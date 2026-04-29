Conspirații despre nașterea prin cezariană, demontate la “Breaking Fake News”, pe TVR 1

La începutul lunii aprilie, în București, au apărut zeci de panouri publicitare cu mesaje controversate despre nașterea prin cezariană. De aici, un mic pas până la conspirații de tot felul. Jurnalistul Marian Voicu şi invitata sa, Iulia Roșu, co-fondatoare Snoop.ro, discută despre investigaţia jurnalistică ce a dus la eliminarea mesajelor anti-cezariană de pe panourile publicitare și la amendarea autorilor. Sâmbătă, 2 mai, ora 17.00, la TVR 1.

Marian Voicu Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de non-ficțiune. Lucrează în TVR din 1996 ca reporter, prezentator de ştiri, moderator de talk-show și producător. Din 2020 produce și prezintă la TVR1 „Breaking Fake News!”, singura emisiune din spațiul audiovizual românesc care documentează fenomenul dezinformării.

Breaking Fake News Prima emisiune din audiovizualul românesc dedicată dreptului de a fi informat corect. Dieta informațională este din ce în ce mai dificilă - ce e adevărat și ce e fals? Cine e arbitrul adevărului? Cum ne construim opiniile? Să încercăm împreună să deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate.

“Breaking Fake News”, emisiunea care ne ajută să deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate, îndreaptă luminile reflectorului către conspirațiile nașterii prin cezariană în ediţia sa din 2 mai, ora 17.00. Pentru o punere în temă, Tatiana Ţarfulea abordează, la „Conspirația săptămânii”, chiar acest subiect.

La începutul lunii aprilie, în București au apărut zeci de panouri publicitare cu mesaje controversate despre nașterea prin cezariană. Campania publicitară nu era asumată oficial de nicio organizație și a stârnit reacții critice în spațiul public din partea medicilor, care le-au considerat o sursă de dezinformare și o presiune nejustificată asupra femeilor.

Jurnaliștii de la Snoop.ro au pornit o investigaţie care a dus la eliminarea mesajelor anti-cezariană de pe panourile publicitare și la amendarea autorilor. Teoriile conspirației promovate de fundația Corporate Transparency sunt, însă, în continuare promovate în spațiul public – de la televiziuni, la rețele sociale: rasa albă va dispărea, în urma războiului hibrid pe care China îl duce împotriva noastră prin promovarea cezarienei. Marian Voicu discută, la „Povestea săptămânii”, tot despre campania anti-cezariană pentru „salvarea rasei albe”. Invitata lui este Iulia Roșu, co-fondatoare Snoop.ro.

„Vedeta” propagandei lui Putin naște un conflict diplomatic. Aflăm amănunte la „Revista presei fake”, cu Horia Grușcă. Un atac vulgar dintr-o emisiune a propagandistului-vedetă al Kremlinului, Vladimir Soloviov, la adresa premierului italian Giorgia Meloni a dat naştere unui incident diplomatic între Moscova şi Roma. Între timp, un reportaj contrafăcut distribuit online pretinde că un tablou valoros furat recent dintr-un muzeu italian înfrumuseţează biroul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Din 1949 și până acum, a fi membru NATO a reprezentat cea mai mare garanție de securitate de care o țară ar fi putut beneficia. Chiar dacă numărul statelor membre a crescut de-a lungul timpului, au existat și momente în care anumite țări au ales să facă, temporar, un pas în spate. Ce plecări și reveniri în Alianța Nord-Atlantică s-au înregsitrat în timp ne spune Gabriela Avram, la „Istoria și istoriile sale”.

Zaiafet și Geminschi au aflat că, la Washington, teoriile despre savanți răpiți de OZN-uri și protocoalele secrete ale lui Donald Trump au ajuns de pe Internet în dezbaterea oficială. Ne oferă toate informaţiile „Spărgătorii de fake news”, Horia Sârghi și Mihai Geamănu.

foto: capturi emisie Breaking Fake News