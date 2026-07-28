TVR 2 este cu Paul Surugiu-Fuego şi "Drag de România mea!"

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Sezonul 17 "Drag de România mea!" e aproape deja! Paul Surugiu Fuego promite o toamnă memorabilă, plină de momente unice și exclusivități.

Paul Surugiu - Fuego Artist de succes, cu mare priză la public și o carieră de peste 25 de ani, actor, pictor și devotat om de scenă, promotor al artei de calitate și al frumosului, în toate formele sale posibile. Un tânăr care a crescut cu bunătatea pe chip, cu bun simț, maturizându-și glasul prin poezie, făcând din notele muzicale o vocație pe viață.

Drag de România mea! Paul Surugiu-Fuego prezintă un show spectaculos sâmbăta, de la ora 20.00 (şi în reluare duminica, de la 15.00), la TVR 2, care îmbină poveştile de ieri şi azi cu muzica exclusiv românească şi care aduce calitatea în prim plan.

Producția își propune să aducă în prim-plan personalități remarcabile: oameni talentați, cu povești de viață inspiraționale, care au demonstrat perseverență și au dărâmat prejudecăți. De asemenea, emisiunea va celebra artiști de peste Prut, cunoscuți pentru muzica lor autentică și plină de emoție, alături de vedete consacrate și tinerele speranțe ale folclorului românesc.

Elemente familiare, precum prezența lui Gabriel Nebunu și premierele muzicale ale lui Paul Surugiu Fuego, se vor îmbina cu noutăți: schimbări de decor, costume inovatoare și momente artistice susținute de Trupa Supermarket și baletul condus de Florin Maris.

Noul sezon dorește să fie o călătorie culturală memorabilă, o adevărată sărbătoare dedicată valorilor culturale și artistice românești.

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Emisiunea poate fi urmărită și pe TVR+ .

Foto: Ana Maria Halalai

Producător: Codruța Prunariu