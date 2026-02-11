loader
NHL revine la Jocurile Olimpice: Turneul masculin de hochei de la Milano-Cortina 2026, spectacolul suprem pe gheață

publicat: Miercuri, 11 Februarie 2026

După 12 ani de absență, cei mai buni jucători ai lumii se întorc la Olimpiadă. Canada, SUA, Finlanda și Suedia conduc lista favoritelor într-un turneu condensat și exploziv.

 

Turneul olimpic masculin de hochei pe gheață de la Milano-Cortina 2026 se anunță drept unul dintre punctele culminante ale Jocurilor Olimpice de iarnă. Revenirea jucătorilor din NHL, după o absență de 12 ani, ridică nivelul competiției la cote maxime și transformă întrecerea într-o confruntare a elitelor mondiale.

Comentatorul Emil Hossu-Longin, a cărui voce va însoți competițiile de hochei la TVR Sport,  subliniază importanța momentului: „Turneul olimpic de hochei pe gheaţă e, din nou, după 12 ani, punctul de atracţie al Jocurilor Olimpice. Asta pentru că revin în competiţie cei mai buni jucători, cei din NHL.”

Prezența ligii nord-americane este covârșitoare. Aproape toate echipele participante au în componență jucători din NHL, iar unele se bazează exclusiv pe aceștia. „11 din cele 12 echipe ale turneului au, în lot, cel puţin un hocheist din liga nord-americană. Canada, SUA şi Suedia au doar NHL-eri, Finlanda are un singur jucător venit din altă ligă, la cehi sunt 12, la elveţieni sunt 10.”

Mai mult, întreaga ligă nord-americană este reprezentată la Milano-Cortina. „În acelaşi timp, toate cele 32 de formaţii din NHL sunt reprezentate la Milano-Cortina. Între cei 300 de oameni care formează contingentul de elită al hocheiului olimpic 2026 sunt 38 de cîştigători ai Cupei Stanley şi 22 de medaliaţi la J.O.”

Printre numele sonore se regăsesc legende ale competiției olimpice: „Canadienii Sidney Crosby şi Drew Doughty sunt dubli învingători în competiţie, la Vancouver 2010 şi la Soci 2014.”

Favoritele la aur

Competiția pentru podium se anunță extrem de echilibrată, cu patru mari pretendente la aur. „Lupta pentru podium va fi teribilă. Finlanda, campioana olimpică en-titre, Suedia, căştigătoarea din 2006, Canada, permanenta favorită, plus SUA, aur mondial în 2025 sunt marile favorite”, spune comentatorul Emil Hossu-Longin.

Finlanda vine din postura de campioană olimpică en-titre, în timp ce Canada și SUA mizează pe loturi pline de staruri NHL. Suedia rămâne o forță tradițională, iar experiența jucătorilor săi poate înclina balanța în meciurile decisive.

Formatul competiției

Turneul masculin debutează pe 11 februarie și promite un ritm alert încă din faza grupelor. „Din 11 până în 15 februarie se dispută meciurile din cele trei grupe. Câştigătoarele grupelor şi cea mai bună echipă de pe locul secund merg direct în sferturile de finală.”

Sistemul competițional oferă o a doua șansă echipelor rămase în afara calificării directe: „Cele 8 rămase sunt ierarhizate în funcţie de numărul de puncte şi vor juca în 4 partide eliminatorii, cu învingătoarele care ajung şi ele în faza sferturilor de finală.”

Programul este unul intens, cu meciuri zilnice și un ritm care nu lasă loc de respiro.

„E un turneu condensat cu două, trei sau patru partide zilnic, găzduite, în majoritate, de PalaItalia Santa Giulia, arena construită special pentru acest eveniment.”

Milano devine astfel capitala mondială a hocheiului pentru aproape două săptămâni, într-un turneu care readuce laolaltă tradiția olimpică și spectacolul oferit de cea mai puternică ligă din lume.

