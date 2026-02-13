Povestea din ochii lor

Lumea animalelor e plină de emoție, de povești și de lecții despre iubire. Doar că, uneori, omul uită că dragostea pentru un animal înseamnă și responsabilitate — lege, grijă, atenție și respect față de viața care depinde de el. În ediția de sâmbătă 14 februarie, de la ora 11:30, la TVR 1, vorbim despre curaj, blândețe și adevăr.

Despre acei câini pe care unii îi privesc cu teamă, dar care, atunci când sunt iubiți și educați corect, pot fi cei mai loiali și mai sensibili prieteni. Deschidem poarta unor povești care ne învață că agresivitatea nu e o trăsătură de rasă, ci o consecință a nepăsării. Și, ca de fiecare dată, aducem și zâmbetul pe buze — pentru că acolo unde există iubire pentru animale, există și bucurie și speranță.

Dragostea pentru animale înseamnă și responsabilitate. Unii câini impresionează prin forță, alții prin curaj sau instinct de protecție, însă toate aceste trăsături vin la pachet cu obligații clare pentru stăpâni. Legea din România stabilește reguli precise pentru deținerea celor 12 rase considerate periculoase, tocmai pentru a preveni incidente și pentru a garanta siguranța tuturor — oameni și animale deopotrivă. Ce presupune această lege, ce obligații are fiecare proprietar și ce sancțiuni riscă cei care nu le respectă — aflăm în această ediţie.

În satul Piteasca de lângă Bucureşti, există un spital unde mai mult de 80% dintre cazurile tratate sunt animale fără stăpân. În acest campus veterinar al speranţei, medicii sunt adevăraţi îngeri păzitori pentru mii de pisici şi căţei aflaţi în suferinţă. Cele mai grave cazuri din toată ţara sunt rezolvate, cu profesionalism, de inimoasa echipă condusă de doctorul Aurelian Ştefan.

Poate vă întrebaţi cine a venit în studio pentru a-şi căuta o familie? Domnisoara Orhideea, are doua luni, este vaccinată şi deparazitată si a fost salvata din zona Constantei. Acum îşi caută şi ea omul ei. Jenny şi Mălina sunt două femele care fac parte din rase canine potenţial agresive. Le veţi cunoaşte în această ediţie şi vă veţi convinge de faptul că sunt cele mai blânde, mai devotate şi mai drăgăstoase mame din Univers. Ele împart aceeaşi soartă crudă, fiind abandonate de oameni fără inimă. Mai mult, Mălina o să vi-i prezinte şi pe cei doisprezece puiuţi ai ei, metişi de malinois.

Animalele știu cel mai bine cum să ne aducă zâmbetul pe buze — fie că fură o șosetă, fac tumbe neprevăzute sau se cred stăpânii casei. Așa că, la final, strângem laolaltă cele mai amuzante momente din viața prietenilor noștri cu blană, lăbuțe și… personalitate cât pentru zece!

Pentru că râsul e mai frumos când îl împărțim, așteptăm și filmulețele voastre haioase la povestea@tvr.ro — cine știe, poate chiar patrupedul vostru devine vedeta emisiunii noastre! Şi nu uitaţi! Numerele de telefon afişate în timpul emisiunii vin în sprijinul celor care vor dori să se implice sau să adopte un animal.

Credit foto: Arhiva emisiunii „Povestea din ochii lor” - Raluca AMZĂR

ECHIPA EMISIUNII:

JURNALIŞTI TV

Raluca AMZĂR

Roxana IORDACHE

Irninis MIRICIOIU

PRODUCĂTOR

Mihaela GRECU



