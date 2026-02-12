Cât câștigă Big Tech de pe urma fraudelor online? Vineri, la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre conspirația Gates-Epstein şi despre „femeile” dezbrăcate de Grok. Pe 13 februarie, de la 18.45, Marian Voicu ne aşteaptă cu o nouă ediţie a emisiunii pe care o realizează la TVR 1.

Marian Voicu Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de non-ficțiune. Lucrează în TVR din 1996 ca reporter, prezentator de ştiri, moderator de talk-show și producător. Din 2020 produce și prezintă la TVR1 „Breaking Fake News!”, singura emisiune din spațiul audiovizual românesc care documentează fenomenul dezinformării.

Breaking Fake News Prima emisiune din audiovizualul românesc dedicată dreptului de a fi informat corect. Dieta informațională este din ce în ce mai dificilă - ce e adevărat și ce e fals? Cine e arbitrul adevărului? Cum ne construim opiniile? Să încercăm împreună să deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate.

Conform unei investigații a jurnaliștilor de la Reuters, Meta a devenit un pilon al economiei globale a fraudei. 10% din veniturile companiei Meta provin din reclame frauduloase pe Facebook și Instagram. Platformele Meta afișează circa 15 miliarde de reclame frauduloase pe zi, la nivel global. Cât câștigă Big Tech de pe urma fraudelor online? Este întrebarea pe care realizatorul Marian Voicu o adresează vineri invitatului său la Povestea săptămânii, Dragoș Stanca, inițiator Ethical Media Alliance. O nouă ediţie „Breaking Fake News” urmărim pe 13 februarie, de la 18.45, la TVR 1.

Publicarea de către Departamentul american al Justiţiei a peste trei milioane de documente din dosarul infractorului sexual Jeffrey Epstein a stimulat imaginaţia creatorilor de falsuri. De la scenariul unui război mondial iminent la cazuri de canibalism şi la înscenarea sinuciderii lui Epstein, nimic nu a scăpat amatorilor de teorii ale conspiraţiei. Despre Falsuri online cu și despre documentele cazului „Epstein” ne vorbeşte Horia Grușcă în rubrica Revista presei fake din această săptămână.

Despre falsuri – cum altfel? – e şi Deepfake-ul săptămânii, cu Tatiana Țarfulea. Mai exact, despre Deepfake-uri cu femei dezbrăcate de Grok. Chatbotul Grok al lui Elon Musk a provocat un scandal la nivel mondial. La cererea utilizatorilor, Grok genera imagini cu conținut sexual explicit cu femei, adolescente și chiar copii de 10-11 ani. Unele țări l-au blocat temporar pentru a proteja comunitatea de conținutul pornografic fals, altele au demarat anchete pentru a vedea în ce măsură platforma X respectă reglementările și legile privind siguranța online. Aflăm mai multe vineri, la „Breaking Fake News”.

Încă din secolul trecut a apărut un nou termen în limbajul liderilor politici – „Noua Ordine Mondială”, impus de marile schimbări provocate de cele două conflagrații mondiale și de dezvoltarea rapidă a tehnologiei. Noua situație impunea o nouă abordare, care a dus însă și la apariția unor teorii ale conspirației. Despre ele, la Istoria și istoriile sale, cu Gabriela Avram.

Iar Zaiafet și Geminschi au aflat de pe Internet că Bill Gates ar fi coordonat o pandemie globală dintr-un birou aflat pe insula lui Jeffrey Epstein. Conspirația Gates-Epstein și pandemia este subiectul rubricii Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu. Tot pe 13 februarie, la „Breaking Fake News”.

„Breaking Fake News” este unica emisiune din piața media din România despre fake news, dezinformare și propagandă, câștigându-și un public fidel în cei 5 ani de existență, permanent conectată la actualitate, de la pandemia de Covid-19 și războiul din Ucraina sau cel din Israel, până la schimbările climatice, criza energetică, epidemia de rujeolă, ascensiunea mișcărilor extremiste etc. Emisiunea realizată şi prezentată de Marian Voicu se vede în fiecare vineri, la ora 18.45, la TVR 1.