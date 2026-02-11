Drumul sportivului Alexandru Ștefănescu spre Milano–Cortina 2026

La 26 de ani, schiorul român se află la a doua participare olimpică, cu amintirile din Beijing și speranțele unui viitor strălucit pe pârtiile olimpice.

De mic, Alexandru Ștefănescu visa la schi alpin. Dar ceea ce începea ca o pasiune s-a transformat treptat într-o carieră, cu fiecare an de muncă și fiecare sacrificiu. Povestea lui începe în București și nu este doar despre medalii sau timpi buni; este despre curaj, perseverență și sprijinul unei familii care i-a arătat că limitele există doar pentru a fi depășite.

„Am avut norocul de a avea în jurul meu persoane care m-au lăsat să visez la lucruri mari de când eram mic, iar aici mă refer în special la părinții mei. În jurul vârstei de 13 ani am început să cred că pot ajunge foarte departe în schi alpin. Deși, de mai multe ori, m-am îndoit de mine, ei m-au susținut și mi-au reamintit că pot reuși”.

Experiența de la Beijing 2022 i-a oferit primul contact cu adevărata atmosferă olimpică: emoție, adrenalină și respect pentru fiecare concurent. La ediția precedentă, Alexandru Ștefănescu a terminat pe locul 32 în slalom uriaș și a concurat și în slalom, dar fără să intre în top‑clasamente majore. Acum, la Milano–Cortina 2026, atenția lui Alexandru este concentrată exclusiv pe performanță.

„La Beijing, eram pentru prima dată la Jocuri, a fost o experiență unică, eram impresionat de ce găsisem acolo. Acum, toată atenția mea e îndreptată spre a da tot ce am mai bun pe pârtie”.

Slalomul și slalomul uriaș sunt probe care cer nu doar tehnică, ci și o concentrare absolută. Fiecare greșeală poate costa mult, dar Alexandru Ștefănescu a învățat să-și controleze emoțiile și să fie prezent în fiecare moment al cursei.

„Am câteva tehnici pe care le folosesc ca să îmi stăpânesc emoțiile și să mă concentrez pe ce am de făcut în momentul respectiv. Totodată, îmi dă multă liniște mentală faptul că fac cât pot și cât știu de bine tot ce am de făcut, zilnic, până în momentul în care ajung la start”.

Drumul până aici nu a fost lipsit de obstacole. Ca sportiv român, Alexandru a întâmpinat dificultăți legate de infrastructură, condiții de antrenament și echipament. Dar perseverența și sprijinul celor din jur au transformat aceste piedici în lecții valoroase.

„Lipsa informațiilor tehnice, lipsa condițiilor bune de antrenament și lipsa echipamentului de calitate. În cazul meu, cel mai mult a durat până am înțeles ce lipsea. După, cu ajutorul susținătorilor, am reușit să obțin informațiile, condițiile și echipamentul mai bun, lucru care s-a reflectat imediat în rezultate”.

Astăzi, Alexandru Ștefănescu este mai mult decât un schior talentat; este un exemplu pentru tinerii care visează la Jocurile Olimpice. Mesajul lui simplu și profund încurajează următoarea generație de sportivi: „Să nu se oprească din a visa niciodată și să se bucure de toate momentele călătoriei”.

La Milano–Cortina, fiecare viraj pe pârtie, fiecare poartă trecută, fiecare secundă contată va fi parte dintr-o poveste mai mare – povestea unui român care a transformat pasiunea în performanță și visele în realitate.

Credit foto: COSR