptă duminică, de la 21.30, cu un spectacol folcloric de mare virtuozitate instrumentală, cu folclor autentic și tineri care duc mai departe moștenirea străbună.

Continuăm întâlnirea cu muzica autentică la TVR 1, duminică, 2 august, de la ora 21.30, când, în partea a doua a programului, Iuliana Tudor ne invită să-i revedem cu recitaluri din Festivalul „Sus la munte, la Muscel” pe: Olguţa Berbec şi Remus Novac (2023), Cătălin Iancu (2025), Grupul „Mlădiţe muscelene” şi Muguraşii de la Schitu, coordonator Ion Liviu Iana (2025), Paula Hriscu (2025), Grigore Leşe (2025), Ovidiu Homorodean (2025), Constantin Enceanu (2025).

Cea de-a doua seară cu selecţii din Festivalul „Sus la munte, la Muscel”, aduce în fața ecranului nume legendare, alături de tineri virtuozi care au impresionat prin tehnică și autenticitate:

Olguța Berbec și Remus Novac (2023) au susţinut un recital aplaudat pentru rafinamentul sonor, în care doinele și cântecele de joc din Mehedinți ale Olguței Berbec s-au îmbinat armonios cu intervențiile virtuozului saxofonist Remus Novac. Ne delectăm cu momentul lor duminică, 2 august, de la ora 21.30.

Maestrul dirijor și virtuoz al țambalului, (în recitalul din 2025), Cătălin Iancu a oferit un moment solo spectaculos, demonstrând de ce este considerat un fenomen al muzicii tradiționale și un sprijin de bază pentru orchestra festivalului. Revedem demostraţia sa de virtuozitate la ţambal duminică, la TVR 1.

Grupul „Mlădițe muscelene” și „Mugurașii de la Schitu”, coordonați de Ion Liviu Iana au susţinut unul dintre cele mai emoționante momente ale ediției 2025: zeci de copii îmbrăcați în costume populare de o frumusețe rară au demonstrat că folclorul muscelean are viitorul asigurat, fiind răsplătiți cu minute în șir de aplauze.

Cu o voce puternică și un stil inconfundabil, ardealeanca Paula Hriscu a venit, tot în 2025, cu un recital plin de energie, apreciat pentru modul în care artista reușește să ţină cântecul tradițional aproape de sufletul publicului tânăr.

Președinte al juriului festivalului, Grigore Leșe nu s-a rezumat doar la a nota concurenții, ci a oferit o adevărată lecție de etnomuzicologie live în cadrul ediţiei din 2025 a Festivalului „Sus la munte, la Muscel”. Recitalul maestrului Grigore Leșe a fost o incursiune hipnotică în lumea horii în grindă și a simbolurilor străvechi, transformând scena într-un spațiu al sacrului și al rânduielii românești.

Reprezentant de seamă al Ardealului, Ovidiu Homorodean a impresionat, tot la ediţia din 2025, prin cântecele pline de voie bună, dar și de mândrie naţională, purtând publicul în atmosfera serbărilor de pe Târnave.

Recitalul de închidere a ediției din 2025 a transformat întreaga sală într-un ring de dans. Cu verva sa caracteristică și piese intrate deja în patrimoniul petrecerilor românești, Constantin Enceanu a încântat publicul cu ritmuri de sârbă şi horă. Revedem momentul său din Festivalul „Sus la munte, la Muscel”, duminică, 2 august, de la ora 21.30, la TVR 1.

foto: Casa de Cultură Tudor Mușatescu Câmpulung Muscel