„Doamna Munţilor”, omagiată în Festivalul Naţional de Folclor „Lucreţia Ciobanu”, la TVR 1

Momente din recitalul primei seri a Festivalului organizat la Sibiu, recital desfășurat sub genericul „Poftiți în șezătoare!”, vedem pe 3 şi pe 10 mai, de la ora 21.00, la TVR 1. Gazda evenimentului – Iuliana Tudor.

Iuliana Tudor Face audienţe-record pentru Televiziunea Română. Este primul om de televiziune care reinterpretează folclorul, promovând varianta proprie în cadrul show-ului „Vedeta populară". A devenit imaginea-simbol a postului naţional de televiziune, oferind substanţă termenului de „vedetă".

Timp de patru seri de duminică (3, 10, 17 şi 24 mai), telespectatorii TVR 1 sunt aşteptaţi la Sibiu, pentru a celebra muzica populară autentică, tradițiile și valorile folclorice românești, prin Festivalul-Concurs al Cântecului Popular Românesc „Lucreția Ciobanu”. Evenimentul desfăşurat anul trecut pe scena Centrului Cultural „Ion Besoiu” a adus în faţa publicului nume de referință ale folclorului românesc, alături de Junii Sibiului, omagiind moștenirea artistică a celei supranumite „Doamna Munților”. Şi cea de-a VIII-a ediție a Festivalului „Lucreţia Ciobanu” este prezentată, ca de obicei, de vedeta TVR Iuliana Tudor.

Pe 3 şi pe 10 mai, de la ora 21.00, urmărim la TVR 1 momente din recitalul primei seri a Festivalului, recital desfășurat sub genericul „Poftiți în șezătoare!”. Pe scenă urcă tineri interpreți de folclor, Ansamblul „Ceata Junilor”, dar și soliști foști angajați ai Ansamblului Profesionist „Cindrelul Junii Sibiului”, alături de „Veteranii Junilor Sibiului”.

Ne vom bucura, aşadar, de cântelele soliştilor Bianca și Diana Crețu, Alexandru Urs, Ionela Răspop, Natalia Rusu, Cosmin Bîrlan, Lucreția Goagea, Ion Drăgan, Marcel Părău, Camelia Cosma Stoiță, Nelu Albu, Petronela Popa, Ilie Caraș, Andra Matei, Florin Boita, Roberta Selagea, Paula Medrea, Daria Gâdea, Dan Gâdea, Amina Vintilă și Alina Pinca, Luminița Dejan, Miruna Medrea și Adina Hada, Traian Stoiță, Ovidiu Homorodean, Răzvan Năstăsescu, Dumitru Teleagă, Gabriela Tuță. Acompaniamentul este asigurat de orchestra Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”.

Cea de-a VIII-a ediție a Festivalului „Lucreţia Ciobanu” a fost organizată de Consiliul Judeţean Sibiu şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul – Junii Sibiului”.

Dirijori: Cristian Obrejan și Radu Dinescu

Director festival: Silvia Macrea

Prezintă: Iuliana Tudor

foto: FaceBook Ansamblul Folcloric Profesionist Cindrelul - Junii Sibiului