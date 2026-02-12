loader
Foto

Schiul alpin românesc, între tradiție și viitor la Milano Cortina 2026

publicat: Joi, 12 Februarie 2026

TVRSPORT  JO MILANO CORTINA 2026   TVRSPORT 

Schiul alpin rămâne una dintre cele mai iubite și spectaculoase discipline din programul Jocurilor Olimpice de iarnă, iar România continuă să își scrie povestea în acest sport la ediția Milano Cortina 2026, prin Sofia Moldovan și Alexandru Ștefănescu. Probele de schi alpin se văd live la TVR Sport.

 

La doar 17 ani, Sofia Moldovan este cea mai tânără sportivă din delegația României. Născută la Cluj, Sofia este pregătită de antrenorul italian Luigi Rossi și concurează în proba de slalom, unde are ocazia să se confrunte cu elita mondială pe unele dintre cele mai tehnice pârtii din lume.

(w500) schi alpin

La rândul său, Alexandru Ștefănescu concurează la Jocurile Olimpice pentru a doua oară, după participarea de la Beijing 2022, unde a încheiat pe locul 32 la slalom uriaș. La Milano Cortina 2026, Alexandru a avut și o misiune simbolică: a fost desemnat unul dintre cei șapte purtători de drapel ai Team Romania, la Ceremonia de Deschidere de la Livigno, alături de sportiva de snowboard Kata Mandel.

Urmărim probele de slalom uriaş la schi alpin de la Milano Cortina 2026 începând de sâmbătă, 14 februarie, de la ora 11.00, la TVR Sport. Comentariul probelor de schi alpin aparţine lui Cristian Mîndru.

Schiul alpin este a doua disciplină de iarnă din istoria României ca număr de participări olimpice, cu 18 ediții la activ. Prima prezență tricoloră datează din 1936, la Garmisch-Partenkirchen, iar de atunci România a fost prezentă constant în competiție, cu excepția câtorva ediții izolate. Din 2002, schiul alpin românesc nu a lipsit de la nicio ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă.

Un reper important rămâne ediția din 1948, St. Moritz, unde întreaga delegație a României a fost formată din șapte schiori, un record care nu a mai fost egalat. Generația lui Dan Cristea, sportiv cu trei participări olimpice (1968, 1972, 1976), a marcat una dintre cele mai consistente perioade ale schiului alpin românesc.

Cea mai bună clasare din istoria schiului alpin românesc aparține lui Virgil Brenci, care a ocupat locul 20 la slalom, la Jocurile Olimpice de la Sapporo 1972. La feminin, performanța de referință este semnată de Mihaela Fera, care a încheiat pe locul 20 la combinata alpină, la Lillehammer 1994. Mihaela Fera este și sportiva română cu cele mai multe participări olimpice în schiul alpin, fiind prezentă la Calgary 1988, Albertville 1992 și Lillehammer 1994. În total, sportivii români au obținut două clasări în primii 20 și cinci clasări în primii 25 la Jocurile Olimpice, rezultate care rămân repere importante pentru generațiile actuale.

Competițiile de schi alpin de la Milano Cortina 2026 se desfășoară în două locații emblematice ale sporturilor de iarnă. Probele feminine au loc la Cortina d’Ampezzo, pe domeniul schiabil Tofane, în timp ce întrecerile masculine sunt la Bormio, pe domeniul Stelvio.

(w882) schi alpin

Cortina d’Ampezzo, supranumită „Regina Dolomiților”, a găzduit deja Jocurile Olimpice de iarnă din 1956 și impresionează prin eleganța sa atemporală și pârtiile spectaculoase. Domeniul Tofane, aflat la doar 7 km de Satul Olimpic, poate primi 7.000 de spectatori în tribune. Aici se află celebra Olympia delle Tofane, una dintre cele mai cunoscute pârtii din lume, parte constantă a Cupei Mondiale feminine și gazdă a Campionatelor Mondiale FIS din 2021.

La masculin, scena e dominată de pârtia Stelvio din Bormio, recunoscută pentru gradul extrem de dificultate și pantele care ating o înclinație de 63%. Centrul de schi Stelvio va primi 7.000 de spectatori pentru schiul alpin și 4.000 pentru schi-alpinism, disciplină aflată la debut olimpic. Satul Olimpic Bormio este situat la doar 2 km de pârtii, iar Livigno, unde au loc competițiile de snowboard, se află la 36 km distanță.

În perioada 6 – 22 februarie 2026, Televiziunea Română transmite, pe posturile sale TVR 1 şi TVR Sport, cea mai importantă competiţie a iernii pentru întreaga planetă: Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026.

 

foto: FaceBook Comitetul Olimpic și Sportiv Român

Tag-uri: JO Milano Cortina 2026, Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, Milano Cortina 2026, schi alpin, sport, TVR, TVR SPORT

tvrsport Logo

 

#tvrsport

Logo

12 Februarie, 11:11

JO 2026 | Ucraineanul Vladislav Gheraskevici, descalificat din cauza refuzului de a renunța la casca memorială

12 Februarie, 09:40

Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Programul zilei de joi, 12 februarie

12 Februarie, 09:21

Drumul sportivului Alexandru Ștefănescu spre Milano–Cortina 2026

12 Februarie, 09:16

Mike Tyson, ambasadorul politicii lui Donald Trump privind alimentaţia sănătoasă

 

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Schiul alpin românesc, între tradiție și viitor la Milano Cortina 2026

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Schiul alpin românesc, între tradiție și viitor la Milano Cortina 2026

Schiul alpin rămâne una dintre cele mai iubite și spectaculoase discipline din programul Jocurilor Olimpice de iarnă, iar România continuă să își ...

Relațiile disfuncționale, impact măsurabil asupra performanței profesionale și a stabilității economice

  TVRINFO     TVRINFO 

Relațiile disfuncționale, impact măsurabil asupra performanței profesionale și a stabilității economice

Rata divorțurilor și a problemelor de sănătate mintală crește de mulți ani, iar înțelegerea mecanismelor psihologice din spatele vieții de cuplu ...

Cum trăiește Mihnea Spulber performanța olimpică la Milano–Cortina 2026

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Cum trăiește Mihnea Spulber performanța olimpică la Milano–Cortina 2026

Aflat în competiție la sărituri cu schiurile, sportivul transformă emoțiile și efortul în curaj și determinare, în lupta sa pentru excelență la ...

Drumul sportivului Alexandru Ștefănescu spre Milano–Cortina 2026

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Drumul sportivului Alexandru Ștefănescu spre Milano–Cortina 2026

La 26 de ani, schiorul român se află la a doua participare olimpică, cu amintirile din Beijing și speranțele unui viitor strălucit pe pârtiile ...

Tricolorii pe pârtiile olimpice: România mizează pe tinerețe și experiență la schi alpin, la Milano–Cortina 2026

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

Tricolorii pe pârtiile olimpice: România mizează pe tinerețe și experiență la schi alpin, la Milano–Cortina 2026

Alexandru Ștefănescu și Sofia Moldovan reprezintă România în probele tehnice, într-o ediție olimpică pe care comentatorul TVR Cristian Mîndru o ...

NHL revine la Jocurile Olimpice: Turneul masculin de hochei de la Milano-Cortina 2026, spectacolul suprem pe gheață

  PROMO     TVR.RO 

NHL revine la Jocurile Olimpice: Turneul masculin de hochei de la Milano-Cortina 2026, spectacolul suprem pe gheață

După 12 ani de absență, cei mai buni jucători ai lumii se întorc la Olimpiadă. Canada, SUA, Finlanda și Suedia conduc lista favoritelor într-un ...

Premieră pentru Team Romania: snowboard la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

Premieră pentru Team Romania: snowboard la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026

Unul dintre cele mai spectaculoase şi noi sporturi de iarnă olimpice, snowboard-ul cunoaște o premieră istorică pentru România: debutul la ...

Proiectul-pilot privind evidența timpului de muncă al artiștilor, retras

  TVRINFO     TVRINFO 

Proiectul-pilot privind evidența timpului de muncă al artiștilor, retras

Lumea artistică din România marchează o victorie temporară în urma tensiunilor cu Ministerul Culturii, după ce ministrul Demeter András a anunțat ...

2026, noul 2016 ? Spațiul nesfârșit deasupra noastră și apropierea dintre noi

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

2026, noul 2016 ? Spațiul nesfârșit deasupra noastră și apropierea dintre noi

Este o încercare colectivă de a evada din prezent? Pentru mulți, 2016 reprezintă ultimul an al inocenței digitale. Oamenii prezenți în online par ...

„Sarmalele, mai mult decât mâncare: povestea unui muzeu născut din pasiune”

  LIFESTYLE     TVR.RO 

„Sarmalele, mai mult decât mâncare: povestea unui muzeu născut din pasiune”

Sarmaua nu este doar un preparat tradițional, ci un martor al istoriei culinare din spațiul românesc. Cosmin Dragomir, jurnalist gastronomic, ...

Determinare, sacrificiu și sprijinul familiei — drumul biatlonistului George Colțea către Milano–Cortina 2026

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Determinare, sacrificiu și sprijinul familiei — drumul biatlonistului George Colțea către Milano–Cortina 2026

Pasiunea pentru sport a venit pentru George Marian Colțea aproape natural, încă din copilărie. Schi fond și biatlonul nu au fost doar ...

Daniel Cacina, despre muncă, echipă și curajul de a visa atunci când sari mai sus decât limitele

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Daniel Cacina, despre muncă, echipă și curajul de a visa atunci când sari mai sus decât limitele

În săriturile cu schiurile, totul se decide într-o fracțiune de secundă. Dar în spatele fiecărui zbor stau ani întregi de muncă, disciplină și ...

George Buta - de la joaca din copilărie și până la maturitatea sportivului care știe că performanța se clădește zi de zi

  TVRSPORT     TVRSPORT 

George Buta - de la joaca din copilărie și până la maturitatea sportivului care știe că performanța se clădește zi de zi

Pentru George Razvan Buta, biatlonul nu a început ca o promisiune de medalie sau ca un obiectiv olimpic. A început firesc, aproape inocent, „ca ...

Protest al primăriilor față de reforma administraţiei publice propusă de Guvern

  TVRINFO     TVRINFO 

Protest al primăriilor față de reforma administraţiei publice propusă de Guvern

Administrația locală din România se află într-o grevă de avertisment fără precedent care a paralizat activitatea în peste 1.500 de primării de ...

Vocea care a comentat 81 de sporturi și 15 Jocuri Olimpice: Vlad Bucurescu

  VEDETE     TVR1   TVRSPORT 

Vocea care a comentat 81 de sporturi și 15 Jocuri Olimpice: Vlad Bucurescu

De la Nagano 1998 la Milano–Cortina 2026, telespectatorii au trăit pasiunea comentatorului TVR pentru care rutina nu a existat niciodată

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate