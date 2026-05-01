Cargo la etatea 40 (II) și tânăra Anais Vacariu într-o nouă ediție Remix, pe 2 mai, ora 23:00, la TVR Cultural

Doru Ionescu vă propune "Cargo 40", un eveniment... Remixat cu majoritatea membrilor formației de ieri și de azi și "Anais Vacariu - muzică românească între antipozi".

Remix De 25 de ani, „Remix” propune tururi ghidate prin muzica românească de toate genurile. Sâmbătă noaptea, la TVR Cultural.

În 13 septembrie 2025, la Arenele Romane, formația Cargo a susținut concertul aniversar al celor patru decenii de la înființare, care cu siguranță nu va fi uitat nici de membri, nici de spectatori. Cu mai mulți foști colegi invitați, aduși inclusiv din străinătate, grupul a trecut prin istoria compozițiilor lansate oficial imediat după Revoluție..

Cu Adrian „Baciu” Igrișan lider după dispariția fondatorului Adi Bărar din 2021, călăuzită din umbră de impresarul Cosmin Nicoară, formația și-a reatestat supremația pe coordonate hard & heavy la nivel național.

Un „best of” maraton, care nu a putut etala toate piesele de top, dar a creat o gală a unei trupe rock românești cum nu s-a mai auzit și văzut de mult pe scenele noastre. Reportajul "Remix" continuă ediția specială a emisiunii de la sfârșitul anului aniversar.

A doua rubrică este furnizată de clubul tinerilor jurnaliști Buzzmedia de la Botoșani, care au descoperit anul trecut, la Berlin, o cantautoare de origine română. Născută în Australia, locuind apoi la Brașov câțiva ani, Anais Vacariu cântă pe scena germană atât singură cât și cu grupul Kings & Pills.

După o perioadă de acumulări, Anais a ajuns să compună, să înregistreze și să își producă muzica și videoclipurile.

Internauții au încurajat-o să participe la selecția noastră Eurovision, ceea ce s-a întâmplat în această primăvară cu melodia „Cer divin". Reportajul a fost realizat înainte de evenimentul la care solista a ajuns în preselecția cu juriu.

Aventura ei pe scenele românești continuă la Electric Castle 2026!

Credite foto: Cargo, Anais Vacariu

Producător: Doru Ionescu

