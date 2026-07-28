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Să fim salvatori!

publicat: Marţi, 28 Iulie 2026

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"Un doctor pentru dumneavoastră", vă invită să urmăriți o ediție de colecție, sâmbătă, 1 august, de la ora 12:00, la TVR Internațional și TVR+, și în reluare sâmbătă, 8 august, de la ora 4:00.

 

Măriuca Mihăilescu
Măriuca Mihăilescu este jurnalist la Televiziunea Română din 2003, timp în care a moderat şi a produs emisiuni pentru adolescenți, revista presei, dezbateri, programe-matinal. În toamna anului 2018, s-a alăturat echipei "Un doctor pentru dumneavoastră".
Un doctor pentru dumneavoastră
Medicii români, specialiști de renume, dăruiesc un strop din ştiinţa lor: vă oferă informaţii valoroase şi recomandări cu privire la prevenţie, metode moderne de diagnosticare şi tratament. În fiecare sâmbătă, de la ora 12:00, pe TVR Internațional și în reluare sâmbătă, de la ora 4:00.

Vorbim despre reacție, responsabilitate și prevenție - în situații în care informația corectă și intervenția la timp pot face diferența. Descoperim cât de important este voluntariatul în medicina de urgență, într-un dialog despre curaj și responsabilitate civică. Cu gândul la Viață, echipa emisiunii vă invită să fiți Salvatorii aproapelui!
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(w882) Un doctor„Există un erou în fiecare dintre voi” se remarcă prin voluntari - oameni obișnuiți  - care, cu ajutorul unei aplicații, în urma unui curs gratuit, salvează vieți înainte să ajungă ambulanța. Fondatorul acestui proiect unic în România este doctorul Cristian Grasu, promotor al educației pentru prim ajutor, medic medicină de urgență încă din 1986 și medic primar medicină de familie, președintele Asociației Serviciilor de Ambulanță din România.
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(w882) Un doctorCând a inițiat proiectul, în urmă cu 13 ani, doar Danemarca mai avea așa ceva. Franța, în urma discuțiilor cu invitatul nostru, a implementat mai întâi programul în Paris, apoi l-a extins la nivel național, ceea ce sperăm să se întâmple și la noi, având în vedere că, în aproximativ 2 zile, este posibil acest lucru.
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(w882) Un doctorVorbim despre importanța voluntariatului în medicina de urgență și cum poate deveni comunitatea activă, acționând rapid,în condițiile în care fiecare minut contează iar șansele de supraviețuire scad cu aproximativ 10% pe minut fără intervenție. Diferența dintre viață și moarte poate sta, uneori, în reacția celor din jur. Informația corectă poate salva vieți! Pentru a salva o viață, să fim informați, pregătiți și dispuși să acționăm!
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(w882) Un doctorȘtiați că… Un studiu realizat în Portugalia arată că accesul la servicii medicale rămâne dificil pentru multe familii, iar tratamentele dentare, medicamentele, consultațiile oftalmologice și vizitele la medic sunt printre cheltuielile cel mai greu de suportat? În multe state europene, dreptul la îngrijire medicală există în teorie, dar în practică depinde încă prea mult de puterea de cumpărare a fiecărei familii. Portugalia este țara cu cele mai mari dificultăți de plată a serviciilor medicale dintre statele comparate în studiu, înaintea Italiei, Belgiei și Spaniei Aflăm că, plata din buzunar pune presiune pe bugetele gospodăriilor. Există costuri tot mai mari ale îngrijirii medicale în Europa. Unde se situează România când vine vorba despre costul sănătății? Potrivit Comisiei Europene, cheltuielile directe ale pacienților rămân peste media europeană, iar nevoile medicale neacoperite sunt ridicate. Dacă în vestul Europei dificultatea este legată mai ales de prețul unor servicii, în țări precum Portugalia și România problema devine mai amplă: este vorba despre cât de accesibilă rămâne sănătatea pentru oamenii cu venituri medii și mici.

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Congresul de Hepatologie Integrată - soluții pentru controlul bolilor hepatice
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(w882) Un doctor
Recent, la Palatul Parlamentului, s-au reunit personalități marcante ale lumii medicale printre care Prof. Dr. Tarik Asselah din Franța, Prof. Emerit Dr. Geaoffrey Dusheiko din UK, Prof. Dr. Maria Buti din Spania, Prof. Dr. Arun Sanyal din SUA,  în cadrul Congresului  organizat de dna. Prof. Dr. Laura Iliescu, președintele Asociaţiei Române de Hepatologie Integrată.

(w882) Un doctorAflăm informații importante de la  Prof. Dr. George Papatheodoridis din Grecia și de la Prof. Dr. Ioan Tiberiu Nanea, medic primar cardiologie și medicină internă, membru de onoare al Academiei de Știinte Medicale. Sesiunea moderată de Prof. Dr. Dragoș Vinereanu a evidențiat legătura dintre inimă și ficat.

(w882) Un doctorEvenimentul, organizat sub egida Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, cu implicarea Cercului de Medicină Internă format din sute de studenți, facilitează accesul la informaţie medicală în domeniul hepatologiei și colaborarea între specialităţi. Participanții și-au dat mâna pentru informare și educare privind prevalența şi importanţa bolilor hepatice cronice și, mai ales, stabilirea soluțiilor de prevenire și tratament a acestora.

Anual, mii de români mor din cauza bolilor de ficat. Conform Institutului Național de Sănătate Publică, dintre bolile digestive, ciroza hepatică este principala cauză de deces. Analizele de sânge și ecografiile ar putea salva vieți.

Dintre subiectele abordate în cadrul Congresului de Hepatologie Integrată amintim: steatoza hepatică asociată sindromului metabolic, implicaţiile cardiovasculare ale patologiei hepatice sau utilizarea tratamentelor din alte domenii pentru hepatopatiile cronice.

Ficatul este un organ care nu provoacă durere. Este vitală depistarea oricărui virus hepatic și inițierea tratamentelor pentru evitarea complicațiilor.

Pe lângă sesiunile dedicate tinerilor cercetatori, s-au remarcat discuțiile privind chirurgia, oncologia, radiologia intervenţională şi terapia intensivă în patologiile neoplazice hepatice.

Astfel, este evidențiată importanţa hepatologiei ca domeniu de interes pentru sănătatea publică. Evenimentul aduce speranță prin vocea specialiștilor care spun că, în următorii 10 ani, prin transplanturi cu organe 3D, pacienții diagnosticați cu ciroză ar putea avea mai multe șanse de supraviețuire.

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Emisiunea oferă informații, răspunsuri și întrebări necesare. Sâmbătă, la prânz, o întâlnire cu medicina explicată pe înțelesul tuturor — despre corp, alegeri și echilibrul dintre știință și viață.

Difuzare: sâmbătă, 1 august de la ora 12:00, în reluare sâmbătă 8 august, de la ora 04:00, numai la TVR Internațional

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Prezentator: Măriuca Mihăilescu

Realizator şi producător Monica Ancuţa-Tiuntiuc

Sursa foto: capturi din emisiune

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Un doctor pentru dumneavoastră, de 18 ani împreună cu publicul TVRi

Vă reamintim că așteptăm opiniile și sugestiile pe pagina noastră de Facebook.

Puteți urmări edițiile emisiunii și pe tvrplus.ro/live/tvr-international.

 

Tag-uri: boli hepatice, TVR Internaţional, tvrplus, Un doctor pentru dumneavoastră

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