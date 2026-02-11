Tricolorii pe pârtiile olimpice: România mizează pe tinerețe și experiență la schi alpin, la Milano–Cortina 2026

TVRSPORT JO MILANO CORTINA 2026 TVR1 TVRSPORT

Alexandru Ștefănescu și Sofia Moldovan reprezintă România în probele tehnice, într-o ediție olimpică pe care comentatorul TVR Cristian Mîndru o descrie drept „vârful de tensiune și bucurie” pentru orice iubitor al sporturilor de iarnă.

Probele de schi alpin de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 se desfășoară pe unele dintre cele mai dificile și spectaculoase pârtii din lume, precum Stelvio (Bormio) și Olimpia delle Tofane (Cortina d’Ampezzo), într-o competiție dominată, ca de obicei, de marile forțe ale sportului alb – Austria, Elveția, Italia sau Norvegia.

În acest peisaj de elită, România este reprezentată de doi sportivi în probele tehnice – slalom și slalom uriaș: Alexandru Ștefănescu, aflat la a doua participare olimpică după Beijing 2022, și Sofia Moldovan, în vârstă de doar 17 ani, cea mai tânără membră a delegației tricolore la această ediție.

Pentru comentatorul TVR Cristian Mîndru, aflat la a cincea ediție de Jocuri Olimpice de iarnă în postura de narator al curselor, atmosfera este una aparte: „Pentru mine este a 5-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă pe care o comentez. Jocurile Olimpice reprezintă, fără exagerare, vârful de tensiune și bucurie pentru orice comentator. Trăiești fiecare cursă cu un nod în gât, pentru că știi că sportivii nu concurează doar cu cronometru, ci cu ani întregi de sacrificii.”





Olimpiadă „cu ceva special”

Milano–Cortina 2026 aduce un amestec de tradiție și exigență tehnică, într-un cadru care pune la încercare fiecare detaliu. „Cred ca Milano–Cortina are ceva special: e o ediție care îmbină eleganța italiană cu muntele «dur», clasic. Pentru mine, ca om care comentează schiul alpin, e genul de Olimpiadă care te obligă să fii atent la fiecare detaliu — o fracțiune de secundă, o greșeală de linie, o rafală de vânt pot schimba istoria”, adaugă comentatorul.

Într-o competiție în care diferențele se măsoară în sutimi, presiunea este uriașă, iar probele tehnice – acolo unde concurează românii – cer precizie, ritm și stăpânire de sine.

Accent pe slalom și slalom uriaș





Sportivul Alexandru Ștefănescu vine cu experiența unei participări olimpice anterioare, în timp ce debutanta Sofia Moldovan reprezintă noul val al schiului românesc. La doar 17 ani, prezența sa la startul olimpic confirmă potențialul unei generații tinere care încearcă să se afirme într-un sport dominat de națiuni cu tradiție. În paralel, competiția internațională rămâne extrem de puternică.

„Favoriți sunt ca întotdeauna schiorii din Austria, Elveția, Italia sau Norvegia. Aștept să îi văd la treabă pe elvețianul Marco Odermatt sau pe Mikaela Shiffrin, regina neîncoronată a schiului alpin feminin”.

Deși România concurează în probele tehnice, spectacolul suprem al schiului alpin rămâne, pentru mulți specialiști, coborârea. „Aștept toate cursele și poate în mod special proba de coborâre. Este proba supremă a curajului. Vorbim de viteze de peste 130 km/h, unde instinctul și experiența cântăresc la fel de mult ca tehnica pură. Coborârea olimpică nu se câștigă doar cu schiuri bune, ci și cu nervi tari. Ca și jurnalist sportiv și comentator, acolo simți cel mai clar liniștea dinaintea startului și explozia de emoție de la final”.

Într-un decor al excelenței mondiale, participarea românească la Milano–Cortina 2026 înseamnă, dincolo de rezultate, acumulare de experiență și afirmarea unei noi generații. Pentru Ștefănescu și Moldovan, fiecare coborâre și fiecare poartă trecută reprezintă un pas înainte într-o competiție unde fiecare secundă poate scrie istorie.