„Camelia merge mai departe” – o viaţă în căutare de sens, la „Destine ca-n filme”

O poveste reală despre limite, responsabilitate și șansa de a o lua de la capăt. Iuliana Marciuc ne invită să o aflăm într-o nouă ediţie „Destine ca-n filme”, marţi, 5 mai, de la ora 20.05, la TVR 2.

În spatele fiecărei povești de detenție se află un drum personal, adesea marcat de fragilitate, alegeri dificile și împrejurări care lasă urme adânci. Nu este doar despre fapte, ci despre parcursul care le-a precedat și despre încercarea de a regăsi sensul după ce totul pare pierdut. Povestea Cameliei Ouatu se conturează ca o mărturie despre cădere, dar și despre posibilitatea unei reconstrucții, chiar și în cele mai restrictive condiții. O cunoaştem marţi, 5 mai, de la ora 20.05, când Iuliana Marciuc ne propune o nouă ediţie „Destine ca-n filme”, la TVR 2.

Camelia Ouatu are 24 de ani şi îşi trăieşte prezentul între zidurile unui penitenciar. Dincolo de faptele care au adus-o aici, povestea ei începe mult mai devreme – într-o copilărie fragilă, continuă cu o adolescenţă marcată de violenţă şi se adânceşte într-o viaţă în care iubirea şi durerea s-au confundat.

Mamă a doi copii, Camelia îşi poartă vinovăţia şi dorul într-un spaţiu în care timpul nu mai curge, ci obligă la întoarcere către sine. Aici, între muncă şi şcoală, începe un proces lent de reconstrucţie interioară.

Un destin precum un puzzle împrăştiat, ale cărui piese se adună şi se îmbină, rând pe rând, pentru a recompune o imagine cu sens. „Camelia merge mai departe” e povestea pe care o urmărim marţi seară, la „Destine ca-n filme”, pe TVR 2.

Poveștile prezentate în „Destine ca-n filme” sunt cu eroi adevărați, oameni obișnuiți, puși în situații neobișnuite. Iuliana Marciuc, producător al emisiunii, iese din studioul tv pentru a-și cunoaște eroii acolo unde trăiesc. Cu experienţa sa jurnalistică, dar şi cu multă sensibilitate şi răbdare, ea îi provocă pe interlocutorii ei să povestească despre acele clipe din viaţă ce le-au schimbat destinul pentru totdeauna.

Prezintă Iuliana Marciuc; producător: Iuliana Marciuc; realizator Silvia Ionescu; redactor Dana Ilie