Noul președinte al Academiei Române, Marius Andruh, invitat la „Rețeaua de idoli”

publicat: Joi, 30 Aprilie 2026

PROMO  TVR2 

Luni, 4 mai, de la ora 20:00, la TVR 2, Irina Păcurariu ne propune o ediție despre știință, leadership și rolul intelectualului în societatea de astăzi

 

Cu o carieră academică solidă, construită prin studii și cercetări desfășurate în Franța și Germania, dar și prin activitatea sa ca profesor invitat în universități de prestigiu, Marius Andruh, noul președinte al Academiei Române este o personalitate marcantă a chimiei românești și internaționale.

Luni, 4 mai, de la ora 20:00, Irina Păcurariu ne invită în nouă ediție a emisiunii „Rețeaua de idoli” să îl cunoaștem pe Marius Andruh, lider incontestabili al generației sale. Recunoscut atât pentru contribuțiile științifice, cât și pentru rolul său în viața publică, Marius Andruh a fost implicat inclusiv în susținerea evaluării academice riguroase, fiind unul dintre cei care au contribuit la clasificarea drept „plagiat” a tezei de doctorat a fostului premier Victor Ponta.

„Academia Română are o tradiție lungă în spate – culturală, științifică. Este o instituție necesară – este cel mai înalt for de cultură și știință din țară – prin membrii ei, în primul rând, dar și prin institutele care se găsesc sub umbrela Academiei Române”, a declarat Marius Andruh după alegerea sa în funcția de președinte.

În portretul conturat de Irina Păcurariu, invitatul este descris ca un reper profesional și moral: lider al domeniului său la nivel mondial, creator de școală și unul dintre cei mai buni cunoscători ai arhitecturii Bucureștiului.

„„Marius Andruh are o carieră academică solidă în domeniul chimiei, cu studii în Franța, Germania și activitate ca "visiting professor" la instituții universitare internaționale de renume. A fost și cel care a dat un impuls semnificativ catalogării drept "PLAGIAT" în cazul tezei de doctorat a lui Victor Ponta.

Incontestabil liderul generației sale de chimiști ai României.

Incontestabil un lider al domeniului său la nivel mondial.

Incontestabil unul dintre puținii creatori de școală în România.

Incontestabil un reper moral al științei și educației din România.

Incontestabil unul dintre cei mai buni cunoscători ai arhitecturii Bucureștiului.

Întrebarea este cât din valoarea lui reușește să treacă dincolo de zidurile laboratorului și să producă efect într-o societate care, în mare parte, nu înțelege și nici nu cere știință”, spune realizatoarea Irina Păcurariu.

Născut în 1954, Marius Andruh a absolvit Facultatea de Chimie a Universității din București, unde și-a construit ulterior o carieră didactică remarcabilă. A devenit profesor universitar în 1996 și a ocupat funcția de șef de catedră timp de peste un deceniu și jumătate. Doctor în chimie din 1988, și-a continuat formarea postdoctorală la Paris și Göttingen, ca bursier Alexander von Humboldt Foundation.

Membru titular al Academiei Române din 2009 și vicepreședinte din 2022, Marius Andruh este coautor al unor manuale de chimie pentru gimnaziu și liceu și o figură esențială în formarea noilor generații de cercetători.

Ediția „Rețeaua de idoli” din 4 mai, la TVR 2, propune astfel nu doar o întâlnire cu un om de știință de prestigiu, ci și o reflecție asupra rolului cunoașterii într-o societate aflată în permanentă schimbare.

Credit foto: Claudiu Petringenaru

