Cum trăiește Mihnea Spulber performanța olimpică la Milano–Cortina 2026

publicat: Miercuri, 11 Februarie 2026

Aflat în competiție la sărituri cu schiurile, sportivul transformă emoțiile și efortul în curaj și determinare, în lupta sa pentru excelență la Jocurile Olimpice

 

Pentru Mihnea Spulber, născut în Brașov, drumul până la Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 a fost o călătorie lungă, plină de muncă intensă, speranțe și momente în care visul părea aproape imposibil. Când a simțit că poate atinge cerul cu propriile schiuri, emoțiile au fost greu de stăpânit.

„Momentul calificării a fost unul emoționant. A fost o combinație de bucurie, ușurare și mândrie, pentru că în spatele acelui rezultat sunt ani de muncă, multe sacrificii și perseverență. Pentru mine, participarea la Jocurile Olimpice reprezintă împlinirea unui vis din copilărie și confirmarea că drumul ales a fost cel corect”, spune tânărul de 25 de ani.

La Milano–Cortina 2026, Mihnea a concurat în proba de sărituri cu schiurile pe trambulina normală (HS107), unde competiția este foarte strânsă și unde fiecare detaliu contează: viteză, tehnică, control al corpului în aer și aterizare perfectă. El a încheiat pe locul 49 în prima rundă, cu 91 de puncte și o săritură de 87,5 metri, în fața unor nume mari din această disciplină.

„Emoțiile sunt normale la un asemenea nivel și am învățat cu timpul să le accept. Mă concentrez pe rutină, pe exercițiile de respirație și pe lucrurile pe care le pot controla. Încerc să transform presiunea într-o energie pozitivă care să mă ajute în competiție”, adaugă el.

Fiecare moment petrecut pe trambulină este o lecție și o sursă de motivație pentru viitor. Pregătirea sa, structurat în fiecare zi cu antrenamente fizice și tehnice, i a oferit un fundament solid pentru a face față provocării olimpice.

„Pregătirea este foarte riguroasă și bine structurată. Include antrenamente fizice și tehnice intense, dar și multă atenție acordată recuperării, alimentației și pregătirii mentale. Totul este gândit astfel încât să fiu în cea mai bună formă posibilă în ziua competiției”, explică Mihnea Spulber.

(w882) COSR

Un rezultat istoric pentru România în competiția pe echipe

La Milano–Cortina, Mihnea nu a fost singurul român în concurs: împreună cu Delia Anamaria Folea, Daniela Vasilica Toth și Daniel Andrei Cacina, România a obținut locul 12 în proba mixtă pe echipe, cea mai bună clasare din această ediție a Jocurilor Olimpice pentru sportivii noștri în disciplina săriturilor cu schiurile.

Aceasta înseamnă că rezultatul echipei române a fost notabil într o competiție dominată de țări cu tradiție puternică în acest sport. „Mă motivează dorința de a fi mai bun decât ieri, dar și faptul că reprezint o țară întreagă. Sprijinul familiei, al antrenorilor și al tuturor celor care cred în mine îmi dă un plus de încredere de fiecare dată când intru în competiție”, subliniază schiorul.

Provocările nu s au oprit doar la nivel tehnic. Drumul până aici a însemnat și confruntarea cu limitele personale, cu momente de incertitudine și cu nevoie constantă de adaptare.

„Cel mai dificil a fost să rămân constant motivat în momentele grele – accidentări, rezultate mai slabe sau perioade de incertitudine. Au fost momente în care a fost nevoie de multă răbdare și încredere, dar tocmai acestea m au făcut mai puternic”.

Pentru un tânăr sportiv de 25 de ani, fiecare săritură la Jocurile Olimpice este mai mult decât o performanță — este o dovadă a curajului de a-și urma visul și de a și păstra credința în abilitățile proprii. La Milano–Cortina, Mihnea Spulber a demonstrat că este capabil să transforme emoțiile în energie, iar experiența acumulată aici poate deveni un pas important în cariera sa: un zbor de neuitat către excelență și performanță.

Credit foto: COSR

Tag-uri: JO Milano Cortina 2026, Jocurile Olimpice de iarna, Mihnea Spulber, sarituri cu schiurile

