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Istoria fascinantă a Serenissimei, în documentarul „Misterele Veneţiei”, în premieră la TVR 1

publicat: Luni, 08 Iunie 2026

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În spatele zidurilor unor clădiri emblematice ale Veneţiei s-au scris cele mai întunecate pagini ale istoriei orașului. Totul despre o Veneție mai secretă și misterioasă – în documentarul în premiră „Misterele Veneţiei” (VENISE DES MYSTÈRES), producţie Franţa, 2019. Joi, 11 iunie, ora 22.00, la TVR 1.

 

Fără îndoială, Veneţia este oraşul cel mai exotic din Europa. Oraş-labirint cu 118 insuliţe, care formează laguna venețiană, oraş-muzeu mândru de istoria sa lungă şi tumultuoasă, loc suspendat între pământ şi mare, Serenissima este, înainte de orice, oraşul misterios prin excelenţă.

(w882) Noapte la

Cum a ajuns Marino Faliero, dogele blestemat, să aibă o soartă atât de crudă? Cum a reuşit Giacomo Casanova să evadeze din cea mai cumplită temniţă veneţiană? De ce este supranumită Poveglia – o insulă veneţiană abandonată – „insula blestemată"?

(w882) documentar

Aceste locuri şi personaje constituie o altfel de istorie a Veneţiei, uneori derutantă, dar sigur fascinantă. Realizatorul Pierre Lalanne ne propune o călătorie prin istoria mai puţin cunoscută a Veneţiei, în documentarul „Misterele Veneţiei”. TVR 1 difuzează în premieră documentarul joi, 11 iunie, de la ora 22.00.

(w882) Documentar

Există această Veneție flamboaiantă, cu palatele sale somptuoase și monumentele de neratat: Podul Rialto, Bazilica San Marco sau chiar Podul Suspinelor…

Dar există și o Veneție mai secretă și misterioasă. Căci în spatele zidurilor acestor clădiri emblematice s-au scris cele mai întunecate pagini ale istoriei orașului.

(w882) Documentar

Este şi cazul Palatului Dogilor, sediul prin excelență şi simbolul puterii venețiene. În secolul al XIV-lea, a fost și locul tuturor conspirațiilor și trădărilor…

Sau terifianta închisoare Leads, unde poliția secretă a Consiliului celor Zece i-a închis pe cei mai înverșunați adversari ai statului, inclusiv pe celebrul Casanova. Un loc oribil, unde ai putea muri de frig iarna şi de cald, în miezul verii.

(w882) Documentar

Aceste locuri își cultivă și astăzi legendele întunecate. Legenda Povegliei, la sud de lagună, este una dintre cele mai sordide. Se spune că această insulă este cea mai bântuită din lume!

„Toate poveștile care privesc acest loc sunt povești despre moarte, suferință și, într-un anumit fel, despre frică și mister”, spune Alberto Tosofei, unul dintre invitaţii intervievaţi.

În secolul al XVI-lea, Veneția era un oraș al erotismului și al poftelor. În cartierul Carampane, fostul „cartier roșu” al orașului, prostituția înflorea la umbra palatelor. Era locul de joacă preferat al spionilor și curtezanelor…

Blesteme, conspirații, ocultism… Vă invităm la o călătorie în inima misterioasei Veneții… joi, 11 iunie, de la ora 22.00, la TVR 1.

Documentar „Misterele Venetiei”_foto copyright: Morgane Production

 

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