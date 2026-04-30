Un „greu” al rockului românesc: Toni Dijmărescu, la „Rock Maniac”

publicat: Joi, 30 Aprilie 2026

PROMO  TVR1 

Apreciat muzician live și de studio, cu nenumărate concerte și producții la activ, chitaristul bănăţean ne aşteaptă împreună cu realizatorul Cristi I. Popescu la o nouă ediție „Rock Maniac” pe 2 mai, de la ora 22.35, la TVR 1.

 

Rockul nu trebuie să fie „perfect”, trebuie să fie autentic, să transmită mesaje memorabile și să insufle curajul de a fi diferit. Sâmbătă seară, Cristi I. Popescu şi invitatul său argumentează de ce încă este vremea veteranilor și în cultura metal. O nouă ediţie „Rock Maniac” se vede pe 2 mai, de la ora 22.35, la TVR 1.

Invitatul primei sâmbete de mai este un artist remarcabil, format în rockul românesc al primilor ani ’90 și șlefuit cu riff-uri și solo-uri înălțătoare, în școala germană de heavy metal, cu un stil care continuă să inspire: Toni Dijmărescu.

Dar nu toate drumurile duc în lumina reflectoarelor. La „Rock Maniac” aflăm şi lansările discografice ale săptămânii, vorbim despre jocuri video și karaoke, vă arătăm câteva momente-cheie din istoria muzicii și revenim la scenă, în „Clipul săptămânii”, cu un hit la a doua tinerețe. Cei din noua generație au ceva de spus în muzică, fie că se află pe scenă, fie că sunt simpli fani.

Realizatorul şi producătorul Cristi I. Popescu ne propune, la „Rock Maniac”, o serie de interviuri, cronici, ştiri şi recomadări de evenimente din aria rockului naţional şi internaţional. Pentru că, dincolo de emisiunea clasică de televiziune, „Rock Maniac” este un hub cultural şi educativ, un incubator de idei care explică istoria prezentului în limbaj muzical.

Formatul are ca scop stimularea pasiunii telespectatorilor pentru artă, muzică şi cultură. Magazinul se axează pe informaţii exclusiv de actualitate. Fiecare ediţie are ca pilon central un interviu cu o trupă rock metal tânără sau consacrată, urmat de lansarea muzicală a săptămânii (carte, single, EP, LP, album) şi de recomandări de concerte şi de festivaluri din întreaga ţară.

Iubitorii acestui gen muzical – dar nu numai ei – văd o nouă premieră „Rock Maniac” sâmbătă noapte, de la ora 22.20, la TVR 1. Emisiunea poate fi urmărită şi online, pe TVR+, iar integrala ediţiilor este şi pe YouTube.

 

Realizator şi producător: Cristi I. Popescu

Jurnalişti: Ana-Maria Pleşcan, Laurenţiu Mandu

