loader
Foto

„Camelia merge mai departe” – o viaţă în căutare de sens, la „Destine ca-n filme”

publicat: Joi, 30 Aprilie 2026

PROMO  TVR2 

O poveste reală despre limite, responsabilitate și șansa de a o lua de la capăt. Iuliana Marciuc ne invită să o aflăm într-o nouă ediţie „Destine ca-n filme”, marţi, 5 mai, de la ora 20.05, la TVR 2.

 

În spatele fiecărei povești de detenție se află un drum personal, adesea marcat de fragilitate, alegeri dificile și împrejurări care lasă urme adânci. Nu este doar despre fapte, ci despre parcursul care le-a precedat și despre încercarea de a regăsi sensul după ce totul pare pierdut. Povestea Cameliei Ouatu se conturează ca o mărturie despre cădere, dar și despre posibilitatea unei reconstrucții, chiar și în cele mai restrictive condiții. O cunoaştem marţi, 5 mai, de la ora 20.05, când Iuliana Marciuc ne propune o nouă ediţie „Destine ca-n filme”, la TVR 2.

Camelia Ouatu are 24 de ani şi îşi trăieşte prezentul între zidurile unui penitenciar. Dincolo de faptele care au adus-o aici, povestea ei începe mult mai devreme – într-o copilărie fragilă, continuă cu o adolescenţă marcată de violenţă şi se adânceşte într-o viaţă în care iubirea şi durerea s-au confundat.

(w882) Camelia Oa

(w882) Destine ca

Mamă a doi copii, Camelia îşi poartă vinovăţia şi dorul într-un spaţiu în care timpul nu mai curge, ci obligă la întoarcere către sine. Aici, între muncă şi şcoală, începe un proces lent de reconstrucţie interioară.

Un destin precum un puzzle împrăştiat, ale cărui piese se adună şi se îmbină, rând pe rând, pentru a recompune o imagine cu sens. „Camelia merge mai departe” e povestea pe care o urmărim marţi seară, la „Destine ca-n filme”, pe TVR 2.

(w882) Destine ca

(w882) Iuliana Ma

***

Poveștile prezentate în „Destine ca-n filme” sunt cu eroi adevărați, oameni obișnuiți, puși în situații neobișnuite. Iuliana Marciuc, producător al emisiunii, iese din studioul tv pentru a-și cunoaște eroii acolo unde trăiesc. Cu experienţa sa jurnalistică, dar şi cu multă sensibilitate şi răbdare, ea îi provocă pe interlocutorii ei să povestească despre acele clipe din viaţă ce le-au schimbat destinul pentru totdeauna.

 

Prezintă Iuliana Marciuc; producător: Iuliana Marciuc; realizator Silvia Ionescu; redactor Dana Ilie

Tag-uri: Camelia merge mai departe, Camelia Ouatu, Destine ca-n filme, Iuliana Marciuc, TVR 2

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

1866-2026. 160 de ani de la fondarea Casei Regale a României

  PROMO     TVR1 

1866-2026. 160 de ani de la fondarea Casei Regale a României

În ediţia „Ora Regelui” din 9 mai, vizităm expoziţia documentară 1866-2026, dedicată celor 160 de ani de la fondarea Casei Regale Române, urmărim ...

Sănătatea copiilor, la ruleta rusească: Nevaccinarea împotriva rujeolei a dus la reapariția PESS, o boală rară și mortală, în România

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Sănătatea copiilor, la ruleta rusească: Nevaccinarea împotriva rujeolei a dus la reapariția PESS, o boală rară și mortală, în România

Ai un copil de șapte-opt ani și viața curge firesc. E un copil fericit, vesel, are achizițiile specifice vârstei lui. Când era mic, nu l-ai ...

Sacra Europa Spania

  RECOMANDARI     TVR2 

Sacra Europa Spania

Sâmbătă, 9 mai, la TVR 2 și TVR+, de la liniștea austeră a munților din  Benicàssim până la fortărețele care veghează marea la Peñíscola și ...

Scena politică, marcată de un schimb dur de replici înaintea votului pe moţiune

  TVRINFO     TVRINFO 

Scena politică, marcată de un schimb dur de replici înaintea votului pe moţiune

Dezbaterea și votul final sunt programate pentru ziua de marți, fiind necesare 233 de voturi pentru ca Executivul să fie demis.

Performanța istorică înregistrată de Cristian Chivu: campion în Serie A

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Performanța istorică înregistrată de Cristian Chivu: campion în Serie A

Performanța istorică înregistrată de Cristian Chivu la cârma echipei Inter Milano marchează un moment de referință pentru fotbalul românesc, ...

Șase mame, șase povești spuse cu inima la vedere. Partea a doua a filmului „Numai să nu fii”, la Dosar România, pe TVR 1

  PROMO     TVR1 

Șase mame, șase povești spuse cu inima la vedere. Partea a doua a filmului „Numai să nu fii”, la Dosar România, pe TVR 1

Documentarul care explorează cele mai profunde straturi ale maternității revine cu un nou capitol. Partea a doua a filmului aduce în fața ...

Trei voci de doar 7 ani, în lupta pentru trofeu la „Vedeta familiei”

  PROMO     TVR1 

Trei voci de doar 7 ani, în lupta pentru trofeu la „Vedeta familiei”

Elena Gheorghe, Radu Ștefan Bănică și Sanda Ladoși jurizează o ediție specială, în care Amelia, Royda și Anastasia își dispută biletul către ...

Cargo la etatea 40 (II) și tânăra Anais Vacariu într-o nouă ediție Remix, pe 2 mai, ora 23:00, la TVR Cultural

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Cargo la etatea 40 (II) și tânăra Anais Vacariu într-o nouă ediție Remix, pe 2 mai, ora 23:00, la TVR Cultural

Doru Ionescu vă propune "Cargo 40", un eveniment... Remixat cu majoritatea membrilor formației de ieri și de azi și "Anais Vacariu - muzică ...

Noul președinte al Academiei Române, Marius Andruh, invitat la „Rețeaua de idoli”

  PROMO     TVR2 

Noul președinte al Academiei Române, Marius Andruh, invitat la „Rețeaua de idoli”

Luni, 4 mai, de la ora 20:00, la TVR 2, Irina Păcurariu ne propune o ediție despre știință, leadership și rolul intelectualului în societatea ...

„Camelia merge mai departe” – o viaţă în căutare de sens, la „Destine ca-n filme”

  PROMO     TVR2 

„Camelia merge mai departe” – o viaţă în căutare de sens, la „Destine ca-n filme”

O poveste reală despre limite, responsabilitate și șansa de a o lua de la capăt. Iuliana Marciuc ne invită să o aflăm într-o nouă ediţie „Destine ...

TVR difuzează Gala „Omul Anului 2025 în Forțele Navale”

  TVRINFO     TVR1   TVRI   TVRINFO 

TVR difuzează Gala „Omul Anului 2025 în Forțele Navale”

Forțele Navale Române au desfășurat, în Aula Universitară „Amiral Petre Bărbuneanu” a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, cea de-a XVI-a ediție ...

Un „greu” al rockului românesc: Toni Dijmărescu, la „Rock Maniac”

  PROMO     TVR1 

Un „greu” al rockului românesc: Toni Dijmărescu, la „Rock Maniac”

Apreciat muzician live și de studio, cu nenumărate concerte și producții la activ, chitaristul bănăţean ne aşteaptă împreună cu realizatorul ...

Brăila, oraşul care ştie să râdă. Duminică, la „Exclusiv în România”

  PROMO     TVR1 

Brăila, oraşul care ştie să râdă. Duminică, la „Exclusiv în România”

A împlinit 658 de ani și încă are povești de spus. Brăila nu e un oraș care te cucerește din prima. E un oraș care îți cere timp. Iar dacă îi ...

Europa unei scene neliniștite, la TVR Cultural: George Constantin, premiere din arhivă și laureații Uniter 2026, într-un parcurs teatral al secolului XX

  PROMO     TVRCULTURAL 

Europa unei scene neliniștite, la TVR Cultural: George Constantin, premiere din arhivă și laureații Uniter 2026, într-un parcurs teatral al secolului XX

Nouă spectacole-eveniment, difuzate în luna mai la TVR Cultural, recompun prin mari artiști, texte fundamentale și montări rare o geografie ...

„Doamna Munţilor”, omagiată în Festivalul Naţional de Folclor „Lucreţia Ciobanu”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Doamna Munţilor”, omagiată în Festivalul Naţional de Folclor „Lucreţia Ciobanu”, la TVR 1

Momente din recitalul primei seri a Festivalului organizat la Sibiu, recital desfășurat sub genericul „Poftiți în șezătoare!”, vedem pe 3 şi pe ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate