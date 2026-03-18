Nadia Comăneci, pledoarie pentru sport în plenul Parlamentului European

TVRSPORT TVRSPORT

Nadia Comăneci a fost omagiată miercuri în Parlamentul European, în cadrul anului dedicat marii gimnaste. Performanța sa, primul 10, exemplul de perfecțiune, a marcat istoria sportului.

Nadia a împărtășit audienței din momentele pe care le-a trăit la primul 10 din istoria gimnasticii, care au făcut înconjurul lumii și, în același timp, a dorit să profite de acest context pentru a cere partenerilor europeni să finanțeze mai mult sportul.

Intervenția sa în Parlamentul European a evidențiat importanța sportului pentru copii.

Practicarea sportului reprezintă una dintre cele mai autentice căi de autodescoperire, oferind copiilor motivația necesară pentru a-și explora propriile aptitudini fundamentale. Această formă de activitate devine cadrul ideal în care talentele specifice, fie că este vorba despre viteză, răbdarea de a construi o strategie sau capacitatea de a observa detalii imperceptibile pentru alții, sunt identificate și dezvoltate sistematic. Prin sport, procesul de formare a identității devine mult mai fluid, permițând tinerilor să își recunoască punctele forte într-un mod natural și aplicat.

În contextul actual, menținerea copiilor angrenați în discipline sportive este esențială nu doar pentru sănătatea fizică, ci mai ales pentru cultivarea responsabilității și a spiritului de echipă. Mediul sportiv îi învață pe tineri că succesul depinde de prezența și implicarea fiecărui membru, generând un sentiment de apartenență și datorie față de colectiv. Mai mult, sportul funcționează ca un laborator de reziliență, oferind instrumentele necesare pentru a gestiona eșecuri și pentru a depăși obstacolele cu demnitate și determinare.

Aceste lecții de viață, extrase direct din experiența competițională și a antrenamentelor, sunt elemente cheie pentru formarea unor adulți echilibrați și valoroși. Capacitatea de a trece peste momentele dificile și de a-și asuma un rol activ într-o comunitate sunt atribute esențiale pe care disciplina sportivă le modelează cu o rigoare pe care puține alte activități o pot egala. Sportul nu este doar o metodă de petrecere a timpului liber, ci o școală a caracterului, validată de parcursul celor care au ales să își transforme efortul fizic într-o treaptă spre maturitate.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO, aici și aici.