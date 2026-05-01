loader
Foto

Galerie foto

Trei voci de doar 7 ani, în lupta pentru trofeu la „Vedeta familiei”

publicat: Vineri, 01 Mai 2026

TVR1 

Elena Gheorghe, Radu Ștefan Bănică și Sanda Ladoși jurizează o ediție specială, în care Amelia, Royda și Anastasia își dispută biletul către Sezonul Campionilor. Cum a decurs show-ul puteți urmări duminică, 3 mai, de la ora 20:00, pe TVR 1.

 

Ediția „Vedeta familiei” de duminică, 3 mai, de la ora 20:00, aduce pe scenă un moment cu totul special: trei concurente de numai 7 ani, gata să impresioneze juriul și publicul cu talentul și emoția lor.

Amelia, Royda și Anastasia sunt cele trei fetițe care vor intra în competiție pentru trofeul ediției – un premiu important, care le poate asigura participarea la mult așteptatul Sezon al Campionilor de anul viitor.

(w882)

În juriu, dintre „cei 7 magnifici”, se vor afla Elena Gheorghe, Radu Ștefan Bănică și Sanda Ladoși, pregătiți să evalueze prestațiile concurentelor și să decidă câștigătoarea serii.

„După cum știți deja, prima probă este o mare provocare pentru micile vedete. Concurentele nu urcă singure pe scenă, ci împart momentul cu familia, în interpretări pline de surprize! Cine va avea curajul să pornească prima în această aventură? Aflați duminică...”, spune prezentatoarea Flori Constantinescu.

(w882)

În prima probă vom fi martori și la un moment inedit: una dintre concurente va susține un duet surpriză cu tatăl său, pe ritmurile piesei „Barbie Girl”. Cum a decurs spectacolul puteți urmări duminică, 3 mai, de la ora 20:00, la „Vedeta familiei”, pe TVR 1.

Cu emoții la cote maxime, momente pline de sensibilitate și o competiție strânsă, ediția promite să cucerească publicul și să demonstreze, încă o dată, că talentul nu ține cont de vârstă.

(w882)

„Duminică seară, trei noi talente sunt gata să impresioneze o lume întreagă! Voci puternice, vise mari și momente care vor ajunge direct la suflet! Lăsați-vă purtați de spectacol și trăiți fiecare clipă alături de… vedetele familiei!”, este îndemnul prezentatorului Cătălin Neamțu.

Tag-uri: Catalin Neamtu, Elena Gheorghe, Flori Constantinescu, Radu Banica, Sanda Ladosi, TVR1, Vedeta familiei

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate