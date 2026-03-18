loader
Foto

Nadia Comăneci, pledoarie pentru sport în plenul Parlamentului European

publicat: Miercuri, 18 Martie 2026

TVRSPORT  TVRSPORT 

Nadia Comăneci a fost omagiată miercuri în Parlamentul European, în cadrul anului dedicat marii gimnaste. Performanța sa, primul 10, exemplul de perfecțiune, a marcat istoria sportului.

 

Nadia a împărtășit audienței din momentele pe care le-a trăit la primul 10 din istoria gimnasticii, care au făcut înconjurul lumii și, în același timp, a dorit să profite de acest context pentru a cere partenerilor europeni să finanțeze mai mult sportul.

Intervenția sa în Parlamentul European a evidențiat importanța sportului pentru copii.

Practicarea sportului reprezintă una dintre cele mai autentice căi de autodescoperire, oferind copiilor motivația necesară pentru a-și explora propriile aptitudini fundamentale. Această formă de activitate devine cadrul ideal în care talentele specifice, fie că este vorba despre viteză, răbdarea de a construi o strategie sau capacitatea de a observa detalii imperceptibile pentru alții, sunt identificate și dezvoltate sistematic. Prin sport, procesul de formare a identității devine mult mai fluid, permițând tinerilor să își recunoască punctele forte într-un mod natural și aplicat.

În contextul actual, menținerea copiilor angrenați în discipline sportive este esențială nu doar pentru sănătatea fizică, ci mai ales pentru cultivarea responsabilității și a spiritului de echipă. Mediul sportiv îi învață pe tineri că succesul depinde de prezența și implicarea fiecărui membru, generând un sentiment de apartenență și datorie față de colectiv. Mai mult, sportul funcționează ca un laborator de reziliență, oferind instrumentele necesare pentru a gestiona eșecuri și pentru a depăși obstacolele cu demnitate și determinare.

Aceste lecții de viață, extrase direct din experiența competițională și a antrenamentelor, sunt elemente cheie pentru formarea unor adulți echilibrați și valoroși. Capacitatea de a trece peste momentele dificile și de a-și asuma un rol activ într-o comunitate sunt atribute esențiale pe care disciplina sportivă le modelează cu o rigoare pe care puține alte activități o pot egala. Sportul nu este doar o metodă de petrecere a timpului liber, ci o școală a caracterului, validată de parcursul celor care au ales să își transforme efortul fizic într-o treaptă spre maturitate.

 

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO, aici și aici.

Tag-uri: finantare sport, Nadia Comăneci, Parlamentul European, TVR INFO

tvrsport Logo

 

#tvrsport

Logo

17 Martie, 21:39

50 de ani de “Nota 10” | Nadia, omagiată în Parlamentul European: Identitatea copiilor când cresc prin sport este mult mai ușor de găsit

17 Martie, 14:47

Nou record mondial – Cel mai mare antrenament de fotbal din lume

17 Martie, 13:06

Alarmă în poarta lui Bayern, înaintea meciului cu Atalanta. Un ”băiat” de 16 ani, posibil titular în Liga Campionilor. Dar ”are el voie să joace la o oră atât de târzie?”

16 Martie, 22:29

Superliga: ”U” Cluj – CFR Cluj 2-1, echipa lui Bergodi se apropie de primul loc în play-off

 

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

O mie de pivnițe de vin într-o singură localitate...?! Descoperiri inedite şi în noul sezon „Exclusiv în România”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

O mie de pivnițe de vin într-o singură localitate...?! Descoperiri inedite şi în noul sezon „Exclusiv în România”, la TVR 1

Din lumea ţăranilor-servitori în lumea nobililor de altă dată... Pivniţele din Salarcea, „părintele turismului bihorean” şi slovacii din Șinteu ...

Scumpirea combustibililor, verificată de Consiliul Concurenței

  TVRINFO     TVRINFO 

Scumpirea combustibililor, verificată de Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței urmează să verifice temeinicia majorărilor la combustibili, pentru a stabili dacă scumpirile sunt justificate sau dacă ...

Nadia Comăneci, pledoarie pentru sport în plenul Parlamentului European

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Nadia Comăneci, pledoarie pentru sport în plenul Parlamentului European

Nadia Comăneci a fost omagiată miercuri în Parlamentul European, în cadrul anului dedicat marii gimnaste. Performanța sa, primul 10, exemplul de ...

9 luni de foc, 12 studenți, o singură miză: excelența. Documentarul „Un an la Școala Juilliard” se vede la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

9 luni de foc, 12 studenți, o singură miză: excelența. Documentarul „Un an la Școala Juilliard” se vede la TVR Cultural

Documentarul în 6 episoade despre prestigioasa universitate de actorie, dans, muzică, din New York, unde au studiat, printre alţii, Miles Davis, ...

România fără zâmbet: „Radiografia unei epidemii tăcute”, documentar în premieră la TVR 1

  FILM     TVR.RO 

România fără zâmbet: „Radiografia unei epidemii tăcute”, documentar în premieră la TVR 1

„Putem arăta bine, putem zâmbi celorlalți, dar, în același timp, putem avea o suferință care ne macină”, recunoaşte Andreea Marin în filmul ...

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, avertisment adresat României

  TVRINFO     TVRINFO 

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, avertisment adresat României

Decizia Parlamentului de la București de a permite staționarea unor trupe și aeronave cisternă americane a generat o reacție vehementă din partea ...

Două aniversări, două spectacole de colecție: Tora Vasilescu și Elvira Deatcu, omagiate la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Două aniversări, două spectacole de colecție: Tora Vasilescu și Elvira Deatcu, omagiate la TVR Cultural

Producțiile memorabile din arhiva Televiziunii Române – „O noapte furtunoasă” și „Jocul de-a vacanța” – aduc în prim-plan personalități ...

Un nou sezon „Drag de România mea!” aduce generații de artiști pe scena TVR 2

  PROMO     TVR2 

Un nou sezon „Drag de România mea!” aduce generații de artiști pe scena TVR 2

Din 21 martie, Paul Surugiu – Fuego aduce în fața telespectatorilor unul dintre cele mai îndrăgite show-uri de divertisment ale Televiziunii ...

Din martie, vedem la TVR CULTURAL concerte în premieră de la Festivalului Enescu

  PROMO     TVRCULTURAL 

Din martie, vedem la TVR CULTURAL concerte în premieră de la Festivalului Enescu

Festivalul Internațional „George Enescu” este din nou pe micul ecran. Din 16 martie, de luni până miercuri, de la ora 16.30, ne bucurăm de ...

„Mic Dejun cu un Campion” aniversează 11 ani și revine la TVR 2 cu un sezon de primăvară

  PROMO     TVR2 

„Mic Dejun cu un Campion” aniversează 11 ani și revine la TVR 2 cu un sezon de primăvară

Din 21 martie, Daniela Zeca Buzura invită telespectatorii sâmbăta, de la ora 10:00, la discuții despre performanță și inspirație, alături de ...

Un actor, scenarist şi realizator rebel: „John Huston: aventurile unui spirit liber”, un documentar de văzut la TVR 1

  PROMO     TVRCULTURAL   TVR1 

Un actor, scenarist şi realizator rebel: „John Huston: aventurile unui spirit liber”, un documentar de văzut la TVR 1

A înotat contra curentului convenţiilor hollywoodiene. „Șoimul maltez”, „Regina africană”, „Noaptea iguanei”, „Moby Dick”, „Inadaptații”, „Sub ...

Încrederea în sine și autoeficacitatea fac diferența în situațiile limită din sport

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Încrederea în sine și autoeficacitatea fac diferența în situațiile limită din sport

Teoria autoeficacității, dezvoltată de psihologul Albert Bandura, vorbește nu despre abilitățile reale ale unui sportiv, ci despre convingerea ...

Ministrul Apărării: România va fi mai apărată

  TVRINFO     TVRINFO 

Ministrul Apărării: România va fi mai apărată

Consolidarea capacității de apărare a României a intrat într-o nouă etapă prin sosirea primelor trei avioane cisternă americane, eveniment ...

Premiile Oscar 2026: Sfârșit de epocă și eterna întoarcere a Filmului la Teatru

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Premiile Oscar 2026: Sfârșit de epocă și eterna întoarcere a Filmului la Teatru

America își spune povestea, o scrie, rescrie și o repetă, cu scenariile și studiourile purtătoare de drapel, Europa rămâne fidelă emoțiilor și ...

Steven Spielberg - bărbatul şi copilul. Portretul unui cineast celebru, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Steven Spielberg - bărbatul şi copilul. Portretul unui cineast celebru, la TVR 1

Este Spielberg prea faimos pentru a fi cunoscut cu adevărat? Documentarul „Steven Spielberg - bărbatul şi copilul”, producţie Franţa 2024, ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate