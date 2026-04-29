Europa unei scene neliniștite, la TVR Cultural: George Constantin, premiere din arhivă și laureații Uniter 2026, într-un parcurs teatral al secolului XX

Nouă spectacole-eveniment, difuzate în luna mai la TVR Cultural, recompun prin mari artiști, texte fundamentale și montări rare o geografie emoțională a Europei secolului XX — de la Cehov și Pirandello la Vișniec, sub semnul lui George Constantin și al excelenței celebrate la Premiile Uniter și Gala Gopo.

În luna mai, TVR Cultural propune o programare specială care transformă scena de teatru într-un spațiu al memoriei, reflecției și marilor întâlniri artistice. Sub semnul centenarului spiritual al scenei românești, cu George Constantin ca reper și cu ecoul Premiilor Uniter 2026, nouă spectacole — unele digitalizate în premieră din arhivă — compun o călătorie prin Europa secolului XX, între comedie, dramă, luciditate și fragilitate.

Sâmbăta memoriei – o Europă care râde melancolic

În fiecare sâmbătă din mai, TVR Cultural propune spectacole în care umorul, melancolia și absurdul discret ascund tensiunile unei lumi în schimbare. De la „Livada de vișini” (2 mai), cu George Constantin, la raritatea de arhivă „Henric al IV-lea” (9 mai), difuzată simbolic de Ziua Europei, până la comediile lui Ion Băieșu, „Plicul” de Liviu Rebreanu sau universul fragmentat din „Teatru descompus” de Matei Vișniec, sâmbetele construiesc, în surdină, portretul unei Europe vulnerabile, surprinse prin marile ei paradoxuri.

Printre evenimentele lunii se remarcă și spectacole recuperate și digitalizate în premieră din arhiva TVR, redând publicului montări care au traversat decenii aproape inaccesibile.

Miercurea lucidității

Dacă sâmbetele respiră, miercurile interoghează. În această serie, secolul XX apare fără menajamente: război, compromis, totalitarism, frică și rezistență.

„Troienele” (6 mai), în lectura lui Sartre, deschide seria marilor confruntări. Urmează „Petru Rareș” (13 mai), cu un George Constantin memorabil, într-un rol de forță rară. Un punct central al selecției este „Insomnia” (20 mai), spectacol-cult montat de Alexandru Dabija, considerat una dintre cele mai curajoase aluzii teatrale la cazul Gheorghe Ursu. Seria se încheie cu „Leonce și Lena” (27 mai), în regia lui Tompa Gábor, o meditație amară despre putere, alienare și vidul existențial.

Miercurile nu oferă refugiu, ci exact provocarea esențială a teatrului: aceea de a privi realitatea fără să închizi ochii.

George Constantin, firul unei mari tradiții scenice

Programarea lunii mai este traversată de prezența simbolică a lui George Constantin, născut pe 3 mai, actor care devine aici axa unei constelații de generații, stiluri și sensibilități. Alături de partenerii săi de scenă și de artiști celebrați în acest an la Premiile Uniter și Gala Gopo, selecția reafirmă continuitatea unei mari tradiții teatrale.

De la Cehov la Vișniec, de la Pirandello la Lovinescu, aceste nouă spectacole propun nu doar o retrospectivă, ci o conversație vie între epoci, estetici și întrebări care rămân actuale.

Calendarul difuzărilor

• 2 mai – Livada de vișini (Cehov)

• 6 mai – Troienele (Sartre)

• 9 mai – Henric al IV-lea (Pirandello) – ediție specială de Ziua Europei

• 13 mai – Petru Rareș (Horia Lovinescu)

• 16 mai – La prima vedere / Azi vine tata (Ion Băieșu)

• 20 mai – Insomnia (Adrian Dohotaru)

• 23 mai – Plicul (Liviu Rebreanu)

• 27 mai – Leonce și Lena (Büchner)

• 30 mai – Teatru descompus (Matei Vișniec)

În mai, TVR Cultural invită publicul la un maraton al memoriei și al marilor întrebări — o Europă văzută prin teatru și prin artiștii care au știut să-i transforme frământările în scenă.

PREZENTAREA SPECTACOLELOR

Sâmbătă, 2 mai | Livada de vișini

de Anton Cehov

Regia: Cornel Todea (1975)

În ajunul zilei în care George Constantin ar fi fost aniversat, îl regăsim într-unul dintre marile roluri ale scenei românești. Livada de vișini deschide seria ca o elegie despre sfârșitul unei lumi și începutul alteia. În lectura subtilă a lui Cornel Todea, Cehov devine, cum îi stă bine, tragic și ironic deopotrivă. Un spectacol de referință din arhiva de aur TVR, marcat și de prezența legendarei Gina Patrichi, laureată a Premiului de Excelență UNITER (1994).

Distribuție: Gina Patrichi, George Constantin, Fory Etterle, Tamara Crețulescu, Cristina Nuțu, Virgil Ogășanu, Vasile Nițulescu, Gilda Marinescu, Ștefan Radof, Rodica Popescu Bitănescu, Dan Nuțu ș.a.

Scenografia: Florin Gabrea, Virgil Luscov

Costume: Doina Levintza

Muzica: Johnny Răducanu

Miercuri, 6 mai | Troienele

Euripide / Jean-Paul Sartre

Regia: Petre Sava Băleanu (1968)

Sartre rescrie mitul Troiei ca avertisment despre toate războaiele care vor urma. Montarea lui Petre Sava Băleanu aduce pe scenă o distribuție monumentală și transformă tragedia antică într-un spectacol de o modernitate tulburătoare. „Troienele”, spectacol-eveniment al televiziunii române este una dintre marile întâlniri dintre tragedia clasică și teatrul politic modern.

Distribuție: Olga Tudorache, Gina Patrichi, Valeria Seciu, George Constantin, Ion Marinescu, Anda Caropol, Lucia Mureșan.

Decor și costume: Virgil Miloia

Imagine: Constantin Voitițchi, Emil Hentiu, George Grigorescu

Sâmbătă, 9 mai | Henric al IV-lea

de Luigi Pirandello

Regia: Lucian Giurchescu (1967)

De Ziua Europei, o capodoperă despre iluzie, putere și identitate. George Constantin face un rol memorabil într-o montare devenită raritate de arhivă, recuperată astăzi în premieră digitală. Spectacol cu destin aparte, plecarea din țară a lui Lucian Giurchescu și a Lilianei Tomescu a condamnat producția la decenii de tăcere.

Distribuție: George Constantin, Liliana Tomescu, Anda Caropol, Ștefan Radof, Ștefan Iordache, Dorin Moga.

Decor și costume: Sanda Mușatescu

Traducere: Nicolae Alexandru Toscani

Miercuri, 13 mai | Petru Rareș

de Horia Lovinescu

Regia: Sorana Coroamă Stanca (1969)

Montare de referință a teatrului istoric românesc, cu un George Constantin monumental, spectacolul „Petru Rareș” este o mare frescă istorică despre putere, compromis și destin. George Constantin construiește aici unul dintre rolurile majore ale carierei sale, într-o interpretare de forță rară.

Distribuție: George Constantin, Emil Hossu, Gilda Marinescu, Dorin Varga, Ștefan Radof, Dorin Moga ș.a.

Regia de studio: Mircea Medianu

Regia muzicală: Romeo Chelaru

Sâmbătă, 16 mai | Ion Băieșu – Dublă comedie

La prima vedere

Regia: Olimpia Arghir (1979)

O comedie tandră și inteligentă despre tinerețe, provincie și surprizele destinului. În distribuție o regăsim pe actrița Catrinel Dumitrescu, laureată UNITER pentru întreaga activitate.

Distribuție: Horațiu Mălăele, Catrinel Dumitrescu, Tamara Buciuceanu Botez, Corado Negreanu.

Azi vine tata

Regia: Constantin Dinischiotu

Farsă savuroasă despre familie, aparențe și încurcături de un comic impecabil, semnată de Ion Băieșu în registrul său cel mai fin este o comedie care ascunde radiografia socială.

Distribuție: Valentin Uritescu, Ion Marinescu, Olga Delia Mateescu, Șerban Ionescu.

Miercuri, 20 mai | Insomnia

de Adrian Dohotaru

Regia: Alexandru Dabija / Regia TV Olimpia Arghir (1983)**

Spectacol-cult al Teatrului Nottara, recuperat ca document artistic și moral, „Insomnia” este una dintre cele mai curajoase montări ale anilor ’80. Un text despre compromis, frică și conștiință, citit astăzi și ca ecou al cazului Gheorghe Ursu.

Distribuție: Alexandru Repan, George Constantin, Emilia Dobrin, Emil Hossu, Lucia Mureșan.

Decor: Tudor Ghimeș

Costume: Nicoleta Petrovici

Muzica: Mircea Octavian

Sâmbătă, 23 mai | Plicul

de Liviu Rebreanu

Regia: Nicoleta Toia

Comedie clasică din arhiva de aur TVR, cu o distribuție de prim rang, „Plicul” esre o satiră mușcătoare despre corupție, administrație și micile mari aranjamente românești. Rebreanu surprinzător de actual.

Distribuție: Dorina Lazăr, Octavian Cotescu, Valentin Plătăreanu, Cornel Vulpe.

Miercuri, 27 mai | Leonce și Lena

de Georg Büchner

Regia: Gábor Tompa

Producție a Casei de Producție TVR și Teatrului Maghiar de Stat Cluj, în regia unuia dintre marii creatori europeni, Georg Büchner, sub forma unei povești de dragoste absurde, spectacolul „Leonce și Lena” devine o meditație ironică despre putere, gol existențial și mecanismele totalitare.

Distribuție: Balázs Bodolai, Enikő Györgyjakab, Gábor Viola, Lóránd Vata.

Coregrafia: Florin Fieroiu

Muzica: Vasile Șirli

Dramaturgia: András Visky.

Sâmbătă, 30 mai | Teatrul descompus

de Matei Vișniec

Regia: Cătălina Buzoianu (1994)

Tragi-comedie | 90 min | AP

Un final de serie exemplar: „Teatrul descompus” este un spectacol-cult despre dezmembrarea lumii moderne. Matei Vișniec scrie după căderea marilor iluzii, iar regizoarea Cătălina Buzoianu transformă aceste fragmente ale unei lumi sparte într-un spectacol emblematic al anilor ’90.

Distribuție: Maia Morgenstern, Horațiu Mălăele, Mircea Diaconu, Mircea Rusu.

Scenografia: Nicolae Ularu

Costume: Mihaela Ularu

Premii:

• Prix Théâtre Vivant – Radio France Internationale (1993)

• Premiul UNITER pentru Cel mai bun actor – Horațiu Mălăele

• Premiul Festivalului Național de Teatru „I.L. Caragiale”.