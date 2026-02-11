loader
Premieră pentru Team Romania: snowboard la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026

Miercuri, 11 Februarie 2026

Unul dintre cele mai spectaculoase şi noi sporturi de iarnă olimpice, snowboard-ul cunoaște o premieră istorică pentru România: debutul la Jocurile Olimpice! La Milano Cortine 2026, care se vede la TVR,Team România va fi reprezentată pentru prima dată în această probă. Evoluțiile sportivilor români vor putea fi urmărite pe TVR 1 şi TVR SPORT, în perioada 6–22 februarie.

 

În premieră, România va fi prezentă la snowboard la Jocurile Olimpice, prin două sportive: Kata Mandel și Henrietta Bartalis, elevele antrenorului Kinda Geza, unul dintre pionierii acestui sport în România. Cele două vor concura în proba de snowboard cross (SBX), una dintre cele mai dinamice și spectaculoase discipline olimpice.

Kata Mandel și Henrietta Bartalis vor intra în concurs pe 13 februarie, evoluţiile lor putea fi urmărite la TVR Sport, de la ora 11.00, în comentariul lui Vlad Bucurescu. Programul transmisiunilor TVR de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026 poate fi consultat aici.

Parcursul lor competițional a început la Festivalurile Olimpice ale Tineretului European (FOTE), competiții care au reprezentat o rampă importantă de lansare. Henrietta Bartalis a ocupat locul 10 la slopestyle, la FOTE Vuokatti 2022, iar Kata Mandel a obținut locul 4 la snowboard cross, la FOTE Friuli Giulia 2023 – cel mai bun rezultat românesc din istoria participărilor la snowboard la FOTE. Kata Mandel s-a calificat și la Jocurile Olimpice de Tineret Gangwon 2024, însă o accidentare suferită la antrenamente – o fractură la mână – a împiedicat-o să concureze.

La Milano Cortina 2026, Kata Mandel va avea și rolul de purtător al drapelului României, alături de schiorul alpin Alexandru Ștefănescu, la ceremonia de deschidere organizată la Livigno.

Snowboard-ul este unul dintre cele mai tinere sporturi de iarnă, apărut ca o alternativă nonconformistă la schiul alpin și inspirat de cultura surf-ului și skateboard-ului. De la primele plăci improvizate în Statele Unite până la statutul de sport olimpic, obținut la Nagano 1998, snowboarding-ul a evoluat constant, devenind un simbol al spectacolului pe zăpadă.

La Milano Cortina 2026, competițiile de snowboard se vor desfășura în Snowpark Livigno, un complex modern, amplasat într-un cadru natural spectaculos. Vor avea loc 11 probe olimpice – 10 individuale (feminin și masculin) și una pe echipe mixte – pe trasee concepute pentru a pune în valoare atât viteza, cât și abilitățile tehnice și acrobatice ale sportivilor.

În perioada 6–22 februarie 2026, Televiziunea Română va transmite în direct, pe TVR 1 și TVR Sport, Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026.

 

foto: FB COSR; FB COSR/foto Mandel Zoltan

