Conspirații despre nașterea prin cezariană, demontate la “Breaking Fake News”, pe TVR 1

publicat: Miercuri, 29 Aprilie 2026

La începutul lunii aprilie, în București, au apărut zeci de panouri publicitare cu mesaje controversate despre nașterea prin cezariană. De aici, un mic pas până la conspirații de tot felul. Jurnalistul Marian Voicu şi invitata sa, Iulia Roșu, co-fondatoare Snoop.ro, discută despre investigaţia jurnalistică ce a dus la  eliminarea mesajelor anti-cezariană de pe panourile publicitare și la amendarea autorilor. Sâmbătă, 2 mai, ora 17.00, la TVR 1.

 

Marian Voicu
Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de non-ficțiune. Lucrează în TVR din 1996 ca reporter, prezentator de ştiri, moderator de talk-show și producător. Din 2020 produce și prezintă la TVR1 „Breaking Fake News!”, singura emisiune din spațiul audiovizual românesc care documentează fenomenul dezinformării.
Breaking Fake News
Prima emisiune din audiovizualul românesc dedicată dreptului de a fi informat corect. Dieta informațională este din ce în ce mai dificilă - ce e adevărat și ce e fals? Cine e arbitrul adevărului? Cum ne construim opiniile? Să încercăm împreună să deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate.

“Breaking Fake News”, emisiunea care ne ajută să deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate, îndreaptă luminile reflectorului către conspirațiile nașterii prin cezariană în ediţia sa din 2 mai, ora 17.00. Pentru o punere în temă, Tatiana Ţarfulea abordează, la „Conspirația săptămânii”, chiar acest subiect.

La începutul lunii aprilie, în București au apărut zeci de panouri publicitare cu mesaje controversate despre nașterea prin cezariană. Campania publicitară nu era asumată oficial de nicio organizație și a stârnit reacții critice în spațiul public din partea medicilor, care le-au considerat o sursă de dezinformare și o presiune nejustificată asupra femeilor.

Jurnaliștii de la Snoop.ro au pornit o investigaţie care a dus la eliminarea mesajelor anti-cezariană de pe panourile publicitare și la amendarea autorilor. Teoriile conspirației promovate de fundația Corporate Transparency sunt, însă, în continuare promovate în spațiul public – de la televiziuni, la rețele sociale: rasa albă va dispărea, în urma războiului hibrid pe care China îl duce împotriva noastră prin promovarea cezarienei. Marian Voicu discută, la „Povestea săptămânii”, tot despre campania anti-cezariană pentru „salvarea rasei albe”. Invitata lui este Iulia Roșu, co-fondatoare Snoop.ro.

„Vedeta” propagandei lui Putin naște un conflict diplomatic. Aflăm amănunte la „Revista presei fake”, cu Horia Grușcă. Un atac vulgar dintr-o emisiune a propagandistului-vedetă al Kremlinului, Vladimir Soloviov, la adresa premierului italian Giorgia Meloni a dat naştere unui incident diplomatic între Moscova şi Roma. Între timp, un reportaj contrafăcut distribuit online pretinde că un tablou valoros furat recent dintr-un muzeu italian înfrumuseţează biroul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Din 1949 și până acum, a fi membru NATO a reprezentat cea mai mare garanție de securitate de care o țară ar fi putut beneficia. Chiar dacă numărul statelor membre a crescut de-a lungul timpului, au existat și momente în care anumite țări au ales să facă, temporar, un pas în spate. Ce plecări și reveniri în Alianța Nord-Atlantică s-au înregsitrat în timp ne spune Gabriela Avram, la „Istoria și istoriile sale”.

Zaiafet și Geminschi au aflat că, la Washington, teoriile despre savanți răpiți de OZN-uri și protocoalele secrete ale lui Donald Trump au ajuns de pe Internet în dezbaterea oficială. Ne oferă toate informaţiile „Spărgătorii de fake news”, Horia Sârghi și Mihai Geamănu.

Tag-uri: Breaking Fake News, conspiratii demontate, descurajare stiri false, dezinformare, informatie corecta, Istoria si istoriile sale, Marian Voicu, Povestea saptamanii, Revista presei fake, Spargatorii de fake news, TVR 1

Premierul Ilie Bolojan, în ediție specială la TVR 1, înaintea votului decisiv asupra moțiunii de cenzură

Premierul Ilie Bolojan, în ediție specială la TVR 1, înaintea votului decisiv asupra moțiunii de cenzură

Într-un moment-cheie pentru scena politică românească, premierul răspunde întrebărilor Ramonei Avramescu despre criza guvernamentală, mizele ...

Tragedia unui om, a unui personaj: Al Pacino e „Neguţătorul din Veneţia”, la TVR 1

Tragedia unui om, a unui personaj: Al Pacino e „Neguţătorul din Veneţia”, la TVR 1

O adaptare cinematografică excelentă a unui text ce poartă semnătura William Shakespeare. O distribuţie de zile mari: Al Pacino, Jeremy Irons, ...

Oamenii de afaceri fac apel la stabilitate și solicită un pact asumat de toate partidele

Oamenii de afaceri fac apel la stabilitate și solicită un pact asumat de toate partidele

Scena politică de la București este marcată de o instabilitate accentuată, în contextul în care o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus ...

Arnold Schwarzenegger: „Am știut că vreau să joc rolul Terminatorului imediat ce am început să citesc scenariul.”

Arnold Schwarzenegger: „Am știut că vreau să joc rolul Terminatorului imediat ce am început să citesc scenariul.”

Un clasic al filmelor de acţiune şi o producţie de-a dreptul vizionară într-o epocă în care tehnologia era mult mai puţin avansată ca în zilele ...

Sedentarismul în România, la un nivel alarmant

Sedentarismul în România, la un nivel alarmant

Conform datelor furnizate de Special Eurobarometer 525 - Sport and Physical Activity, un procent covârșitor de 62% dintre cetățenii români ...

Autenticitate, amintiri, reveniri şi proiecte îndrăzneţe la „Drag de România mea!”

Autenticitate, amintiri, reveniri şi proiecte îndrăzneţe la „Drag de România mea!”

O nouă gală a diversității, cu multe momente speciale și invitați de seamă vă așteaptă sâmbătă, ora 20.00 şi duminică, ora 15.00, la TVR 2.

„Dezacorduri de pace”, o formă de luciditate

„Dezacorduri de pace”, o formă de luciditate

Două voci puternice, un dialog fără patimă: Dana Chera și Monica Ghiurco despre noul pariu editorial de la TVR 1 (în fiecare miercuri, de la ora ...

România se confruntă cu o presiune financiară de o amploare fără precedent

România se confruntă cu o presiune financiară de o amploare fără precedent

Creșterea accelerată a datoriei publice a ajuns să afecteze în mod direct fiecare cetățean. La finalul anului 2024, povara financiară raportată ...

La mal de Mediterană, la mal de Nil. „Hai-Hui... cu Marina!” prin fascinantul Egipt

La mal de Mediterană, la mal de Nil. „Hai-Hui... cu Marina!” prin fascinantul Egipt

Au colindat temple antice, au călărit cămile, au tăcut prin moschei, s-au târguit prin bazaruri (unde era să fie vândută...), s-au plimbat cu ...

Începem luna mai cu muzică: Concertul Il Volo în Agrigento se vede la TVR 1

Începem luna mai cu muzică: Concertul Il Volo în Agrigento se vede la TVR 1

O locaţie „exclusivistă” din sudul Italiei, un trio italian cu milioane de admiratori în toată lumea... şi melodii care au cucerit nenumărate ...

„AI idee?!” – un nou proiect educaţional la TVR 2

„AI idee?!” – un nou proiect educaţional la TVR 2

Din 27 aprilie, Corina Dobre ne invită la informare şi cunoaştere. „AI idee?!” se difuzează de luni până vineri, de la ora 16.00, la TVR 2.

Despre Eurovision... cu pasiune, la „Tonomatul DP2”

Despre Eurovision... cu pasiune, la „Tonomatul DP2”

Robert Lukian, Ștefan von Korch și Dreea se numără printre invitații ediției din 30 aprilie, care aduce și detalii din culisele participării ...

David Popovici, cinci medalii la Campionatele Naţionale de la Otopeni

David Popovici, cinci medalii la Campionatele Naţionale de la Otopeni

David Popovici a încheiat participarea la Campionatele Naționale de Natație de la Otopeni cu un palmares impresionant, adjudecându-și a cincea ...

Nicuşor Dan: Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator

Nicuşor Dan: Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator

Administrația Prezidențială a anunțat organizarea unei noi runde de consultări la Palatul Cotroceni între președintele Nicușor Dan și liderii ...

