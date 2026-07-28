TVR 2 este cu Paul Surugiu-Fuego şi "Drag de România mea!"

Sezonul 17 "Drag de România mea!" e aproape deja! Paul Surugiu Fuego promite o toamnă memorabilă, plină de momente unice și exclusivități.
Producția își propune să aducă în prim-plan personalități remarcabile: oameni talentați, cu povești de viață inspiraționale, care au demonstrat perseverență și au dărâmat prejudecăți. De asemenea, emisiunea va celebra artiști de peste Prut, cunoscuți pentru muzica lor autentică și plină de emoție, alături de vedete consacrate și tinerele speranțe ale folclorului românesc.
Elemente familiare, precum prezența lui Gabriel Nebunu și premierele muzicale ale lui Paul Surugiu Fuego, se vor îmbina cu noutăți: schimbări de decor, costume inovatoare și momente artistice susținute de Trupa Supermarket și baletul condus de Florin Maris.
Noul sezon dorește să fie o călătorie culturală memorabilă, o adevărată sărbătoare dedicată valorilor culturale și artistice românești.
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Emisiunea poate fi urmărită și pe TVR+ .
Foto: Ana Maria Halalai
Producător: Codruța Prunariu