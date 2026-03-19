Perspective științifice actuale privind impactul sedentarismului asupra organismului

Foarte mulți români au un stil de viață sedentar sau au o tendinţă puternică spre sedentarism, ceea ce evidențiază încă o dată importanța formării unei culturi sportive din primii ani de școală.

Literatura de specialitate definește sedentarismul nu doar prin absența activității fizice, ci ca un ansamblu de comportamente realizate în stare de veghe, caracterizate printr-un consum energetic scăzut, specific pozițiilor șezânde.

Cercetările moderne subliniază o distincție clară între beneficiile sportului și fiziologia inactivității, evidențiind faptul că perioadele lungi de repaus muscular pot suferi de efecte negative la nivel metabolic, chiar și în cazul practicării unor antrenamente ocazionale. Inactivitatea prelungită duce la suprimarea unor procese enzimatice esențiale, crescând riscul de diabet și afecțiuni cardiovasculare, însă impactul acestui stil de viață depășește sfera pur biologică, infiltrându-se adânc în structura psihologică și socială a individului.

Statul prelungit pe scaun este corelat cu rezistența la insulină și cu declanșarea unei inflamații sistemice, dar și cu o transformare a comportamentului social, marcată de tendințe de evitare și de o diminuare a interesului pentru relațiile interumane. Această aplatizare a exprimării emoționale transformă profilul psihologic al persoanei sedentare, care tinde să devină distantă afectiv, dominată de o stare de tristețe și oboseală cronică. Lipsa de mișcare generează, de asemenea, somatizări diverse și dureri aparent nejustificate, care pot induce o percepție de ipohondrie, în timp ce stagnarea fizică favorizează o formă de lene a spiritului, confirmând legătura inseparabilă dintre corp și minte.

Această interdependență sugerează că activarea fizicului este adesea o condiție necesară pentru dinamizarea proceselor cognitive, perspectivă susținută istoric de viziuni care condiționau calitatea gândirii de mișcare. În perioadele de restricționare a acțiunilor externe, reducerea fluxului de gânduri devine necesară pentru a evita anxietatea generată de scenarii interne negative. Totodată, raportat la ierarhia nevoilor umane și la dorința fundamentală de autodepășire, omul atinge starea de împlinire atunci când este martorul propriului progres, în timp ce perioadele lungi de stagnare musculară și mentală anulează sentimentul de utilitate. Astfel, sedentarismul se dovedește a fi nu doar o amenințare la adresa sănătății fizice, ci o cale directă spre pierderea sensului, insomnie și depresie, subminând programul biologic natural care împinge ființa umană spre evoluție și activitate constantă.

