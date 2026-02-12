Schiul alpin românesc, între tradiție și viitor la Milano Cortina 2026

Schiul alpin rămâne una dintre cele mai iubite și spectaculoase discipline din programul Jocurilor Olimpice de iarnă, iar România continuă să își scrie povestea în acest sport la ediția Milano Cortina 2026, prin Sofia Moldovan și Alexandru Ștefănescu. Probele de schi alpin se văd live la TVR Sport.

La doar 17 ani, Sofia Moldovan este cea mai tânără sportivă din delegația României. Născută la Cluj, Sofia este pregătită de antrenorul italian Luigi Rossi și concurează în proba de slalom, unde are ocazia să se confrunte cu elita mondială pe unele dintre cele mai tehnice pârtii din lume.

La rândul său, Alexandru Ștefănescu concurează la Jocurile Olimpice pentru a doua oară, după participarea de la Beijing 2022, unde a încheiat pe locul 32 la slalom uriaș. La Milano Cortina 2026, Alexandru a avut și o misiune simbolică: a fost desemnat unul dintre cei șapte purtători de drapel ai Team Romania, la Ceremonia de Deschidere de la Livigno, alături de sportiva de snowboard Kata Mandel.

Urmărim probele de slalom uriaş la schi alpin de la Milano Cortina 2026 începând de sâmbătă, 14 februarie, de la ora 11.00, la TVR Sport. Comentariul probelor de schi alpin aparţine lui Cristian Mîndru.

Schiul alpin este a doua disciplină de iarnă din istoria României ca număr de participări olimpice, cu 18 ediții la activ. Prima prezență tricoloră datează din 1936, la Garmisch-Partenkirchen, iar de atunci România a fost prezentă constant în competiție, cu excepția câtorva ediții izolate. Din 2002, schiul alpin românesc nu a lipsit de la nicio ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă.

Un reper important rămâne ediția din 1948, St. Moritz, unde întreaga delegație a României a fost formată din șapte schiori, un record care nu a mai fost egalat. Generația lui Dan Cristea, sportiv cu trei participări olimpice (1968, 1972, 1976), a marcat una dintre cele mai consistente perioade ale schiului alpin românesc.

Cea mai bună clasare din istoria schiului alpin românesc aparține lui Virgil Brenci, care a ocupat locul 20 la slalom, la Jocurile Olimpice de la Sapporo 1972. La feminin, performanța de referință este semnată de Mihaela Fera, care a încheiat pe locul 20 la combinata alpină, la Lillehammer 1994. Mihaela Fera este și sportiva română cu cele mai multe participări olimpice în schiul alpin, fiind prezentă la Calgary 1988, Albertville 1992 și Lillehammer 1994. În total, sportivii români au obținut două clasări în primii 20 și cinci clasări în primii 25 la Jocurile Olimpice, rezultate care rămân repere importante pentru generațiile actuale.

Competițiile de schi alpin de la Milano Cortina 2026 se desfășoară în două locații emblematice ale sporturilor de iarnă. Probele feminine au loc la Cortina d’Ampezzo, pe domeniul schiabil Tofane, în timp ce întrecerile masculine sunt la Bormio, pe domeniul Stelvio.

Cortina d’Ampezzo, supranumită „Regina Dolomiților”, a găzduit deja Jocurile Olimpice de iarnă din 1956 și impresionează prin eleganța sa atemporală și pârtiile spectaculoase. Domeniul Tofane, aflat la doar 7 km de Satul Olimpic, poate primi 7.000 de spectatori în tribune. Aici se află celebra Olympia delle Tofane, una dintre cele mai cunoscute pârtii din lume, parte constantă a Cupei Mondiale feminine și gazdă a Campionatelor Mondiale FIS din 2021.

La masculin, scena e dominată de pârtia Stelvio din Bormio, recunoscută pentru gradul extrem de dificultate și pantele care ating o înclinație de 63%. Centrul de schi Stelvio va primi 7.000 de spectatori pentru schiul alpin și 4.000 pentru schi-alpinism, disciplină aflată la debut olimpic. Satul Olimpic Bormio este situat la doar 2 km de pârtii, iar Livigno, unde au loc competițiile de snowboard, se află la 36 km distanță.

În perioada 6 – 22 februarie 2026, Televiziunea Română transmite, pe posturile sale TVR 1 şi TVR Sport, cea mai importantă competiţie a iernii pentru întreaga planetă: Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026.

foto: FaceBook Comitetul Olimpic și Sportiv Român