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Cu Marina, în China! Fabuloasa călătorie prin Beijing, în ultimele două episoade „Hai-hui cu Marina!”, la TVR 2

publicat: Marţi, 09 Iunie 2026

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Zgârie-nori păziți de roboți, tradiții imperiale și un apus de poveste de pe Marele Zid Chinezesc. Marina Almășan și cameramanul Cătălin Soci încheie în forță sezonul „Hai-hui cu Marina!” cu un jurnal bogat de călătorie prin China. Pe 10 și 17 iunie, de la ora 20.05, TVR 2 ne invită într-o aventură memorabilă prin Beijingul unde trecutul milenar se împletește perfect cu viitorul SF.

 

Marina Almășan
Marina Almăşan este absolventă, ca şef de promoţie pe ţară, a Academiei de Studii Economice Bucureşti. Îşi aminteşte că "într-o altă viaţă" a lucrat ca economist stagiar la Filatura de lână pieptănată Bucureşti timp de doi ani, iar după susţinerea unui concurs, a muncit şi ca cercetator ştiinţific la Institutul Central de Cercetări Economice. ...
Hai Hui
Marina Almăşan vă aduce Hai Hui, „emisiunea care le va oferi românilor ocazia de a călători... din fotoliul de acasă, fără să scoată un ban din buzunar”. În fiecare joi, la TVR 2 şi TVR HD.

Deși se numără printre cele mai moderne orașe ale lumii, Beijingul, capitala Chinei şi unul dintre cele mai mari orașe ale sale (cu 22 de milioane de locuitori!), continuă să-și poarte trecutul ca pe o amintire vie, pe care timpul nu i-o va stinge niciodată! Acesta este marele secret al Beijingului, pe care ni-l împărtăşesc producătorul Marina Almăşan și cameramanul Cătălin Soci, după cele 10 zile petrecute la Beijing. Aceeaşi concluzie, ca în cartea „10 zile la Beijing”, pe care Marina Almăşan o lansa, în urmă cu 12 ani, la prima sa întâlnire cu această ţară.

(w882) Marina si

Aşadar, în ultimele două episoade „Hai-hui cu Marina!”, programate de TVR 2 pe 10 şi 17 iunie, de la ora 20.05, la TVR 2, trimişii speciali ai emisiunii aproape că şi-au rupt pingelele colindând orașul de colo-colo!

(w500) Marina in

Au urcat pe Marele Zid Chinezesc pentru a filma de acolo cel mai spectaculos apus de soare.

(w500) Marina in

Au călcat pe urmele marilor împăraţi ai Chinei, prin Orașul Interzis.

(w500) Marina in

(w500) Marina in

Au traversat cu scuterul cartierul modern al tineretului - Sanlitun sau au pedalat printr-un hutong (vechile așezări, de la care a pornit Beijingul modern), minunându-se la întălnirea cu operele de artă expuse în inedita Galerie 796, construită pe ruinele unei vechi fabrici de armament. Au salutat roboții care au invadat orașul, preluând multe dintre activităţile umane. S-au târguit prin prăvăliile de suveniruri, au căscat ochii spre cer, pentru a atinge cu privirea cuşmele zgârie-norilor care împânzesc Beijingul modern.

(w882) Marina in

(w500) Marina in

(w500) Marina in

Tuturor acestor „puncte de pe ordinea de zi”, Marina şi Cătălin le-au adăugat participarea la un show de acrobație, apoi, la un spectacol al Operei Beijing.

(w500) Marina in

(w500) Marina in

Cu totul special a fost spectacolul oferit de unul dintre bucătarii de top ai orașului. Ocazie cu care jurnaliştii români au aflat tainele raței Peking, una din mâncârurile tradiţionale de top ale capitalei Chinei şi care se prepară încă din epoca imperială.

(w500) Marina in

Experienţa Marinei Almăşan şi a cameramanului Cătălin Soci a fost, cu siguranță, una fabuloasă prin Beijing. Ultimele două episoade „Hai-hui…cu Marina!” o vor reflecta cu prisosinţă! Miercuri, 10 şi 17 iunie, de la ora 20.05, pe TVR 2.

(w500) Marina in

***

Marina Almăşan – producător – şi partenerul său de drumeţie, Cătălin Soci – cameraman și regizor – ne propun să călătorim împreună cu ei prin oraşe turistice sau mai puţin umblate, să cunoaştem români stabiliţi în toate colţurile lumii şi să ne lăsăm inspiraţi din poveştile lor de viaţă. Toate acestea, la „Hai-Hui… cu Marina!”, o emisiune atipică, după cum o caracterizează realizatoarea. Programul poate fi văzut la TVR 2 miercuri, de la ora 20.05 (şi în reluare sâmbătă, la 11.00).

foto: TVR, Hai-hui cu Marina!

Tag-uri: Beijing, china, final de sezon, Hai-Hui… cu Marina, Marele Zid Chinezesc, Marina Almasan, travel, TVR 2

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