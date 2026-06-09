Best of sezonul 26 „Exclusiv în România”. Duminică, la TVR 1

Sunt inspiraţie pentru vacanţa de vară! Cele mai bune şi interesante reportaje ale sezonului, la final de sezon „Exclusiv în România” - duminică, 14 iunie, de la ora 18.00, pe TVR 1.
„Pentru ultimul episod al actualului sezon, cel cu numarul 26, v-am pregătit o ediţie specială cu cele mai frumoase şi atent selecţionate reportaje”, ne promite gazda noastră, Cristian Tabără. Urmărim ediţia best of „Exclusiv în România” duminică, 14 iunie, de la ora 18.00, pe TVR 1.
Pentru început, la Lipova, împreună cu Cristina Şoloc, descoperim conacul Sever Bocu - o clădire impresionantă a tribunului Banatului, care gazduieşte o remarcabilă colecţie de obiecte de artă.
În judeţul învecinat, Bihor, împreună cu Cristina Madgearu, aflăm povestea lui Czaran Gyula, cel care a cartografiat tot ce înseamnă trasee turistice şi atracţii ale Munţilor Apuseni. Ocazie cu care dăm o fugă şi la peştera Vadu Crişului.
Ajungem şi în judeţul Mureş, cu „Exclusiv în România”, unde Daniel Georgescu ne invită să vizităm castelul Mariaffi din Sângeorgiu de Mureş şi să răsfoim toate poveştile sale.
În Brăila, căci şi acolo purcedem, Ilinca Ciobanu ne prezintă o fermă pedagogică din Movila Miresii, pusă pe picioare de un tânăr care a dorit să îi înveţe şi pe alţii, copii în special, ce înseamnă să ai grijă de animale.
producător: Marin Găbudean
foto: TVR, „Exclusiv în România”