Premierul Ilie Bolojan, în ediție specială la TVR 1, înaintea votului decisiv asupra moțiunii de cenzură

Într-un moment-cheie pentru scena politică românească, premierul răspunde întrebărilor Ramonei Avramescu despre criza guvernamentală, mizele moțiunii și direcția politică a României — astăzi, de la ora 21:00, simultan la TVR 1, TVR Internațional și TVR Moldova.

TVR 1 transmite astăzi, de la ora 21:00, o ediție specială moderată de Ramona Avramescu, avându-l invitat pe prim-ministrul Ilie Bolojan, într-un context politic tensionat, marcat de citirea moțiunii de cenzură și de incertitudinile privind stabilitatea guvernamentală,.

Cu puțin timp înaintea votului care poate redefini echilibrul politic, premierul va analiza, în direct, implicațiile moțiunii împotriva Guvernului, scenariile posibile și direcțiile pe care le poate urma actul de guvernare într-un moment în care fiecare decizie contează.

Ediția specială aduce în prim-plan întrebările momentului într-un dialog despre putere și responsabilitate: Cade Guvernul? Cum răspunde Executivul presiunii politice? Care sunt opțiunile premierului și încotro se îndreaptă Partidul Național Liberal?

Parlamentul decide viitorul Guvernului, iar înainte de votul decisiv, Ilie Bolojan oferă la Televiziunea Română o analiză a situației politice și economice, într-un interviu esențial pentru înțelegerea mizelor actuale.

Realizată de Ramona Avramescu și produsă de Livia Șerban, ediția specială va fi transmisă simultan pe TVR 1, TVR Internațional și TVR Moldova.

Un dialog despre criză, decizie și viitor — astăzi, de la ora 21:00, la Televiziunea Română.