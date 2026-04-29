Tragedia unui om, a unui personaj: Al Pacino e „Neguţătorul din Veneţia”, la TVR 1

O adaptare cinematografică excelentă a unui text ce poartă semnătura William Shakespeare. O distribuţie de zile mari: Al Pacino, Jeremy Irons, Joseph Fiennes și Lynn Collins. Totul pentru o seară de sâmbătă perfectă: filmul „Neguţătorul din Veneţia” e la TVR 1 pe 2 mai, ora 20.00.

Coproducţia britanico-italiană „Neguțătorul din Veneția" (cu titlul original: The Merchant of Venice) este o dramă romantică din 2004, bazată pe piesa de teatru omonimă a lui William Shakespeare. O distribuţie excelentă aduce pe ecran regizorul filmului, Michael Radford, astfel că în rolurile principale îi vom vedea pe actorii Al Pacino, Jeremy Irons, Joseph Fiennes și Lynn Collins.

În Veneția secolului XVI, nobilul Antonio (Jeremy Irons) împrumută bani de la cămătarul evreu Shylock (Al Pacino) pentru a-și ajuta un prieten, pe Bassanio (Joseph Fiennes), care vrea s-o cucerească pe frumoasa Portia. Iritat de insultele pe care i le aduce Antonio, Shylock pretinde introducerea unor clauze speciale pentru situația în care acesta nu-i va restitui împrumutul la scadență. În timp ce navele lui Antonio sunt scufundate de o furtună, Shylock este profund tulburat de fuga fiicei sale cu nobilul Lorenzo. Soseşte scadența împrumutului, iar Shylock își cere dobânda sub forma unei bucăți din carnea lui Antonio. Bassanio încearcă disperat să-și salveze prietenul de la această soartă tragică, dar ajutorul va veni de unde nimeni n-ar fi crezut.

Actorul Peter O'Toole a fost cât pe ce să înceapă filmările pentru o versiune a „Neguţătorului din Veneţia” în 1970, dar o schimbare de conducere la MGM a determinat anularea acesteia. Varianta pe care o vedem la TVR 1 sâmbătă seară este, de fapt, prima adaptare cinematografică, non-TV, a filmului „Neguțătorul din Veneția”. Este primul film cinematografic de lung metraj, în limba engleză, bazat pe piesa lui Shakespeare - alte versiuni sunt producții înregistrate video, realizate pentru televiziune, inclusiv versiunea lui John Sichel din 1973 sau producția BBC din 1980, a lui Jack Gold.

Un alt mare actor de la Hollywood, Dustin Hoffman a fost interesat să-l joace pe Shylock; însă Al Pacino fusese deja distribuit, când Hoffman l-a contactat pe regizorul Michael Radford în legătură cu acest lucru. De altfel, în 1989, Dustin Hoffman a jucat în rolul lui Shylock, atât în ​​producțiile londoneze, cât și în cele ulterioare de pe Broadway ale piesei „Merchant”, regizată de Sir Peter Hall.

„Pentru mine, Neguţătorul din Veneţia este o tragedie a unui om, a unui personaj. De altfel, asta m-a atras, în cele din urmă, să joc rolul Shylock, cred, pentru că... în trecut nu am avut niciun interes să-l joc pe Shylock, deşi mi s-a oferit de câteva ori și am avut discuţii despre asta. Dar nu știu de ce am crezut că nu-mi place rolul.

Am văzut niște interpretări strălucite... în rolul lui Shylock. L-am văzut la Londra. Şi în alte locuri. Cred că Dustin l-a jucat la Londra, pe scenă. A fost genial. L-am văzut... Şi m-am gândit: acestea sunt interpretări minunate și ce legătură are cu mine? Până când am citit textul lui Michael Rabbit, scenariul său, adaptarea lui. Și, dintr-un anumit motiv, când am citit scenariul lui, am simțit că știu cine este Shylock. Şi m-am putut identifica cu acest personaj. Am descoperit că am reușit să înțeleg de unde venea acest personaj. Și abia atunci m-am gândit că aș putea să interpretez. Apoi am spus da”, mărturisea Al Pacino într-un interviu acordat jurnalistului american, realizator de talk-show-uri Charlie Rose.

Executarea gajului mortal al unui negustor, după ce acesta garantase pentru împrumutul unui prieten, era o poveste obișnuită în Anglia secolului al XVI-lea, cu o lume juridică și financiară riscantă. În plus, testul pețitorilor de la Belmont, salvarea negustorului de pedeapsa „livrei de carne” de către proaspăta soție a prietenului său, deghizată în avocat, și cererea ei ca inelul de logodnă să-i fie oferit drept plată sunt toate elemente prezente în povestirea din secolul al XIV-lea Il Pecorone, de Giovanni Fiorentino, publicată la Milano în 1558. Elemente ale scenei procesului se găsesc și în Oratorul, de Alexandre Sylvane, publicată tradusă în 1596. Povestea celor trei casete poate fi găsită în Gesta Romanorum, o colecție de povestiri compilate, probabil, la sfârșitul secolului al XIII-lea.

Nu rataţi sâmbătă, 2 mai, ora 20.00, la TVR 1: „Neguţătorul din Veneţia” (THE MERCHANT OF VENICE – Regatul Unit, Italia, 2004)

Regia: Michael Bradford

Cu: Al Pacino, Jeremy Irons, Joseph Fiennes, Lynn Collins