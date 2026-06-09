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Best of sezonul 26 „Exclusiv în România”. Duminică, la TVR 1

publicat: Marţi, 09 Iunie 2026

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Sunt inspiraţie pentru vacanţa de vară! Cele mai bune şi interesante reportaje ale sezonului, la final de sezon „Exclusiv în România” - duminică, 14 iunie, de la ora 18.00, pe TVR 1.

 

Cristian Tabără
Cristian Tabără s-a născut la Oradea pe 30 noiembrie 1967. A absolvit Liceul de Filologie - Istorie din Oradea, după care a hotărât să dea admitere la Facultatea de Mecanică Timișoara, pe care însă nu a finalizat-o. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, urmată de un masterat în psihologie analitică, în cadrul Universității ...
Exclusiv în România

Un serial TV dedicat călătoriilor şi obiectivelor turistice în care fiecare episod urmăreşte prezentarea unei Românii multiculturale şi multietnice. Cristian Tabără călătoreşte, descoperă şi prezintă istorie, cultură, credinţă, arhitectură, tradiţii, gastronomie, facilităţi turistice dintre care unele sunt încă necunoscute şi neexploatate turistic.

„Pentru ultimul episod al actualului sezon, cel cu numarul 26, v-am pregătit o ediţie specială cu cele mai frumoase şi atent selecţionate reportaje”, ne promite gazda noastră, Cristian Tabără. Urmărim ediţia best of „Exclusiv în România” duminică, 14 iunie, de la ora 18.00, pe TVR 1.

Pentru început, la Lipova, împreună cu Cristina Şoloc, descoperim conacul Sever Bocu - o clădire impresionantă a tribunului Banatului, care gazduieşte o remarcabilă colecţie de obiecte de artă.

(w882) Conacul Se

(w500) Cristina È

În judeţul învecinat, Bihor, împreună cu Cristina Madgearu, aflăm povestea lui Czaran Gyula, cel care a cartografiat tot ce înseamnă trasee turistice şi atracţii ale Munţilor Apuseni. Ocazie cu care dăm o fugă şi la peştera Vadu Crişului.

(w500) Mures, Exc

(w500) Pestera Va

Ajungem şi în judeţul Mureş, cu „Exclusiv în România”, unde Daniel Georgescu ne invită să vizităm castelul Mariaffi din Sângeorgiu de Mureş şi să răsfoim toate poveştile sale.

(w882) Castelul M

(w882) la Castelu

În Brăila, căci şi acolo purcedem, Ilinca Ciobanu ne prezintă o fermă pedagogică din Movila Miresii, pusă pe picioare de un tânăr care a dorit să îi înveţe şi pe alţii, copii în special, ce înseamnă să ai grijă de animale.

(w500) Ilinca si

(w500) La ferma p

producător: Marin Găbudean

foto: TVR, „Exclusiv în România”

Tag-uri: best of, Cristian Tabără, Cristina Madgearu, Daniel Georgescu, Exclusiv în România, final de sezon, Ilinca Ciobanu, Marin Gabudean, TVR 1

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