Brăila, oraşul care ştie să râdă. Duminică, la „Exclusiv în România”

publicat: Joi, 30 Aprilie 2026

PROMO  TVR1 

A împlinit 658 de ani și încă are povești de spus. Brăila nu e un oraș care te cucerește din prima. E un oraș care îți cere timp. Iar dacă îi dai timp… îți dă povești. Pe 3 mai, de la ora 18.00, la TVR 1, facem o călătorie prin Brăila, alături de Cristian Tabără şi Ilinca Ciobanu.

 

Cristian Tabără
Cristian Tabără s-a născut la Oradea pe 30 noiembrie 1967. A absolvit Liceul de Filologie - Istorie din Oradea, după care a hotărât să dea admitere la Facultatea de Mecanică Timișoara, pe care însă nu a finalizat-o. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, urmată de un masterat în psihologie analitică, în cadrul Universității ...
Exclusiv în România

Un serial TV dedicat călătoriilor şi obiectivelor turistice în care fiecare episod urmăreşte prezentarea unei Românii multiculturale şi multietnice. Cristian Tabără călătoreşte, descoperă şi prezintă istorie, cultură, credinţă, arhitectură, tradiţii, gastronomie, facilităţi turistice dintre care unele sunt încă necunoscute şi neexploatate turistic.

Ca în fiecare săptămână, duminica, de la ora 18.00, însoţim echipa „Exclusiv în România” în drumul ei de descoperire a unicatelor din ţara noastră. Este şi cazul primei duminici din mai, când Ilinca Ciobanu și Cristi Tabără pornesc într-o plimbare prin centrul vechi al orașului Brăila, alături de un ghid atipic: Gabriel Lâlă – economist devenit povestitor și promotor al Brăilei multiculturale.

„Dincolo de traseele clasice, descoperim un oraș care știe să râdă. La Muzeul Caricaturii, artistul Costel Pătrășcan transformă realitatea în ironie și aduce un aer proaspăt și ludic orașului de pe Dunăre. Cum a umplut acest gălățean pereții cu ironie și cum se îmbuteliază aerul vesel aflați duminică, 3 mai, la Exclusiv în România”, ne îndeamnă Ilinca Ciobanu, reporterul de serviciu.

Evadăm apoi în natură, pe apă și pe uscat, într-un traseu spectaculos în Parcul Natural Balta Mică a Brăilei, alături de specialiștii de la Romsilva.

Și pentru că orice călătorie autentică înseamnă și întoarcere la lucrurile simple, echipa „Exclusiv în România” ajunge la o fermă pedagogică, unde întâlnirea cu animalele devine o lecție de viață – și, uneori, un moment tandru de neuitat.

„Brăila înseamnă și oameni care au schimbat lumea. Îi redescoperim pe Ana Aslan și pe Ștefan Hepites, vizionari care au pus România pe harta științei moderne. Brăila este cunoscută pentru oameni care au fost, dar e astăzi un oraș viu, unde găsim tineri care au decis să revină după studii la facultăți de marcă din lume”, adaugă Cristi Tabără.

Duminică, 26 aprilie, de la ora 18.00, la TVR 1, veniţi alături de echipa „Exclusiv în România” în călătoria printr-un oraș al contrastelor, care nu se lasă descoperit ușor…, dar merită fiecare pas.

Echipa ediției: imagine - Marian Oprea și Iulian Ene; sunet - Sergiu Istrate; edtor de montaj - Vlad Nedelcu; jurnalist coordonator - Ilinca Ciobanu; realizator și prezentator Cristi Tabără; producător - Marin Găbudean.

foto: TVR; „Exclusiv în România”

