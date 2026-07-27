Ora de robotică de la mall | VIDEO

RECOMANDARI TVRIAȘI

La un centru comercial din Iași, a avut loc un eveniment deosebit care a captivat atenția publicului, în special a celor tineri: expunerea unui robot inovator.

Creat de echipa CyLiis, formată din elevii Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, robotul a reprezentat o demonstrație elocventă a ingeniozității și talentului românesc în domeniul tehnologiei.

Demonstrațiile interactive pregătite de echipa CyLiis au oferit vizitatorilor o perspectivă fascinantă asupra capabilităților robotului. Atracția exercitată de acesta asupra copiilor a fost remarcabilă, transformând evenimentul într-o experiență memorabilă și educativă pentru cei mici, care au avut ocazia de a interacționa direct cu viitorul.

.

Evenimentul subliniază importanța promovării educației tehnologice și a roboticii în rândul tinerilor.

.

Inițiative de acest gen nu doar că inspiră și stimulează curiozitatea, dar contribuie și la dezvoltarea competențelor esențiale pentru o societate aflată într-o continuă evoluție tehnologică.

.

Echipa CyLiis și Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași merită felicitări pentru contribuția lor la popularizarea științei și tehnologiei, deschizând noi orizonturi pentru generațiile viitoare de inovatori.

.